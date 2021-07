Huizenprijs breekt door gemiddelde van 400.000 euro: ‘Het einde lijkt zoek’

Een nieuwbouwproject in Vathorst. Beeld ANP

De makelaarsvereniging NVM, die donderdag cijfers presenteerde, spreekt van de grootste prijsstijging sinds 1995, toen de metingen zijn gestart. De oorzaak zoekt de NVM in de verder toegenomen schaarste en een stijgend percentage overbiedingen op woningen. Ongeveer driekwart van de woningen wordt verkocht boven de vraagprijs, met gemiddeld 8 procent. Vier jaar geleden werd bij slechts 10 procent van de woningen overboden. Het duurt gemiddeld 24 dagen voor een woning is verkocht. Dat is volgens de makelaars de kortste periode ooit. Negen op de tien huizen zijn binnen drie maanden verkocht.

Lana Gerssen, makelaar en voorzitter van de vakgroep Wonen van de NVM, stelt in een persbericht dat ‘de grens verder wordt verlegd. Het einde lijkt zoek. Daarmee is het feest voor verkopers. Kopers gaan steeds verder.’ NVM-voorzitter Onno Hoes voegt daaraan toe dat ‘kopers werkelijk alles doen om een woning te bemachtigen. De ‘fear of missing out’ is heel groot.’

Negatieve spiraal

Het aantal huizen dat te koop staat is teruggelopen tot 1,4 per koper. Een jaar geleden was dat nog 2,6 en ook toen werd al gesproken van een bijzonder krappe woningmarkt; weinig aanbod vergeleken met de grote vraag. Die uitzonderlijke krapte zorgt voor een negatieve spiraal. Kopers willen eerst kunnen kopen voordat ze hun eigen huis durven verkopen, aldus de NVM. ‘Nederland kende nog nooit een krappere bestaande koopwoningmarkt dan nu’, stelt de vereniging.

Op 15 mei stonden slechts 15.500 woningen te koop. Dit is het laagste aantal sinds 1995 en 53 procent minder dan in mei vorig jaar. Vergeleken met het eerste kwartaal van dit jaar is het bijna 12 procent minder. In mei 2016 stonden zo’n 110 duizend woningen te koop. In het tweede kwartaal van dit jaar werden ruim 30 duizend woningen verkocht. Vier jaar geleden waren dat er in dezelfde periode ruim 40 duizend.

Afstanden

De makelaars zien een toenemende belangstelling voor woningen in landelijke gebieden, een ontwikkeling die zij toeschrijven aan de coronacrisis. ‘Nooit eerder werd de waarde van woongenot zo nadrukkelijk zichtbaar als nu’, aldus de NVM. De prijs van vrijstaande woningen steeg het hardst, met 23 procent in een jaar tijd naar 618 duizend euro. Ook overbruggen huizenkopers steeds meer afstand als zij gaan verhuizen. In een deel van Noord-Nederland stegen de verkoopprijzen met tot 30 procent in een jaar, zoals in de stad Groningen en de regio’s Oost Friesland en de kop van Overijssel.

Wonen in de stad is echter onverminderd populair. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht stegen de prijzen met ruim 20 procent in vergelijking met een jaar eerder. Ook de Amsterdamse woningmarkt kwam weer op stoom. Na aanvang van de coronamaatregelen leek de prijsgroei daar af te nemen en de verkoopbereidheid toe te nemen.

Twaalf maanden later is het aantal te-koopbordjes in de regio Amsterdam (inclusief Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Abcoude) met 41 procent gedaald, meldt Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA). De gemiddelde transactieprijs nam in de hoofdstedelijke regio in een jaar toe met 14 procent tot 546 duizend euro. Sinds de kredietcrisis van 2008 stegen de huizenprijzen in Amsterdam met 142 procent.