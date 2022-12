Huizenprijzen dalen: ‘Je kunt weer op een kijkdag komen, wie had dat nog gedacht?’

Nieuwbouwwijk in Nieuw-Beijerland. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

Mogen we spreken van een kentering op de woningmarkt, Marc?

‘Zeker. Misschien zie je nog geen spectaculaire prijsverschillen, maar de stemming onder kopers en verkopers is compleet anders dan in de afgelopen jubeljaren. Er staan steeds meer huizen te koop, terwijl het aantal verkopen afneemt.’

Hoe komt dat?

‘De hypotheekrente is nu ongeveer drie keer zo hoog als een jaar geleden. Voor de aankoop van een huis kun je daardoor enkele tienduizenden euro’s minder lenen. Door de oorlog in Oekraïne kwam daar nog de sterk gestegen inflatie bij. De energierekening is nu veel hoger en de kosten voor levensonderhoud zijn gestegen. Ook daardoor kun je minder geld besteden aan je woning.’

Waarom zien we de huizenprijzen dan pas vanaf afgelopen zomer dalen?

‘Het is een trage markt. Als je dichter op de ontwikkelingen wilt zitten, kun je beter kijken naar de cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Die registreren de datum waarop de koopovereenkomst getekend wordt. Begin januari komen ze met nieuwe cijfers. Het CBS registreert juist de uiteindelijke datum waarop een woning wordt overgeschreven. Daar kunnen wel drie maanden tussen zitten. De cijfers van het CBS zijn uiteindelijk betrouwbaarder, maar lopen dus wat achter.’

Volgens het CBS kost een gemiddeld huis nu 423 duizend euro. Hoe ziet zo’n gemiddeld huis er eigenlijk uit?

‘Dat is erg afhankelijk van waar in Nederland dat huis staat. Voor dat geld krijg je in Amsterdam een kleine etage. Maar in het noordoosten van het land kun je er misschien wel een leuke, oude boerderij kopen, al zal je die voor die prijs ongetwijfeld nog flink moeten opknappen.

‘De gemiddelde huizenprijs zegt dus vooral iets over de prijsontwikkeling. Dat de woningmarkten in bijvoorbeeld Den Haag en Rotterdam een andere dynamiek hebben dan in Venlo of Winterswijk, begrijpt iedereen wel. Bij dit cijfer is daarom vooral de daling of stijging interessant.’

Voor wie is de daling van de huizenprijzen gunstig?

‘Huizenkopers hoeven zich minder diep in de schulden te steken, al is het voordeel nog steeds gering. Zij krijgen ook steeds meer keus. Sommige verkopers worden zenuwachtig. Zij hebben nog snel hun huis te koop gezet: zij willen nog gauw de oude prijs meepakken. Hun angst is voorstelbaar. Als je bijvoorbeeld net een nieuwbouwhuis hebt gekocht, heb je de opbrengst van je oude huis hard nodig voor de financiering.

‘Voor starters is het bovendien gunstig dat de concurrentie van beleggers afneemt. Door de aanstaande huurregulering is kopen voor de verhuur een minder interessante business geworden. Je ziet nu al dat particuliere beleggers grotendeels zijn verdwenen als kopers. Die kochten vaak goedkopere woningen. Dat zij nu afhaken, kan starters helpen. Als beleggers zelfs woningen gaan verkopen, kan dat het aanbod verder vergroten.

‘Sowieso is het fijn voor huizenkopers dat ze wat meer tijd krijgen om na te denken. Je kunt weer op een kijkdag komen – wie had dat een of twee jaar geleden nog gedacht? Toch zeg ik dit allemaal heel voorzichtig, want de prijzen zijn nog steeds fabelachtig hoog. Zelfs als de huizenprijzen met 20 procent dalen, gaan we maar zo’n twee jaar terug in de tijd. Ook toen was het kopen van een huis voor veel mensen al onbetaalbaar. Voor kopers is de huizenmarkt, zeker met deze rente, nog steeds een drama.’

Zijn er ook mensen die door deze prijsdaling in de problemen kunnen komen?

‘Zeker, maar niet enorm veel. Veel eigenaren hebben een flinke overwaarde op hun huis, het verschil tussen de aankoopprijs en de huidige marktwaarde.

‘Ter geruststelling, de huizenprijs wordt sowieso pas relevant als je je huis verkoopt. Als je dan minder geld krijgt dan je hebt betaald, kan dat heel vervelend zijn. Maar voor een volgende koopwoning zal je dan ook minder geld kwijt zijn. En wie in zijn huis kan blijven zitten, hoeft van deze prijsdaling nog niet wakker te liggen.’

Tot slot, verwacht je dat deze prijsdaling doorzet?

‘Dat is moeilijk te zeggen. Het hangt voor een groot deel af van de ontwikkeling van de hypotheekrente. Die laat zich moeilijk voorspellen. Mogelijk zal de Europese Centrale Bank zijn rente verder verhogen, om de inflatie te beteugelen. Uiteindelijk loopt dan ook de hypotheekrente op.

‘Als de rente daalt maar de energieprijzen hoog blijven, gaat het energielabel van een huis een nog grotere rol spelen. Huizen met een goed energielabel zullen dan verder in prijs stijgen, terwijl huizen met een slecht energielabel mogelijk goedkoper worden.

‘De energieprijzen hebben sowieso invloed op de hypotheek die mensen kunnen krijgen. Hypotheekverstrekkers zijn verplicht om rekening te houden met de kosten van levensonderhoud. Je moet bij een hypotheek financiële ruimte overhouden om een goed leven te kunnen leiden. Voor komend jaar is de hypotheeknorm al aangescherpt.’