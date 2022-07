Hulp van een gezin in de buurt kan effectiever zijn dan Jeugdzorg, met zijn lange wachtlijst

Saskia Kortekaas (rechts) gaat elke zaterdag met Zians 11-jarige zoon Ano naar zijn voetbalwedstrijd. Beeld Ivo van der Bent

‘Ik ben er!’ In de deuropening van de verbouwde boerderij in Ermelo spreidt Lucas (3) zijn armen uit. Op zijn hoofd heeft hij een rieten zonnehoedje en in zijn hand een speelgoedgitaar. Zijn ouders staan een beetje beschroomd glimlachend achter hem. Weg is de landerige zaterdagochtendstilte van een huis met pubers. De peuter drukt zijn gitaar in de handen van vrouw des huizes Anja, en rent naar de hoek van de huiskamer, waar het speelgoed van de zolder is uitgestald. ‘Kom een molen bouwen, Albert!’ En hij begint de doos Kapla leeg te schudden, rent vervolgens naar de deur: ‘Kippen eten geven?’

Eén keer in de twee weken vangen ict’er Albert en gewichtsconsulent Anja Leeflang, die zelf drie tieners hebben, Lucas een hele zaterdag op. ‘Echt gezellig’, vinden ze, ‘al waren we vergeten hoeveel aandacht zo’n kleintje vraagt.’ Lucas’ moeder revalideert van een hersenvliesontsteking en krijgt zo een beetje lucht als haar man weekenddienst heeft bij de politie. De stellen kenden elkaar tot voor kort niet, maar werden gekoppeld door Buurtgezinnen.

Dezelfde organisatie ‘regelde’ voor Antoinette (15) uit Rhenen een jong gezin met een baby. ‘Een baby’tje zien opgroeien is het mooiste dat er is’, vindt Antoinette die de afgelopen jaren zo somber was dat ze overal ‘dood’ op kalkte en zichzelf pijn deed. Ze kwam niet meer buiten en was volgens haar moeder tot niets meer te bewegen. Directe aanleiding was de dood van een buurvrouw voor wie ze zorgde en bij wie ze haar hart kon luchten; de diepere oorzaak was de getroebleerde verhouding met haar vader, die net als Antoinette autistisch is en die ze niet meer ziet.

Antoinette woont alleen met haar moeder. ‘Ik wilde graag voor iemand zorgen, iets hebben dat het leven zin gaf’, legt ze uit. ‘Als ik bij het gezin met de baby ben, kan ik me weer een beetje gewoon kind voelen. Even geen zorgen hebben.’ Daarnaast gaat ze op dinsdag na school naar een ouder echtpaar waar ze mee-eet, een beetje in de tuin helpt en een spelletje doet als haar moeder avonddienst heeft. ‘Ze hebben geen kinderen, maar wel katten, precies zoals ik graag wilde’, zegt ze. Enig nadeel: alles piept en kraakt in het oude landhuis - ‘en daar kan ik met mijn autisme natuurlijk helemaal niet tegen. Maar mijn insectenangst heb ik in de tuin overwonnen.’ Haar moeder kent haar dochter niet meer terug: Antoinette is ondernemend, en komt weer buiten.

Zo werkt Buurtgezinnen

Buurtgezinnen koppelt ‘vraaggezinnen’, families die wel wat hulp kunnen gebruiken, aan ‘steungezinnen’ die ongeveer een halve dag in de week een kind willen opvangen. De kinderen worden aangemeld via school, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de wijkagent of het ziekenhuis. Een enkel gezin vindt zelf de weg naar de website. Inmiddels zit Buurtgezinnen in bijna honderd gemeenten in Nederland en zal dit jaar naar schatting zo’n twaalfhonderd ‘connecties’ maken.

Bedenker en oprichter is Leontine Bibo. Jarenlang was ze pleegmoeder in de crisisopvang, maar op een gegeven moment vroeg ze zich af: wat voor systeem houd ik eigenlijk in stand? ‘Je denkt dat je iets goeds doet voor een ander, maar dan blijkt dat die kinderen helemaal niet bij jou willen zijn en dat hun ouders dat al helemaal niet willen.’ Daar kwam bij dat op het moment dat ze de ouders leerde kennen en hun verhalen hoorde, ze steeds vaker dacht: als die mensen in een eerder stadium een beetje meer steun hadden gekregen, hadden de kinderen gewoon thuis kunnen blijven wonen. ‘Vaak zijn de problemen klein begonnen.’ Ze vond dat het anders moest. ‘Iets als ‘gezinnen voor gezinnen’ en meer gericht op preventie.’

