Hulp van de notaris is voor veel mensen te duur: tijd voor een sociaal notariaat?

Te veel mensen met een kleine beurs vinden de drempel om naar de notaris te stappen te hoog. Een door de overheid gefinancierde sociaal notaris zou de toegankelijkheid van het notariaat kunnen bevorderen. Dat idee heeft SP-Kamerlid Michiel van Nispen geagendeerd. Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) liet dinsdag naar aanleiding van een eerder debat per brief alvast weten dat het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid een onderzoek naar ‘de staat van het notariaat’ gaat coördineren.

Betaalbaarheid

Van Nispen vindt dat de toegang tot en de betaalbaarheid van de notaris meer aandacht moeten krijgen. ‘Het recht dient toegankelijk te zijn voor iedereen’, zegt Van Nispen. ‘Ook voor mensen die niet zomaar honderden euro’s kunnen neerleggen voor huwelijkse voorwaarden, een akte of een testament.’

Yvonne Vleeshouwers, notaris bij Hoffspoor Notarissen in Rosmalen, speelt al geruime tijd met het plan om een dag per week als sociaal notaris te gaan werken. ‘Er is veel behoefte aan laagdrempelig advies’, zegt Vleeshouwers. Op zijn beurt bepleit Van Nispen sinds een paar jaar de komst van ‘huizen van het recht’, waarvan de eerste in Heerlen is geopend.

‘Het liefst zou ik mij bij zoiets aansluiten’, zegt Vleeshouwers, ‘of bij het Juridisch Loket in Den Bosch, of bij een Wijkplein, een inlooppunt voor juridische en sociale vragen. Maar het is er om praktische redenen nog niet van gekomen.’ Op haar kantoor komen vooral goed geïnformeerde mensen om hun zaken te regelen. Maar als zij lezingen houdt in verpleeghuizen en oudereninstellingen, hoort ze van minder welgestelden dat naar de notaris gaan ‘te duur’ en ‘ingewikkeld’ is.

Ellende

Vleeshouwers: ‘Ik spreek daar regelmatig mensen die worden geconfronteerd met bijvoorbeeld een negatieve nalatenschap, met schulden uit een erfenis. Ook mensen die hebben samengewoond, kinderen hebben, uit elkaar gaan en niets hebben vastgelegd. Dat zorgt voor veel ellende. Het is van groot maatschappelijk belang dat mensen ons zonder schroom durven op te zoeken.’

Volgens Van Nispen ‘gaat de kost voor de baat uit’ als de overheid een sociaal notariaat zou financieren. ‘Vooraf zaken goed regelen voorkomt een latere rechtsgang, met alle kosten voor een advocaat en proceskosten vandien. Om nog te zwijgen van de emoties die daarmee gemoeid zijn.’

De KNB zegt in een reactie dat de toegankelijkheid van het notariaat vergroot ‘kan en moet’ worden. De beroepsorganisatie van ongeveer 1.250 notarissen beaamt dat ‘digitaal minder ervaren personen, laaggeletterden en financieel kwetsbare personen’ het notariaat ‘niet goed weten te vinden’. Of een sociaal notaris de oplossing is, laat zij voorlopig nog in het midden.