Hulpbehoevende met hoger inkomen betaalt vanaf 2025 hogere eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp

Een vrouw in Leusden begroet met haar hondje de nieuwe huishoudelijke hulp. Vanaf 2025 betalen hogere inkomens weer een hogere eigen bijdrage voor dit dit soort hulp aan huis. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Met de herinvoering van de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp wil staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) betaalbaar houden. De huishoudelijke hulp is daar onderdeel van. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van die wet, waarin ook de zorg aan thuiswonende hulpbehoevenden is geregeld. Sinds 2019 geldt voor alle vormen van WMO-hulp een eigen bijdrage van 19 euro per maand. Dat zogeheten ‘abonnementstarief’ is ingevoerd om de stapeling van zorgkosten te beperken, maar het tarief heeft een toeloop veroorzaakt op huishoudelijke hulp.

Staatssecretaris Van Ooijen wil daarom een inkomensafhankelijke eigen bijdrage van inkomens hoger dan 185 procent van het sociaal minimum, wat momenteel op zo’n 30 duizend euro ligt. Is het huishoudinkomen 1.000 euro hoger dan het sociaal minimum, dan wordt de maandelijkse eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp zo’n 6,70 euro, schat Van Ooijen. Vanaf een inkomen van circa 66 duizend euro gaat een maximum eigen bijdrage gelden van 255 euro per maand.

Kosten WMO stijgen fors sinds 2017

De kosten van de WMO zijn sinds de invoering ervan fors gestegen. In 2017 was de overheid er 938 duizend euro aan kwijt, in 2021 was dat bedrag opgelopen tot 3,8 miljard euro. Dat jaar maakten 1,2 miljoen mensen gebruik van hulp via de WMO.

Van alle hulpvormen steeg hulp bij het huishouden het sterkst. Veel mensen die toch al hulp kregen via de WMO en daarom het abonnementstarief betaalden, bedankten hun werkster en namen er, ook via de WMO, huishoudelijke hulp bij. Dat kostte ze niets extra’s boven op de 19 euro die ze toch al betaalden. Dat blijkt uit onderzoek dat Van Ooijen onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. Vooral hulpbehoevenden met hogere inkomens namen de huishoudelijke hulp erbij.

De onderzoekers schatten dat de WMO-uitgaven daardoor met ruim 400 miljoen euro extra zijn opgelopen. ‘Deze aanzuigende werking was deels voorzien, maar is hoger dan verwacht,’ schrijft Van Ooijen aan de Kamer. De gemeenten konden de toeloop niet blokkeren. Ze moesten elke hulpvraag honoreren. Gemeenten die probeerden iets aan deze toeloop te doen, ‘zijn vaak door de rechter teruggefloten’, aldus het onderzoek De boeggolf voorbij.

Vanwege de vergrijzing en de toename van het aantal thuiswonende hulpbehoevenden neemt het beroep op de hulp de komende jaren naar verwachting toe. In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat gemeenten met ingang van 2025 jaarlijks 110 miljoen euro extra krijgen voor de WMO.