Kinderen uit huis geplaatst

Ieder jaar worden duizenden kinderen uit huis geplaatst. In 2021 werden 23.093 kinderen opgevangen in een pleeggezin, blijkt uit cijfers die het CBS in juni publiceerde. Een verdrievoudiging in twintig jaar, terwijl dat aantal na de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015, flink had moeten dalen. Doel van die wet was dat gezinnen eerder en gemakkelijker hulp zouden krijgen, om te voorkomen dat problemen verergeren. Alleen: terwijl steeds meer kinderen lichte vormen van hulp, zoals omgaan met stress of examenvrees, krijgen, belanden kinderen met ‘een hoogcomplexe hulpvraag’, zoals eetstoornissen en suïcide, vaker op een wachtlijst. Waar in 1997 nog 1 op de 27 kinderen gebruikmaakte van jeugdhulp, is dat nu 1 op de 7. En dus moet het roer opnieuw om bij Jeugdzorg, schreef staatssecretaris Maarten van Ooijen in mei aan de Tweede Kamer. Er moet volgens hem veel meer gekeken worden naar ‘wat er in de eigen omgeving van het kind al aan oplossingen mogelijk is.’

Kunnen organisaties als Buurtgezinnen een rol spelen bij die hervorming van de Jeugdzorg? Want Bibo’s organisatie is niet de enige die inmiddels dit soort steun aanbiedt, zegt Elize Lam, zelfstandig onderzoeker en tot voor kort verbonden aan een lectoraat van de Christelijke Hogeschool Ede. Organisaties als Steunouder, Samen Oplopen, Home Start en GezinsBuddy bieden soortgelijke steun aan met - al dan niet getrainde - leken.

Met succes. Uit onderzoek blijkt dat informele steun kan voorkomen dat problemen escaleren en dat het de kans op uithuisplaatsingen verkleint. Daarnaast neemt de kans op kindermishandeling af, aldus studies waarin interventies met elkaar worden vergeleken. Ook bij zingevingsproblemen - waar veel jongeren zoals Antoinette mee kampen - kan het een oplossing zijn, zegt Lam. ‘Als je iets vindt wat het leven weer de moeite waard maakt, heeft dat vaak meer impact dan af en toe een gesprek met een hulpverlener.’

Juist het niet-professionele karakter is de kracht is van dit soort hulp, stelt Bibo. ‘Dat iemand naar je omkijkt, zich om je bekommert en dat je gezien wordt. Niet omdat het zijn werk is, maar omdat iemand dat voor jou wil doen.’

Vraaggezinnen vinden de hulp niet bedreigend, omdat die niet van een instantie komt, het aansluit bij het gewone leven en niemand zorgjargon gebruikt, blijkt uit een onderzoek dat Lam in 2020 en 2021 uitvoerde onder bijna honderd betrokkenen bij Buurtgezinnen en GezinsBuddy, een vergelijkbare organisatie. ‘Er worden geen dossiers bijgehouden waardoor mensen opener zijn over hun problemen’, zegt Lam. En als steungezinnen bepaalde problemen te complex vinden, kunnen ze aankloppen bij een coördinator van Buurtgezinnen of een vertrouwenspersoon die professionele hulp kan inschakelen. Want beide gezinnen ondertekenen vooraf een contract waarin staat dat ze ernstige misstanden, zoals huiselijk geweld, altijd zullen melden. Maar ondanks dat schept deze vorm van hulp volgens Lam een gevoel van gelijkwaardigheid ‘terwijl het dat natuurlijk niet is, want het ene gezin geeft steun en het andere ontvangt steun. Maar dat is wel hoe mensen het voelen: wij zijn een gezin en zij zijn een gezin, terwijl ze bij hulpverleners nogal eens het gevoel krijgen: ik kan het blijkbaar niet.’

