Huizenprijzen blijven stijgen, volgens Rabobank met 28 procent in twee jaar

Beeld Hollandse Hoogte / Hans van Rhoon

Zondag demonstreerden in Amsterdam nog 15 duizend mensen tegen de hoge prijzen en het gebrekkig aanbod van koop- en huurwoningen. Wat betreft koopwoningen had de Rabobank maandag meteen een onplezierig bericht. De bank voorziet over heel 2021 een prijsstijging van 14,5 procent. Volgend jaar zou dat 11,5 procent zijn. Dat betekent dat huizen in twee jaar tijd 28 procent duurder zouden worden, als gevolg van de lage rente, gunstige economische vooruitzichten en ‘prijsopdrijvende prikkels’ als de krappe markt.

ING denkt dat Nederlandse woningen over heel 2021 13,5 procent duurder zullen worden. De opwaartse curve zou in het laatste kwartaal wel wat afvlakken. Over 2022 voorziet de bank een stijging van nog eens 5 procent.

ABN Amro stelde in juli haar verwachtingen opwaarts bij. Over heel 2021 voorspelt de bank een prijsstijging van 12,5 procent. Volgend jaar komt daar nog eens 5 procent bij. Eerder ging ABN Amro nog uit van respectievelijk 7,5 procent en 2,5 procent.

De organisatoren van het woonprotest waren al bang voor verdere prijsstijgingen. Nieuwe demonstraties staan gepland op 17 oktober in Rotterdam en op 13 november in Den Haag.