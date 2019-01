Huizenprijs stijgt verder, mede door gebrek aan nieuwbouwhuizen

In het komende jaar zal de gemiddelde transactieprijs met nog eens 4 tot 7 procent toenemen, verwacht de NVM. Dat betekent dat de gemiddelde verkoopprijs van een woning boven de 3 ton zal komen. Tot de duurdere huizen – die ook nog eens relatief veel in prijs stegen – behoren de nieuw opgeleverde huizen. De prijs van de gemiddelde verkochte nieuwbouwwoning nam vorig jaar met bijna 14 procent toe tot gemiddeld 361 duizend euro.

Het kabinet wil dat er 75 duizend extra woningen per jaar worden gebouwd, zowel koop als huur. Dat lukt voorlopig bij lange na niet, voorspelt NVM-voorzitter Ger Jaarsma. Niet alleen de enorme vraag naar woningen drijft de nieuwbouwprijzen op. Ook de sterk gestegen bouwkosten spelen volgens hem een rol, zoals prijzen van grondstoffen en de lonen van schaars bouwpersoneel.

Te duur

Ook de extra kosten van gasloos bouwen maken nieuwbouwhuizen duurder, aldus Jaarsma. Veel bouwprojecten werden in de loop van 2018 stilgelegd, om het huis in aanbouw te voorzien van gasloze in plaats van gasgestookte verwarming. Die aanpassing kost zo’n 15 duizend euro per woning. De NVM’er verklaart de opgelopen bouwkosten verder door de ‘focus op binnenstedelijk bouwen’. Het bouwen in stedelijke omgeving is duurder dan bouwen in het weiland.

Ook al meldden zich afgelopen jaar nog meer geïnteresseerden voor een nieuwbouwwoning, de nieuwe huizen zijn voor dezelfde doelgroep steeds vaker te duur. Jaarsma: ‘Onze makelaars in en rond de grotere steden spreken van onbetaalbare nieuwbouw. De prijs stijgt, maar de kwaliteit niet.’ NVM-makelaars (zo’n driekwart van alle makelaars) verkochten in 2018 bijna 31 duizend nieuwbouwwoningen, 7 procent minder dan een jaar eerder.

‘Gekte’ neemt iets af

De ‘gekte’ op de gehele huizenmarkt neemt volgens Jaarsma wel iets af. ‘Steeds meer consumenten willen of kunnen niet meer meedoen.’ In oververhitte gebieden als de steden Amsterdam en Utrecht voorziet hij een minder snelle opmars van de prijzen. In Amsterdam steeg de gemiddelde huizenprijs tot 448 duizend euro, een toename van 8 procent. In Utrecht was dat 346 duizend euro (+13 procent).

In de laatste drie maanden van 2018 is het aantal huizen dat in Nederland te koop staat iets toegenomen, met zo’n 5 procent. Dat is voor het eerst in vierenhalf jaar. Over heel 2018 werden 214 duizend woningen verkocht, 11 procent minder dan het jaar daarvoor. Bijna 40 procent van de woningen werd verkocht boven de vraagprijs. De verkooptijd nam af met elf dagen tot gemiddeld 39 dagen.

Koploper in de prijsstijging is Rotterdam. Daar steeg de gemiddelde verkoopprijs met 17 procent naar 271 duizend euro. In techstad Eindhoven is de gemiddelde prijs inmiddels 300 duizend euro (+8 procent), in Breda 297 duizend (+7 procent) en in Maastricht 213 duizend (+7 procent). In Groningen steeg het gemiddelde met 8 procent naar 237 duizend euro. Almere maakte met een groei van 10 procent de sprong naar een gemiddelde van 271 duizend euro.