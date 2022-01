Huizenprijzen stijgen gestaag: in december 20,4 procent hoger dan een jaar geleden

Een nieuwe villawijk van Almere. Beeld ANP

Een gemiddelde koopwoning werd in december voor 20,4 procent meer verkocht dan een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en het Kadaster zetten de verkoopprijzen van bestaande particuliere koopwoningen op een rij. Hieruit blijkt dat de prijzen steeds sneller stijgen, terwijl er minder huizen worden verkocht.

De 20,4 procent in december is de grootste prijsstijging die het CBS heeft gemeten sinds het begin van deze statistiek in 1995. Over heel 2021 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 15,2 procent duurder dan in 2020. De prijzen van twee-onder-een-kapwoningen stegen met 16 procent sneller dan die van hoekwoningen, tussenwoningen en vrijstaande huizen. Voor appartementen was de prijsstijging lager dan voor andere huizensoorten, 13,3 procent. De huizenprijzen zijn nu 85 procent hoger dan het dieptepunt van de laatste decennia in juni 2013. Dit betekent dat het gemiddelde huis bijna twee keer zo duur is geworden in minder dan tien jaar tijd.

De hogere prijzen leiden niet tot meer verkopen. Integendeel, het aantal transacties daalt. Vorig jaar zijn 226.087 duizend bestaande woningen verkocht, 4 procent minder dan in 2020. In december was het aantal transacties 22 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Een uitzondering op deze landelijke trend is de hoofdstad. Amsterdammers boden juist meer huizen te koop aan, het aantal transacties steeg met 8,1 procent in 2021.

De huizenprijzen stijgen al jaren sneller dan andere prijzen in Nederland. Ook nu sinds enkele maanden de consumentenprijzen, onder andere door de hogere energiekosten, weer vlugger oplopen. De consumentenprijzen stegen in 2021 met 2,7 procent.