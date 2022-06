Hulporganisaties slaan alarm: ‘Kinderen komen slechter uit asielopvang dan dat ze erin gaan’

Op de parkeerplaats voor bezoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel waar een tijdelijke tentenkamp is gemaakt worden kinderen beziggehouden door stichting De Vrolijkheid. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

De leefomstandigheden van vluchtelingenkinderen in de noodopvanglocaties in Nederland zijn ‘beneden alle peil’. Dat concluderen ruim tachtig professionals in de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs in een onderzoek van de Werkgroep Kind in azc, dat vandaag op Wereldvluchtelingendag wordt gepubliceerd.

Kinderen in de noodopvang lopen aantoonbare ontwikkelingsschade op en hebben onvoldoende toegang tot onderwijs en zorg. Ze worden van hot naar haar gesleept en gaan soms maandenlang niet naar school. Ook raken sommige kinderen ondervoed omdat ze het aangeboden voedsel niet lusten en eten.

De Werkgroep Kind in az, waarin meerdere hulporganisaties voor kinderen samenwerken, roept het kabinet op de ruim tweeduizend kinderen direct uit de noodopvanglocaties te halen en over te plaatsen naar ‘kleinschalige, stabiele en blijvende asielopvang’. Volgens de ondervraagde professionals komen de belangen van asielkinderen momenteel ernstig in de knel. ‘Kinderen komen slechter uit onze opvang dan dat ze erin gaan’, merkte een van hen zelfs op.

Inspecties schrijven brandbrief over slechte asielopvang kinderen Ook volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd schiet de zorg voor kinderen en jongeren in de asielopvang tekort. De organisaties roepen staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) maandag in een brandbrief op om in te grijpen. Door de grote druk op de opvang kunnen de medewerkers minder goede opvang en begeleiding leveren dan eigenlijk zou moeten. De inspecties troffen verscheidene misstanden aan. Minderjarigen krijgen te maken met stress of zelfs geweld en hebben onvoldoende toegang tot zorg en onderwijs. Volgens de inspecties moeten kinderen vaak veel te lang in de nachtopvang slapen. In de centrale ontvangstlocatie in Ter Apel bleken drie keer zoveel alleenstaande minderjarigen te verblijven als de bedoeling is. Op hen wordt volgens de inspecties niet goed gelet: hun kamers worden vies, samen eten zit er vaak niet in en er ontstaan onveilige situaties omdat groepjes kinderen en jongeren met elkaar ruziën.

Vorige maand nam de Tweede Kamer een motie aan waarin eveneens aandacht wordt gevraagd voor de nijpende situatie waarin vluchtelingenkinderen in de noodopvang verkeren. Daarin wordt het kabinet verzocht de kinderen zo snel mogelijk naar stabiele en kleinschalige locaties over te plaatsen. Maar in plaats daarvan lijkt het kabinet juist in te zetten op enkele nieuwe grootschalige noodopvanglocaties, zo werd vorige week bekend.

Onveilig gevoel, slecht slapen

Uit het onderzoek blijkt dat veel kinderen zich onveilig voelen door gebrek aan privacy en slecht slapen door lawaai in de nacht. Onderwijsmedewerkers weten niet hoe lang een kind in een noodopvanglocatie blijft, waardoor onderwijs niet altijd wordt opgestart. Daardoor zitten lang niet alle vluchtelingenkinderen binnen drie maanden op school. Volgens docenten hebben kinderen die wél naar school gaan, vaak last van concentratieproblemen. Soms vallen ze zelfs in de klas in slaap.

Ook ‘slechte voeding’ in de noodopvang wordt als een groot probleem genoemd. Kinderen uit verre landen zijn niet bekend met het Nederlandse eten. Sommigen eten daardoor slecht, krijgen te weinig voedingsstoffen binnen, vallen af en geraken in een slechte gezondheid. Door gebrek aan leefgeld en eigen kookvoorzieningen hebben hun ouders hier geen vat op. Ze maken zich grote zorg om de gezondheid van hun kinderen.

Amper toegang tot zorg

Ook met toegang tot de zorg is het ‘dramatisch gesteld’, aldus het onderzoeksrapport. Volgens jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen vindt er slechts ‘een beperkte medische intake’ plaats. Ook zijn er weinig tot geen mogelijkheden tot doorverwijzing naar noodzakelijke specialistische zorg, zoals jeugd-GGZ, jeugdzorg en logopedie.

Bijna alle professionals zeggen te werken met gezinnen die in één jaar meer dan drie keer zijn verhuisd tussen verschillende noodopvanglocaties. ‘Voordat de gewenste zorg ingezet kan worden, zijn de gezinnen vaak plotseling verhuisd’, aldus één van hen.

Ook zien ze dat kinderen in een isolement raken en kampen met psychosociale klachten. ‘Kinderen zijn steeds vaker de dupe van de crisis in de asielopvang’, concludeert Arja Oomkens, coördinator van Werkgroep Kind in azc. ‘Al vanaf zomer vorig jaar luiden we de noodklok. Instanties en professionals zijn het erover eens dat het zo niet langer kan, maar niemand komt met een oplossing. Dit is onacceptabel.’