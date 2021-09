Huizenprijzen binnen een jaar met 18 procent gestegen, snelste toename in ruim 20 jaar

Het is voor starters bijna onmogelijk om aan een betaalbare woning te komen. Beeld Marcel van den Bergh

Bestaande koopwoningen waren in augustus 17,8 procent duurder dan een jaar eerder. De huizenprijzen zijn daarmee in acht jaar tijd bijna 78 procent gestegen. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster op basis van verkopen van bestaande particuliere koopwoningen.

Sinds juni 2013 gaan de prijzen van koopwoningen onafgebroken omhoog. In dat jaar, vijf jaar na het uitbreken van de financiële crisis, beleefden de prijzen een dip. De prijsstijging zwakte in 2019 wat af, maar trok daarna steeds verder aan, aldus het CBS, met een extra sprintje in het afgelopen jaar.

In de eerste acht maanden van dit jaar wisselden bijna 155 duizend woningen van eigenaar, aldus het Kadaster. Dat is ruim 5 procent meer dan een jaar eerder. In augustus werden ruim 17 duizend woningtransacties geregistreerd, ruim 9 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar.

Ter vergelijking: over heel 2013 werden ruim 110 duizend woningen verkocht, een voorlopig dieptepunt. Daarna krabbelde het aantal verkopen weer op. Huizen die te koop worden gezet, gaan volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in recordtijd van de hand. Na gemiddeld 24 dagen kan de verkoper een deal maken. In mei stonden dan ook slechts 15.500 woningen te koop, het laagste aantal sinds 1995.

De cijfers van het CBS en het Kadaster bevestigen eerder gepubliceerde cijfers van de NVM. De makelaarsvereniging meldde in juli dat de gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning in het tweede kwartaal van dit jaar omhoog ging naar 410 duizend euro. Dit is bijna 20 procent meer dan een jaar geleden.