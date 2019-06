Hulplijn moet VVD’ers behoeden voor nieuwe integriteitsaffaires

VVD-voorzitter Henry Keizer was de man die alle integriteitsproblemen binnen de partij wegpoetste. Totdat hijzelf een probleem werd. Beeld ANP

VVD’ers die twijfelen over hun integriteit kunnen voortaan terecht bij de telefonische helpdesk. Een ‘dilemmacommissie’ onder leiding van Sjoerd Potters, ex-Kamerlid, mediator en tegenwoordig burgemeester van De Bilt, zal dan dienen als ‘moreel kompas’. ‘Het is echt bedoeld om te spiegelen’, aldus Van der Wal in NRC Handelsblad.

Volgens de partijvoorzitter is de hulplijn bijvoorbeeld bedoeld voor VVD-raadsleden die van een lokale aannemer korting krijgen aangeboden op de verbouwing van hun huis. ‘Dan kun je even bellen om te sparren’, zegt Van der Wal.

Het initiatief moet een bijdrage leveren aan de ambitie die premier Mark Rutte al in 2013 uitsprak op een partijcongres: ‘We zijn de grootste; we moeten nu ook leidend zijn wat betreft integriteit.’

De premier vestigde in eerste instantie zijn hoop op crematoriumondernemer Henry Keizer, die als VVD-partijvoorzitter persoonlijk de portefeuille integriteit voor zijn rekening nam. In 2017 moest Keizer echter zelf opstappen, omdat bleek dat hij op dubieuze wijze zijn uitvaartbedrijf had gekocht van een ideële vereniging. Het Openbaar Ministerie begon vorig jaar een onderzoek naar de VVD’er.

Ook Van der Wal, die gedeputeerde wordt in Gelderland, is er als nieuwe partijvoorzitter nog niet in geslaagd om de VVD te verlossen van de koppositie in de jaarlijkse Politieke Integriteits Index van de Volkskrant, het overzicht van alle politieke affaires. In 2018 stond de partij, net als voorgaande jaren, weer bovenaan. Meerdere Kamerleden waren in opspraak geraakt en Halbe Zijlstra moest zelfs aftreden omdat hij had gelogen over een verblijf in de datsja van Poetin.

Een trendbreuk lijkt er vooralsnog niet in te zitten. Recent moest de VVD senator Anne-Wil Duthler nog uit de fractie zetten, na publicaties van Quote over mogelijke belangenverstrengeling en twijfels over de bedrijfsvoering bij haar ondernemingen. Rutte verklaarde toen dat de VVD integriteit nu ‘heel serieus’ neemt. ‘We hebben intern de zaken heel strak aangetrokken.’

Volgens Van der Wal heeft de VVD ook relatief veel affaires, omdat liberalen nu eenmaal ‘blije mensen’ zijn, zei ze bij NPO Radio 1. ‘We zijn er misschien wat te luchtig mee omgegaan... Liberalen zijn misschien wat minder strikte mensen. Een moreel kompas scherp je alleen maar aan door continu met elkaar het gesprek te voeren.’ Volgens de partijvoorzitter zal het ‘een proces van lange adem’ worden.