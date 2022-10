Huizenprijzen dalen, aanbod schiet omhoog: ‘De gekte raakt uit de markt’

Woningen in aanbouw in Lent, in de gemeente Nijmegen. De markt voor nieuwbouwwoningen is in een jaar tijd ‘volledig omgeslagen’, zegt makelaarsvereniging NVM. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Kraakt de woningmarkt door de oplopende hypotheekrente en energiekosten en overige inflatie?

De gemiddelde verkoopprijs van een woning nam in drie maanden af van 450- tot 425 duizend euro, berekende makelaarsvereniging NVM op basis van getekende koopcontracten. Het derde kwartaal van dit jaar wordt door NVM-voorzitter Lana Gerssen gemarkeerd als een keerpunt op de woningmarkt, waar de prijzen al zo’n tien jaar onafgebroken stegen.

De prijsdaling van 5,8 procent noemt zij wel relatief bescheiden. De stijging van de hypotheekrente en de energiekosten en de overige inflatie halen volgens haar nu ‘de gekte uit de markt’. Die noemt zij nog altijd gespannen, door de grote vraag naar en het beperkte aanbod aan woningen.

Op jaarbasis stegen de prijzen nog met 2 procent, maar in de laatste drie maanden was dus sprake van een sterke reductie. Een prijsdaling van bijna 6 procent in één kwartaal is de grootste sinds 1995, toen de NVM begon met haar metingen.

De gemiddelde hypotheekrente liep het afgelopen jaar op van zo’n 1,5 procent naar 4 procent. Tegelijkertijd schoten de energiekosten omhoog, zeker voor wie een nieuw energiecontract moest afsluiten, zoals na een verhuizing. Dat is een directe aanslag op de financiële ruimte van aspirant-huizenkopers.

Is het verstandig nu nog snel te verkopen?

Het is nog te vroeg om te spreken van een kopersmarkt, een waarin huizenzoekers hard kunnen onderhandelen over de prijs. Volgens de makelaars kunnen kopers nu gemiddeld kiezen uit 2,8 woningen. Dat aantal moet bijna verdubbelen voor sprake is van een evenwichtige woningmarkt. Het aantal huizen dat te koop wordt gezet steeg met 80 procent in vergelijking met een jaar geleden. Vooral sinds juli vond er een versnelling plaats, met 24 procent meer nieuw aanbod dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden.

Mogelijk wil een aantal verkopers nog profiteren van de relatief hoge verkoopprijzen van dit moment, aldus de makelaars, bijvoorbeeld in afwachting van een nieuwbouwwoning. Er staan ruim 30 duizend woningen te koop bij NVM-makelaars. Dat is nog lang geen crisis-aantal, maar in vergelijking met vorig jaar is het een aardverschuiving.

Openhuizendag in Amersfoort. Beeld Pauline Niks

De kandidaat-kopers doen het rustig aan. Vorig jaar waren er nog wachtlijsten voor de bezichtiging van woningen, een typische uitwas van een verkopersmarkt. Nu kunnen huizenkopers weer gewoon een afspraak maken voor een privé-bezichtiging. Het aantal biedingen liep terug van gemiddeld 3,2 in januari naar 2,2 in juli.

Ook het overbieden op de vraagprijs lijkt op zijn retour. Nog steeds gaat 64 procent van de verkochte woningen van de hand voor meer dan de vraagprijs, maar in het vorige kwartaal was dat nog 82 procent. Het gemiddelde verschil tussen vraag- en verkoopprijs liep eveneens sterk terug, tot 3 procent.

Naast economische ontwikkelingen speelt de psychologie een belangrijke rol in een veranderende markt. Verwacht men een verdere prijsdaling, dan zullen potentiële verkopers geneigd zijn hun huis sneller in de verkoop te zetten. Potentiële kopers zullen de aanschaf wellicht nog even uitstellen. Dat kan bijdragen aan een verdere prijsdaling.

Wat betekent dit voor de starter, die voor de eerste keer een woning koopt?

Starters hebben dit jaar al bijna 100 duizend woningen gekocht, blijkt uit cijfers van het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Bijna 20 duizend daarvan gingen naar jonge starters, bijna 30 duizend naar de wat oudere beginner en zo’n 47 duizend naar starters die een woning van meer dan 350 duizend euro kochten.

Debutanten zijn dus nog altijd een belangrijke groep huizenkopers. Zij kregen een steuntje in de rug door vrijstelling van de overdrachtsbelasting van 2 procent. In veel grote steden worden (concurrerende) woningbeleggers inmiddels geweerd. Dat neemt niet weg dat de huizenprijs nog steeds historisch hoog is. Met de gestegen rente en energielasten blijft de drempel dus enorm. Ondertussen is ook de concurrentie tussen starters nog groot. Tal van jongeren zoeken naar een kans om eindelijk te ontsnappen aan een dure huurwoning.

Hoe gaat het in Amsterdam, vaak omschreven als toonaangevend in de Nederlandse woningmarkt?

In Amsterdam en omgeving nam het aantal te koop staande huizen toe met 67 procent, aldus de NVM. Die vergroting van het aanbod ging gepaard met een daling van het aantal verkopen met 8 procent op jaarbasis. De verkoopprijs daalde in en rond Amsterdam met zo’n 6 procent. De vraag naar woningen in Amsterdam blijft enorm groot, bijvoorbeeld van expats, maar ook de hoofdstedelijke woningmarkt blijkt niet immuun voor de gevolgen van de stijgende woonlasten.

Wat gebeurt er intussen met de nieuwbouwwoningen?

De markt voor nieuwbouwwoningen is in een jaar tijd ‘volledig omgeslagen’, aldus de NVM. Het aantal verkochte nieuwbouwhuizen nam met eenderde af in vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar, onder meer door de hoge prijzen. Een gemiddeld exemplaar kost nu 496 duizend euro.

Het kabinet mikt op de bouw van tegen de 100 duizend woningen per jaar. In het derde kwartaal werden echter minder dan 10 duizend nieuwe huizen verkocht, het laagste aantal sinds 2014. Volgens de NVM stellen projectontwikkelaars nieuwe bouwprojecten daarom uit. Daarmee lijkt zich opnieuw een bouwdip aan te kondigen, net als na de kredietcrisis van 2008. Naast de daling van de rente was dat een van de redenen dat de huizenprijzen sinds 2013 bijna verdubbelden.