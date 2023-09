Hulpdiensten beklagen zich over zelfrijdende taxi’s in San Francisco, die hen zouden hinderen

Een robotaxi op straat in San Francisco, op 11 augustus van dit jaar. Beeld ANP / EPA

Het incident, dat plaatsvond op 14 augustus, zet de discussie over robotaxi’s in de Amerikaanse kuststad opnieuw op scherp. Sinds drie weken mogen de zelfrijdende auto’s zonder beperkingen aan het verkeer in San Francisco deelnemen. Terwijl de hulpdiensten steeds meer problemen met de taxi’s rapporteren, zien voorstanders van de taxi’s vooral economische voordelen.

Op de bewuste maandag rukten de hulpdiensten van San Francisco ’s avonds laat uit vanwege een aanrijding op een van de hoofdwegen van de stad. Een voetganger die door een auto was geschept, verkeerde in levensgevaar en moest zo snel mogelijk naar het ziekenhuis worden gebracht.

Over wat daarna precies is gebeurd, bestaan verschillende lezingen. Volgens de rapportage van de hulpdiensten, door zakenblad Forbes opgevraagd bij de Amerikaanse autoriteiten, kon de ambulance niet wegrijden omdat twee zelfrijdende taxi’s van het bedrijf Cruise-taxi in de weg stonden. Politieagenten probeerden de voertuigen handmatig te verplaatsen, maar slaagden daar niet in.

Door dit oponthoud verspilden de hulpdiensten naar eigen zeggen kostbare tijd. ‘Deze vertraging, hoe minimaal ook, droeg bij aan een slechte uitkomst voor de patiënt’, aldus de hulpdiensten in hun rapport. De patiënt overleed later in het ziekenhuis.

Cruise ontkent

Cruise ontkent dat zijn voertuigen een dubieuze rol hebben gespeeld bij het verkeersongeval. Als bewijs deelde de dochteronderneming van General Motors een video met Amerikaanse media. Daarop zou te zien zijn dat een van de twee taxi’s op tijd wegrijdt. ‘De ambulance verliet de plek onmiddellijk en werd nooit gehinderd’, aldus het bedrijf.

Het is niet voor het eerst dat de hulpdiensten in San Francisco zich beklagen over de zelfrijdende taxi’s. In de experimentele fase, waarin de taxi’s slechts in een deel van de stad mochten rijden en alleen ’s avonds en ’s nachts, registreerde de brandweer in anderhalf jaar tijd 55 incidenten. Zo blokkeerden robotaxi’s de uitgang van brandweerkazerne of reden ze dwars door politieafzettingen heen.

Inmiddels is het aantal incidenten volgens Amerikaanse media opgelopen tot meer dan zeventig. Een paar dagen na de vermeende blokkade van de ziekenwagen kwam een robotaxi in botsing met een brandweerwagen. Volgens Cruise had de auto de brandweerwagen wel degelijk gedetecteerd, maar kon die, onder meer door de onoverzichtelijke verkeerssituatie, niet meer op tijd remmen.