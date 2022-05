‘Hulp bij examenstress? Daarvoor is de jeugdzorg niet bedoeld’

Staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooijen: ‘De jeugdzorg, het stelsel, is stuk.’ Beeld Aurélie Geurts

‘De jeugdzorg, het stelsel, is stuk. Dat vinden ook mensen die in 2015 enthousiast waren over de Jeugdwet. En ja, ook ik vind dat het stelsel op deze manier niet verder kan. Dat moet hoog nodig worden aangepakt. Prioriteit heeft wat mij betreft de complexe zorg. Daarvoor zijn nu vaak lange wachtlijsten. Dat moet anders.’

Maarten van Ooijen (32) is vastbesloten. De staatssecretaris van Volksgezondheid, verantwoordelijk voor de jeugdzorg, gaat de jeugdzorg hervormen. Samen met de gemeenten, die sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de jeugdzorg, en hun lobbyclub de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

In 1997 deed een op de 27 kinderen onder de 18 jaar een beroep op jeugdzorg, in 2015 was dat al een op de tien en vorig jaar een op de zeven. Dat is 13 procent van alle jongeren, 450 duizend, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek geturfd.

Wat is er aan de hand?

‘Het is een combinatie van dingen. In het algemeen zijn we misschien verleerd dat er forse tegenslagen kunnen zijn in het leven. We hebben soms de verwachting dat een hulpverlener iets kan bieden wat hij niet kán bieden. Ik bedoel, er is geen formule om bijvoorbeeld van depressieve gevoelens af te komen. Waarschijnlijk werkt een vriendenkring, mensen in de buurt of een vertrouwenspersoon met wie je dingen echt kunt delen, het beste.

‘Voor jongeren leggen we de lat ook erg hoog – wat betreft sociale vaardigheden, emotionele vaardigheden, identiteit – noem maar op. We moeten ook kunnen zeggen: take it easy, prima als je een misser maakt, als je er maar van leert.

‘Maar het jeugdzorgstelsel speelt ook een rol. Het heeft sinds 2015 ruimte geboden aan zorgaanbieders om cliënten te werven. Dat kan dan omdat veel gemeenten een zogenoemde open-house-aanbesteding hebben voor lichte jeugdzorg. Alle zorgaanbieders die zich melden, krijgen een contract en die gaan daarna klanten werven. Dat gaat vaak met de beste bedoelingen. Mensen hebben iets bedacht, denken dat het effectief is. Zo is marktwerking geïntroduceerd die in 2015 niet was voorzien. Private-equity-investeerders hebben zich op die markt gestort. Dat leidt tot excessieve winsten, excessen. Maar dat was en is niet de bedoeling. De afgelopen jaren kwamen er 1.500 aanbieders van jeugdzorg bij. Het zijn er nu 3.500. Dat is echt mega.

‘Een voorbeeld. Een school heeft contact met een zorgaanbieder om leerlingen in eindexamentijd te helpen met stress. De ouders krijgen te horen: het kost niets, de gemeente betaalt. We moeten met elkaar de vraag stellen of de jeugdzorg daarvoor bedoeld is. Hoort spanning, stress niet bij een examen?’

U wilt de eenvoudige, lichte jeugdzorg afschaffen?

‘Nou, uhm, laat ik het zo zeggen. Een op de zeven kinderen met jeugdzorg, dat is niet gezond. De grote groei van de hulpvraag zit in de lichte jeugdzorg. Ik ga niet katten op die school of die aanbieder. Ik snap het nog wel van die school. Snap de aanbieder ook wel, misschien is het behulpzaam. Maar maatschappelijk beschouwd is het onwenselijk.

‘Als een op de zeven kinderen jeugdhulp krijgt, moet het anders. Dat het aantal zorgaanbieders door die open-house-aanbesteding ongelimiteerd kan toenemen, dat kan echt niet.

‘Ik kijk ook naar jeugdhulp in verhouding tot onderwijs. Jeugdhulp is nu individueel georganiseerd. Soms kan het collectief, dat op scholen hulpverleners komen. Die dan niet per individu worden afgerekend met een uurtje voor Pietje, halfuurtje voor Marietje en Mohammed niet want die komt uit een andere gemeente. Nee, iemand die de professionele vrijheid krijgt. Die kan doorverwijzen als er zwaardere problemen zijn.

‘Één gezin, één plan, één hulpverlener, was in 2015 het idee. Elke gemeente deed dat op haar eigen manier. Soms heeft het kind een probleem omdat er thuis moeilijkheden zijn – geldzorgen, schulden, drugs, relatieproblemen. Nu weten we wat goed werkt. In Utrecht, waar ik wethouder was, pakten de teams 80 procent van de zorgvraag zelf op. Geen ambtenaren dus die alles toetsen, maar professionals die weten wat hun te doen staat. Zij moeten hun vrijheid terugkrijgen.

‘De zorg aan jongeren met zware, complexe problemen heeft voor mij echt absolute prioriteit. Die zorgvraag is door de jaren heen eigenlijk vrij stabiel. Het is maar een fractie van het totaal.

‘Bij een werkbezoek sprak ik een moeder en haar dochter die een eetstoornis had. De moeder vertelde hoe ze haar kind week in, week uit achteruit zag gaan. ‘Ze liep het ravijn in en ik kon niets doen.’ Tegelijk stond ze wekenlang op een wachtlijst voor een kliniek. Terwijl we over eetstoornissen weten: hoe eerder je erbij bent, hoe sneller en effectiever behandeling werkt.’

Wat kunt u daaraan doen?

‘De organisatie van de gespecialiseerde jeugdzorg moet echt anders. Nu werken gemeenten wel samen bij het contracteren van die zorg in 42 clusters, maar dat moeten er veel minder worden. Nu hebben zorginstellingen te maken met tientallen gemeenten, met ieder hun eigen aanbestedingsregime, bekostiging en professionals die aan de gemeenten verantwoording moeten afleggen. Daar gaat het mes in door grote groepen gemeenten gestandaardiseerde contracten af te laten sluiten, met vrijheid voor de professional.’

In Den Haag begint en eindigt alles met geld. In 2015 kostte de jeugdzorg 3,6 miljard euro, nu is dat 5,6 miljard. Dat wordt minder ?

‘In het regeerakkoord staat een bezuiniging van 511 miljoen euro. Er werd gepraat met gemeenten over een hervormingsagenda die op termijn een miljard euro zou besparen. Maar toen het regeerakkoord bekend werd liepen de gemeenten van tafel . Nu hebben we gemeenten beloofd dat we die 511 miljoen niet korten op hun budget. Dat wordt bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor sommige zorg of een maximumduur voor sommige behandelingen. Daar studeren we op. Maar het overleg met gemeenten begint nu weer.’