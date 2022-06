Huizenprijzen stijgen ‘nog maar’ met 18,8 procent, minder bezichtigingen gepland

Alicia en Remi bezichtigen in Rotterdam een voormalig huurhuis dat nu te koop staat. Beeld Arie Kievit

Huizenprijzen stijgen verder, maar met 18,8 procent minder hard dan voorheen

De verkoopprijzen van bestaande koopwoningen waren in mei 18,8 procent hoger dan een jaar eerder, en ruim 1 procent hoger dan in april. Toch is een kleine kentering te zien: de toename gaat minder snel dan in de afgelopen maanden. In april noteerden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster nog 19,7 procent prijsstijging op jaarbasis, rond de jaarwisseling was de stijging ruim 20 procent. De huizenprijzen zijn bijna verdubbeld sinds het dal in 2013: de gemiddelde verkoopprijs is nu 98 procent hoger dan op het dieptepunt van de crisis. In december 2021 was de gemiddelde verkoopprijs net iets lager dan de maand daarvoor, zoals dat wel vaker in december gebeurt, maar op jaarbasis stijgen de prijzen al ruim acht jaar onafgebroken. De hogere prijzen hebben niet tot meer verkopen geleid. In mei zijn 15.749 woningtransacties geregistreerd, zo’n 2 procent minder dan in mei 2021.

Bijna acht bezichtigingen per huis, maar dat waren er vorig jaar ruim dertien

Te koop staande huizen trekken minder kijkers, blijkt uit cijfers van grote makelaar Makelaarsland. ‘We zien al vijf maanden een dalende trend in het aantal bezichtigingen’, zegt directeur Gijs van Wijgerden. De afgelopen drie maanden trokken huizen die te koop staan bij Makelaarsland gemiddeld 7,8 kijkers, een jaar eerder nog 13,5. De meeste biedingen, zo’n 70 procent, zijn hoger dan de vraagprijs, maar vorig jaar was dit nog bijna 90 procent. Van Wijgerden voorziet niet dat de prijzen gaan dalen: ‘We voorspellen minder snel stijgende prijzen, maar er is nog steeds sprake van een tekort aan woningen’. Wel opvallend: ‘Tegenwoordig worden er zelfs wel weer eens woningen ónder de vraagprijs verkocht’.