De ouders van Lucas vonden het om die reden lastig hulp te vragen. ‘Ik schaamde me een beetje’, zegt Laura (die om die reden liever niet met haar achternaam in de krant wil). ‘We zijn zo gewend om op sociale media te doen alsof het goed met ons gaat.’ Remco: ‘Het voelde toch als falen. Mijn moeder heeft vier jongens opgevoed, hoezo konden wij dat niet ook gewoon?’

En dus weigerden ze de gezinsbegeleiding die de maatschappelijk werkster van het ziekenhuis voorstelde. Totdat het na anderhalf jaar allemaal toch te veel werd. Remco is een geduldig persoon, maar kreeg een kort lontje. En Laura keek aan het eind van de dag ieder half uur naar de klok of Remco al uit zijn werk kwam, omdat ze het alleen met Lucas niet meer volhield. ‘Ik ben een paar keer zo boos geworden omdat Lucas ’s middags niet wilde slapen. Ik had zélf dat dutje nodig. Gelukkig heb ik hem nooit geslagen en dat zal ik ook nooit doen, maar ik werd wel onredelijk kwaad.’ Via Facebook kwam ze bij Buurtgezinnen. ‘Hier heb ik die schaamte helemaal niet. Het is alsof ik Lucas gewoon even bij de buren breng. Ik zit ook niet meteen in een systeem van een hulpinstantie waar ik nooit meer uitkom.’

Vader Remco (midden) met zijn zoon Lucas in de tuin van het buurtgezin. Beeld Ivo van der Bent

Buiten drentelt Lucas inmiddels samen met Albert en Anja tussen de Lakenveldse kippen en de twee schapen. Hij voert ze graankorrels of biks – net hoe het uitkomt. Als hij even later de keuken weer in rent, zitten daar zoon Jens en zijn logé bij een boterham slaperig door hun telefoon te scrollen. Met lichte tegenzin laten de jongens zich door Lucas meevoeren naar de speelhoek om een treinbaan te bouwen.

Dagelijks leven normaliseren

Bij formele hulp gaat het volgens Bibo meestal over de problemen in een gezin, terwijl informele steun het leven van gezinnen juist normaliseert. Om het effect daarvan te onderzoeken, organiseerde onderzoeker Lam in elf steden sessies met hulpverleners, familie, het steun- en vraaggezin en een onafhankelijke hulpverlener. Bij een meerderheid van de vraaggezinnen bleek dat formele hulp voorkomen, afgeschaald of beëindigd was. In sommige gevallen waren waarschijnlijk zelfs uithuisplaatsingen voorkomen, vertelden de ondervraagde hulpverleners. Geschatte bespaarde kosten varieerden van ruim 4.000 tot meer dan 50 duizend euro per gezin, al blijft dit volgens Lam indicatief: de onderzoeksgroep was te klein en de families waren te verschillend om hier harde conclusies aan te verbinden.

Kinderombudsman Margrite Kalverboer, die als bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen ook onderzoek doet naar opvoeding en omgeving, denkt dat Buurtgezinnen iets vervangt wat in haar jeugd heel gewoon was: ‘Dat je samen opvoedt. Ik woonde in een flat, en als een moeder er even doorheen zat, nam de buurvrouw een zwerm kinderen onder haar hoede. Opvoeding werd besproken en gedeeld. Het was nog niet zo’n prestigeproject als nu. Het is taboe om toe te geven dat het even niet zo lekker loopt.’

Volgens Kalverboer is Buurtgezinnen een manier om die ‘eigen omgeving’ weer te mobiliseren. Vooral preventief kan deze vorm van hulp wel veel betekenen, denkt ze. ‘We weten uit onderzoek dat hoe meer risicofactoren er in een gezin aanwezig zijn - denk aan verslaving, schulden of geen sociaal vangnet - des te groter de kans dat het misgaat. En we weten ook dat als je het aantal factoren kunt terugbrengen van drie naar twee bijvoorbeeld, dat mishandeling voorkomt. Buurtgezinnen biedt zo’n sociaal vangnet.’

