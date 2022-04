Hulporganisatie: zeker 168 doden bij oplaaiend stammengeweld in Darfur

Darfur heeft sinds eind 2020 weer te maken met oplaaiende en vaak dodelijke conflicten. (archiefbeeld) Beeld AP

Het grootschalige geweld zou zijn uitgebroken toen gewapende Arabische nomaden dorpen van de niet-Arabische Massalit-minderheid aanvielen als vergelding voor een eerder gepleegde dubbele moord.

Bij de aanval zondagochtend vroeg werden eigendommen in brand gestoken en geplunderd. De gevechten duurden enkele uren en dwongen duizenden mensen hun huizen te ontvluchten, vertelde Adam Regal, woordvoerder van de hulporganisatie General Coordination for Refugees and Displaced in Darfur. Hij vreest dat het dodental nog verder kan oplopen. Ook vielen er zeker 98 gewonden. Zo’n 20.000 mensen zijn ontheemd geraakt door het geweld.

Gewonden aangevallen

Het geweld bereikte zelfs Genena, zo schrijft persbureau AP, waar milities en gewapende groepen gewonden aanvielen terwijl ze werden behandeld in het belangrijkste ziekenhuis van de stad. Volgens Salah Saleh, een arts en voormalig medisch directeur van het ziekenhuis, deed de lokale overheid niets om het geweld te stoppen.

Volgens de autoriteiten zijn er wel meer militairen en een militair vliegtuig naar de regio gestuurd sinds er donderdag gevechten uitbraken, waarbij acht doden en minstens 16 gewonden vielen. Volker Perthes, de VN-gezant voor Soedan, riep op tot een diepgaand onderzoek naar de verantwoordelijken voor de aanval.

Darfur, waar in 2003 een burgeroorlog uitbrak die aan 300.000 mensen het leven kostte en 2,5 miljoen mensen op de vlucht deed slaan, heeft sinds eind 2020 weer te maken met oplaaiende en vaak dodelijke conflicten. Die draaien vooral om ruzie over land, vee, toegang tot water en weidegrond. Alleen al vorig jaar sloegen in de regio opnieuw 430.000 mensen op de vlucht volgens verschillende hulporganisaties.

Hulporganisatie General Coordination for Refugees and Displaced in Darfur roept dan ook op tot een terugkeer van de internationale vredesmissie, die zich vanaf januari 2020 uit het gebied terugtrok.