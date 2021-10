Economie

Huizenprijs in het Zeeuwse Hulst steeg met ‘slechts’ 48 procent

Zelfs in gemeenten met een trage woningmarkt is de woningwaarde sinds de financiële crisis met 50 procent of meer gestegen. Alleen in het Zeeuwse Hulst bleef de waardesprong sinds de dip in 2013 beperkt tot een ‘magere’ 48 procent. In Diemen schoten de huizenprijzen het meest omhoog, met 123 procent.