De vangnetten in de nabije omgeving zijn voor veel mensen verdwenen, stelt Bibo. Simpelweg ook omdat bijvoorbeeld families niet meer vlak bij elkaar wonen. ‘Iedereen woont verspreid over het land of zelfs over de wereld’, zegt Bibo. 10 procent van de vraaggezinnen heeft bijvoorbeeld een vluchtelingenachtergrond: die hebben helemaal geen familie in Nederland en sowieso vaak een klein netwerk. Bijna geen enkel vluchtelingengezin komt bij een Nederlands gezin over de vloer, is Bibo’s ervaring. Ook dat probleem probeert Buurtgezinnen te tackelen. Al lukt dat in de ene regio makkelijker dan in de andere. ‘Er zijn een paar gemeenten waar we niet expliciet op de website vermelden dat het om kinderen van statushouders gaat omdat we dan negatieve reacties krijgen.’

Nederlandse cultuur leren kennen

In Assendelft – een dorp onder de rook van Amsterdam – komt Zian met zoon Ano (11) op Tweede Pinksterdag even langs bij Saskia Kortekaas, officemanager en moeder van twee dochters van 13 en 20. De uit Irak gevluchte Koerdische Zian heeft een eigen kapsalon in Amsterdam en werkt zich zes dagen per week een slag in de rondte. Prettig dus dat haar zoon op zaterdag met voetbalfan Saskia naar zijn voetbalwedstrijden kan. Maar belangrijker voor Zian is dat haar kinderen zo beter de Nederlandse cultuur leren kennen. ‘En ik wilde ook zoiets voor míjn kinderen’, zegt Saskia: ‘die zitten op een witte school, wonen in een dorp – door Ano krijgen we ook nog wat andere culturele ideeën en gewoonten mee.’

Ano komt al een jaar of vier bij de familie Kortekaas – ‘toen vonden we je nog schattig’, plaagt ze hem. En hoewel Buurtgezinnen om kinderen draait, is het vaak ook voor de rest van de gezinnen een verrijking, merkt Bibo. In Assendelft bijvoorbeeld sporten de moeders regelmatig samen. ‘Dan hebben ze hun meidenavondje’, zegt Ano wijsneuzerig. Hij duikt de voorraadkast in op zoek naar een koekje voor hond Bruno en kletst over zijn favoriete voetbalclub Ajax, een liefde die hij niet alleen deelt met Saskia, maar ook met haar schoonvader. Ook dat is volgens Zian een voordeel: Ano’s grootouders wonen ver weg, ‘maar hij is echt een familiemens’.

Buurtgezinnen steekt de Afrikaanse uitspraak ‘it takes a village to raise a child’ in een moderne jas, stelt Lam. Het is volgens haar niet de vraag óf dit soort organisaties een rol kunnen spelen in de hervorming van de Jeugdzorg die staatssecretaris Van Ooijen aankondigde, maar hoe. ‘Die hervorming is zelfs gewoon onmogelijk zonder dit soort informele steunorganisaties.’ De staatssecretaris laat desgevraagd inderdaad weten een belangrijke rol te zien voor deze vorm van informele steun, en ook de Tweede Kamer nam onlangs een motie aan waarin gevraagd werd voor meer steun voor dit soort organisaties.

Lam vindt dat ‘we als als samenleving te veel zijn gaan geloven dat problemen opgelost moeten worden door hulpverleners die ervoor hebben doorgeleerd. Daarmee diskwalificeren we ons eigen ‘steunpotentieel’. Door het opnieuw te organiseren kunnen we ervaren dat we daar als gewone burgers prima toe in staat zijn.’

En misschien houden we dan ook eens op met ‘overdiagnosticeren’, voegt Bibo toe. Op alles wat maar een beetje afwijkt, moet een label met de bijbehorende karrevracht aan hulp. ‘Ben je een beetje verlegen, hup een weerbaarheidstraining. Daardoor raakt de jeugdzorg ook verstopt.’

Depressie en angst horen erbij

Depressie, verdriet, angst, te veel blowen en soms uit de bocht vliegen zijn dingen die bij de levensfase van een adolescent horen, vindt ook gezinstherapeut en arts Flip Jan van Oenen. Maar, stelt hij, we kunnen dat als samenleving nauwelijks nog verdragen en willen dat vaak direct rechtbreien. ‘We denken ook dat de hulpverlening dat kan. Wat niet zo is.’ Hij schreef er twee jaar geleden een boek over, De mythe van de psychotherapie. Therapie helpt slechts bij de helft van de mensen, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, ‘en dan laten we buiten beschouwing dat bij eenderde van de mensen de klachten ook vanzelf over gaan.’ En áls het werkt, werkt het maar een beetje: ‘Het lijden wordt voor zo’n eenzevende verlicht. Bij jongeren met complexe problemen of depressie zijn de effecten van interventies zo goed als nul.’

