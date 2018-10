Hulpverleenster Rode Kruis in Nigeria vermoord door terroristen

Een Nigeriaanse hulpverleenster van het Internationale Rode Kruis die een half jaar geleden werd ontvoerd door Islamitische Staat in West-Afrika, is geëxecuteerd. De hulporganisatie heeft dit nieuws maandag ‘met een gebroken hart’ bekendgemaakt.

Hulpverleenster Hauwa Mohammed Liman. Beeld ANP

De 24-jarige vroedvrouw Hauwa Mohammed Liman werd op 1 maart met twee andere hulpverleensters ontvoerd in Rann, in de Noord-Nigeriaanse provincie Borno waar de islamitische terreurorganisatie Boko Haram al jaren dood en verderf zaait. Vorige maand werd een collega al vermoord, de derde wordt nog gevangen gehouden, samen met een 15-jarige studente die al eerder bij een andere gelegenheid werd ontvoerd.

Het Internationale Rode Kruis (ICRC) heeft geweigerd losgeld te betalen voor de vrouwen omdat dit een ‘gevaarlijk precedent’ zou scheppen voor de 16 duizend hulpverleners wereldwijd. De ICRC heeft in het weekeinde nog gesmeekt om de vrijlating van de vrouwen, maar zei maandag bevestiging te hebben ontvangen dat de vrouw in een ‘verachtelijke daad van wreedheid’ is vermoord. ‘Niets kan deze zinloze moorden rechtvaardigen’, zei Patricia Danzi, regionaal directeur Afrika van ICRC.

De Nigeriaanse overheid zegt 'gechoqueerd en bedroefd' te zijn vanwege de moord op Liman. ‘We hebben alles gedaan wat we konden om haar leven te redden’, aldus de federale overheid. Ook de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, heeft de moord streng veroordeeld en wees op het belang van de bescherming van ‘hen die noodhulpverlening verstrekken aan miljoenen slachtoffers in Noord-Nigeria’.

De Nigeriaanse president Buhari beloofde bij zijn aantreden in 2015 een einde te maken aan de islamitische terreur in het noorden van zijn land. Boko Haram werd in 2016 officieel verslagen, maar in praktijk bleven de noordelijke provincies onveilig. Het geweld is bovendien weer opgelaaid nadat een deel van de organisatie zich in 2016 had aangesloten bij Islamitische Staat. Beide terreurorganisaties proberen zich sindsdien te profileren.