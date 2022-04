Hulporganisaties gaan gastgezinnen voor Oekraïense vluchtelingen begeleiden

Medewerkers van Takecarebnb aan het werk in Amsterdam. Beeld Joris van Gennip

Vijf Nederlandse hulporganisaties gaan de komende twee weken 140 gastgezinnen begeleiden bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit maken de organisaties, waaronder het Leger des Heils en Rode Kruis, maandag bekend. Onder meer door het afleggen van huisbezoeken hopen ze tijdig te kunnen ingrijpen als het ergens achter de voordeur mis dreigt te gaan.

De proef in de regio Amsterdam en Eindhoven moet volgens het kabinet de basis vormen voor een ‘grootschalige uitrol’ van de opvang van Oekraïners bij mensen thuis. Staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) van Asiel en Migratie spreekt van ‘een belangrijke stap richting duurzame particuliere opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne’.

Huisbezoek door getrainde vrijwilligers

Een wezenlijk onderdeel van de begeleiding zijn de huisbezoeken die speciaal daarvoor getrainde vrijwilligers van het Leger des Heils bij alle 140 gastgezinnen zullen afleggen. Op die manier hopen ze duidelijk te krijgen waar eventuele knelpunten zitten in de opvang, zowel voor de vluchtelingen als voor de gastgezinnen. ‘Alleen de non-verbale communicatie tijdens zo’n gesprek kan al heel veel zeggen’, aldus Ineke van Buren, programmamanager bij Leger des Heils. ‘Durven de vluchtelingen uit zichzelf te praten? Welke sfeer hangt er in huis?’

Sinds de Russische inval op 24 februari sloegen miljoenen Oekraïners op de vlucht. Van hen registreerden 27 duizend zich in Nederland. Zij verblijven zowel in gemeentelijke opvanglocaties als bij mensen thuis, al blijkt dat niet op alle plekken een succes: zo werden de eerste vluchtelingen na korte tijd alweer teruggebracht naar gemeentelijke opvangplekken. Ook moest er her en der worden ingegrepen, omdat er een onveilige of onwenselijke situatie dreigde te ontstaan voor de gevluchte Oekraïners.

Voor het eerst gaan nu vijf hulporganisaties deze particuliere opvang begeleiden: Leger des Heils, Rode Kruis, Vluchtelingenwerk Nederland, Takecarebnb en NLvoorelkaar. Hun rol varieert van het screenen van gasthuishoudens tot adviseren over werk, school of asielprocedures. Alle 140 gezinnen zijn via Takecarebnb gekoppeld aan de vluchtelingen.

Duidelijke afspraken over etenstijd en badkamer

De hulporganisaties zijn door hun ervaringen bij eerdere vluchtelingenstromen uit Syrië (2015) en Afghanistan (augustus vorig jaar) bij de opvang van Oekraïners alert op signalen van mensenhandel, dwangarbeid en andere vormen van misbruik. Die grens kan dun zijn: hulp in het huishouden kan bijvoorbeeld doorslaan in gedwongen werk. Van Buren: ‘Er is niets mis mee om een keer de wc schoon te maken, maar het is niet de bedoeling dat je als vluchteling alle huishoudelijke taken overneemt.’

Ze benadrukt namens de andere hulporganisaties dat de meesten die opvang bieden ‘de beste bedoelingen hebben’. Maar lang niet iedereen blijkt even goed te weten wat het inhoudt om 24 uur per dag vreemde mensen in je huis erbij te hebben. ‘Hoe leef je samen als twee families, terwijl je allebei gewend bent aan ander eten, andere temperaturen en er een ander ritme op nahoudt? Dat kan ingewikkeld zijn.’ Gastgezinnen krijgen daarom het advies duidelijke afspraken te maken met hun Oekraïense gasten, bijvoorbeeld over het gebruik van de badkamer, wel of niet roken in huis, of hoe laat er wordt gegeten.

Screening vooraf

Bij de screening door Takecarebnb, de stichting die via de officiële weg gastgezinnen aan vluchtelingen koppelt, valt 45 procent van de mensen af die zich voor opvang hebben opgegeven. Sommigen blijken niet genoeg ruimte te hebben, anderen willen of kunnen de verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) niet overleggen.

Van Buren: ‘We checken niet alleen of mensen geschikt zijn voor opvang, maar ook of opvang wel in hun leven past. Mensen denken soms dat ze het wel aankunnen om hun eigen kinderen een paar maanden op de slaapkamer erbij te nemen.’