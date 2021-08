Huldiging olympische sporters: grote prestaties, klein feestje

De olympische sporters op de trappen op Paleis Noordeinde met de koning en de koningin in het midden. Beeld Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

Een klein feestje, noemde presentator Elsemieke Havenga de huldiging van de Nederlandse medaillewinnaars op de Olympische Spelen van Tokio, op dinsdag in een hal van sportcomplex Zuiderpark in Den Haag. Zelf maakte ze als speelster het feestgedruis mee na het hockeygoud van 1984. Haar opvolgers in 2021 moesten het vanwege de coronamaatregelen doen met een bijeenkomst zonder publiek, maar met hoogwaardigheidsbekleders als minister-president Mark Rutte.

Het behalen van een recordoogst van 36 medailles noemde de premier een ‘historische prestatie’, geleverd onder grote druk en moeilijke omstandigheden. Chef de mission Pieter van den Hoogenband citeerde in zijn toespraak over het Olympisch succes de woorden van voetbalcoach Rinus Michels na het winnen van het EK voetbal van 1988: ‘We zullen dit nooit vergeten.’ Al ging dat juist, in iets andere woorden, over de huldiging van de ploeg door grote mensenmassa’s op de Amsterdamse grachten en het Museumplein.

Atlete Sifan Hassan en andere winnaars van een gouden medaille werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Wie dat na eerder sportsucces al was overkomen, zoals hockeyster Lidewij Welten, werden bevorderd tot officier in dezelfde orde. De ‘gouden’ hockeysters kwamen als laatsten op het podium.

Na deze ceremonie werden de sporters door koning Willem-Alexander en koningin Máxima ontvangen op paleis Noordeinde. De koning had een aantal van hen al met een persoonlijk bericht gefeliciteerd met hun succes in Japan. Het koningspaar onderbrak hun vakantie voor de huldiging en vloog na afloop weer terug naar Griekenland. Daarna was er wel een huldiging met (beperkt) publiek, op het strand van Scheveningen.

Sifan Hassan met haar medailles op Sportcampus Zuiderpark in Den Haag. De medaillewinnaars kregen een lunch aangeboden op de campus en maakten einde van de middag hun opwachting bij het koningspaar. Beeld Foto Raymond Rutting / de Volkskrant