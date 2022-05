Huizenprijzen stijgen nog steeds, hypotheekrente ruim verdubbeld in 2022

Een belangstellende wordt door een makelaar rondgeleid tijdens een bezichtiging aan een woning. Beeld ANP

Prijsstijging huizen blijft rond 20 procent schommelen

De Nederlandse huizenprijzen stijgen verder. Bestaande koopwoningen werden in april voor 19,7 procent meer verkocht dan een jaar geleden, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Dit is een iets grotere stijging dan de 19,5 procent van maart, een lichte trendbreuk. In februari en maart was juist een minder snelle toename te zien dan de voorafgaande maand. In januari was de prijsstijging op een voorlopige piek van 21,1 procent. De huizenprijzen zijn nu 96 procent hoger, dus bijna het dubbele, dan in juni 2013 toen de woningmarkt na de financiële crisis op een dieptepunt was beland. Het aantal woningen dat van eigenaar wisselt, daalt. In april zijn nog geen 16 duizend transacties geregistreerd, in april vorig jaar waren dit er bijna 19 duizend. In de eerste vier maanden van 2022 zijn 59.895 bestaande koopwoningen verkocht, 30 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Hypotheekrente stijgt, kortere renteperiodes populairder

De hypotheekrente is nu zo’n 3,4 procent, ruim twee keer zo hoog als de 1,5 procent in januari. Dit blijkt uit cijfers van adviesketen De Hypotheekshop. De stijging is de afgelopen week wel iets minder fors dan in de afgelopen maanden, wat kan duiden op een afvlakking van de tarieven. Door de hoge rente zijn korte renteperiodes weer meer in trek. Toen in februari de prijzen flink begonnen te stijgen werd bij driekwart van de afgesloten hypotheken het tarief voor 20 of 30 jaar vastgezet. Nu is dat nog maar net iets meer dan de helft, en kiest ruim eenderde van degenen die een hypotheek afsluiten voor een vaste renteperiode van 10 jaar.