Wat volgens hem natuurlijk niet betekent dat je die kinderen aan hun lot moet overlaten. ‘Je moet ze helpen bij het leren verdragen, maar niet de illusie wekken dat je het kunt oplossen.’ Als je Buurtgezinnen zou kunnen inzetten om met je problemen te leven, zou dat volgens Van Oenen geweldig zijn. ‘Ik kan me voorstellen dat als je vroegtijdig leert je veerkracht te mobiliseren, je erger kunt voorkomen. En dus voorkomen dat iemand in de jeugdzorg terechtkomt.’

De 21-jarige Kick met zijn ‘steunoma’. Vijf jaar geleden overleed zijn moeder, en nu is zijn vader ernstig ziek. Beeld Ivo van der Bent

Het is bijna half acht als Kick (21) zoals vaak op vrijdagavond naar zijn Amsterdamse ‘steunopa en -oma’ Fred en José Teunen fietst in Nieuw-West. Vijf jaar geleden verloor hij zijn moeder. Toen zijn vader een jaar geleden kanker kreeg, wees een kennis hun op Buurtgezinnen. ‘Ik zou er eigenlijk al niet meer geweest zijn’, heeft Kicks vader zojuist aan de keukentafel verteld. Diens vrienden bieden hem veel steun ‘en Kick is hartstikke zelfstandig en zorgzaam’, maar hij zocht toch een soort vaste ankerplaats voor zijn zoon. ‘Weg van hem’, verduidelijkt Kick grijnzend. ‘Vroeger kenden we veel mensen in de buurt; hadden we elkaars sleutel’, legt zijn vader uit. ‘Maar nu zijn alle huizen in dit rijtje op één na verkamerd, verhuurd aan arbeidsmigranten. Die mensen moeten ook ergens wonen, maar je spreekt elkaars taal niet, ze wonen er tijdelijk, er is weinig contact.’

Twintig minuten later nestelt Kick zich languit op de gele bank van de familie Teunen, terwijl José tompoucen van de banketbakker op een schaaltje legt en Kick honderduit vertelt over de afgelopen week: zijn werk bij de woningbouwvereniging, het voetbaltoernooi in Haarlem met afsluitende barbecue voor spelers met een beperking – ‘Ik heb zowat een hele boerderij opgegeten – en één biertje gedronken, een écht biertje, als je het wil weten.’

‘Joh, al had je er drie gedronken, dat mag toch wel eens een keertje?’

Soms helpt Kick ze met klusjes, zoals een boom die gesnoeid moet worden. Meestal keuvelen ze wat, kijken tv zoals nu en hebben het een enkele keer ook over echt serieuze zaken, zoals die keer dat Kick een stervende vriendin van de familie in een hospice had bezocht. ‘Iedere stap dat ik dichterbij kwam, voelde ik me zwaarder. De laatste keer dat ik me zo had gevoeld was toen mijn moeder overleed.’

Vóór Kick was José gekoppeld aan een jonge alleenstaande moeder met baby. ‘Maar daar ben ik na een halfjaar mee gestopt omdat we allebei andere verwachtingen hadden: zij ging op die momenten bijvoorbeeld leuke dingen doen, terwijl ik liever wilde oppassen als het echt noodzakelijk was.’

Met Kick voelt dat totaal anders. Binnenkort gaan Fred en José verhuizen naar Almere, maar Kick heeft al uitgezocht hoe je er komt met het openbaar vervoer. Fred helpt hem bovendien met zijn rijexamen. Na een paar vergeefse pogingen om zijn theorie te halen, heeft Fred een adres gevonden waar Kick één op één theorie-examen mag doen.

‘Nu nog oefenen!’, zegt José streng.

‘Zelf durft ze helemaal geen auto meer te rijden, hoor’, lacht Kick.

‘Als jij belooft dat je gaat oefenen, ga ik een klein autootje kopen en weer rijden.’

‘En dan mag ik die lenen!’

‘Deal!’