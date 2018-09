Hulpdiensten vinden 18 vluchtelingen in zeecontainer in Rotterdamse haven

Hulpdiensten hebben vrijdagavond achttien vluchtelingen bevrijd uit een zeecontainer in de Rotterdamse Waalhaven. Het gaat om zestien mannen en twee vrouwen. Eén persoon was volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ‘niet aanspreekbaar’ en is onmiddellijk naar het ziekenhuis vervoerd.

Aan het eind van de middag had een van de verstekelingen 112 gebeld met de melding dat ze met verschillende personen in een container ergens in het Rotterdamse havengebied zaten en dat er sprake was van een noodsituatie: ze konden er niet uit. ‘Er staan hier heel wat containers, dus we dachten eerst: wow, dat is een soort speld in de hooiberg’, aldus de woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Uit voorzorg rukten de hulpdiensten massaal uit. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. De politie probeerde met speciale apparatuur de locatie van de container te vinden. Ook een droneteam van de brandweer hielp mee. Na ruim een uur kon de politie de plek van de container achterhalen via de gsm van de beller.

De politie heeft de chauffeur van de vrachtwagen aangehouden die de container vervoerde. Het is een 43-jarige man uit Roemenië. De vrachtwagen met oplegger is meegenomen voor onderzoek.

Rond 19.00 uur vrijdagavond werden de vluchtelingen, met een Afrikaans uiterlijk, uit de container gehaald. Volgens een getuige ter plekke konden 17 personen lopend een gebouw van de havendouane bereiken; één werd per brancard afgevoerd. Hij vertelde dat het waarschijnlijk gaat om mensen uit Eritrea, maar een woordvoerder van de Veiligheidsregio kon dat nog niet bevestigen.

De vluchtelingen, van wie sommigen duidelijk verzwakt waren, werden medisch onderzocht door het ambulancepersoneel. Volgens de woordvoerder leek ook de toestand van de persoon die naar het ziekenhuis is vervoerd ‘mee te vallen’.

Vermoedelijk hebben de vluchtelingen geprobeerd via de container op een schip naar Engeland te komen. Dat is niet voor de eerste keer. In 2016 waren er 509 ‘incidenten met vreemdelingen’ in de Rotterdamse haven, antwoordde burgemeester Ahmed Aboutaleb begin vorig jaar op vragen uit de gemeenteraad. Dat waren er veel meer dan voorgaande jaren.

Een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam zei vrijdagavond dat het sinds begin vorig jaar rustig is geweest. Zo zijn er onder meer versperringen met prikkeldraad aangelegd vlakbij de kade voor de veerdiensten naar Engeland.

Volgens Transport en Logistiek Nederland (TLN) lijkt het erop dat vluchtelingen door de verscherpte controles in de grote zeehavens aan de kust steeds meer uitwijken naar het binnenland. Zo werden afgelopen week nog 32 vreemdelingen opgepakt op en bij het industrieterrein in Moerdijk. Ook parkeerplaatsen langs de A12 bij Bodegraven en de A15 bij Geldermalsen, waar veel vrachtwagens komen, zijn volgens TLN populair bij ‘inklimmers’.