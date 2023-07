Huizenprijzen in alle provincies lager dan vorig jaar, maar prijsdaling stagneert in juni

Open Huizen Dag 2023 in Amsterdam. Beeld Joris van Gennip voor De Volkskrant

In alle provincies zijn de prijzen van bestaande koopwoningen lager dan een jaar geleden. Dat is voor het eerst in negen jaar tijd, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. De daling was het grootst in de provincie Utrecht. Daar waren de prijzen in het tweede kwartaal 8,7 procent lager dan een jaar eerder. De verkoopprijzen namen in Zeeland het minst af. Daar noteerde het CBS een daling van 2,8 procent.

Vrijwel overal werden ook minder woningen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Alleen in Drenthe nam het aantal transacties licht toe. Van de vier grote steden daalden de prijzen in Utrecht het meest (12,3 procent). Alleen in Rotterdam was de prijsdaling met 4,8 procent minder dan gemiddeld in Nederland. Daar werden wel fors minder woningen verkocht, wat mogelijk een verklaring is voor de geringere prijsdaling.

De woningprijzen waren in juni landelijk 5,5 procent lager dan een jaar geleden, maar het omslagpunt lijkt inmiddels bereikt. Tussen mei en juni stegen de prijzen zelfs met 0,2 procent, voor het eerst na vier maanden van daling.

Dat de prijzen lager zijn dan vorig jaar, maar de laatste maanden minder snel naar beneden duiken, bleek eerder deze maand ook uit de cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). De makelaarsvereniging registreerde een daling van de verkoopprijzen van 8,9 procent in het hele tweede kwartaal van 2023.

NVM zag ondanks deze grote daling wel reden tot optimisme, de prijzen waren 2,8 procent hoger dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Bij het Kadaster zijn de prijzen pas bekend nadat de koopakte geregistreerd is. Daar gaan geregeld enkele maanden overheen. De Kadastercijfers geven wel een completer beeld. NVM-makelaars hebben 69 procent van de markt in handen.

Appartementen zijn het meest in prijs gedaald, net als vorig kwartaal. De gemiddelde verkoopprijs van appartementen was van april tot en met juni 6,5 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De prijzen van vrijstaande woningen daalden het minst, maar ook het aantal transacties bleef daar het verst achter bij vorig jaar. Dat de prijzen niet snel dalen kan ook komen doordat veel villa’s niet voor het gevraagde bedrag worden verkocht.

Bij NVM-makelaars stonden in het tweede kwartaal 50 procent meer vrijstaande woningen te koop dan een jaar eerder, dus het dalende aantal verkopen lijkt meer bij de koper dan bij de verkoper te liggen. De vrijstaande woningen die eind juni te koop werden aangeboden stonden gemiddeld al 106 dagen te koop, bij appartementen was de doorlooptijd de helft korter.