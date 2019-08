Hulpdiensten rukken uit, maar mogelijk geval ebola in Rotterdam blijkt vals alarm

Even na middernacht werd bekend dat er geen sprake is van de dodelijke ziekte. Momenteel woedt een epidemie door Congo, die al aan ruim 1.800 mensen het leven heeft gekost.

Het ziekenhuis laat weten dat de patiënt zich meldde bij de Huisartsenpost Rijnmond, waar ook de spoedeisende hulp zich bevindt. ‘Er is direct volgens protocol gehandeld en alle hulpdiensten zijn ingeschakeld. De patiënt is niet in het Maasstad Ziekenhuis binnen geweest’, aldus het ziekenhuis.

Op beelden was te zien dat de afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis met linten is afgezet.

