Huizenmarkt breekt wéér records: niet eerder stonden zo weinig woningen te koop en werden ze zo snel verkocht

Een woning wordt nu gemiddeld na 23 dagen verkocht. Beeld ANP

Bekijk de huizenprijzen bij u in de gemeente op volkskrant.nl/huizenmarkt.

Ook de gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning heeft met 455 duizend euro, een stijging van 14 procent in twaalf maanden, een nieuw record bereikt. Ondanks de woningbouwplannen van het kabinet is de opgaande lijn in het aantal verkopen van nieuwbouwwoningen gestopt. In het derde kwartaal verkochten NVM-makelaars bijna achtduizend nieuwbouwwoningen en bouwkavels. Dit is een daling van 15 procent vergeleken met een jaar eerder. Het aantal nieuwbouwwoningen dat op de markt kwam, is met 7.400 woningen 28 procent lager dan een jaar eerder. Volgens de makelaar stijgt de kwaliteit van de nieuwbouw niet mee met de prijs. ‘Dit wringt steeds meer’, aldus de rapportage.

Door de prijsstijgingen neemt de tweedeling in de samenleving tussen woningbezitters en woningzoekers toe, zegt NVM-voorzitter Onno Hoes in een persbericht. Makelaar Lana Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen, voegt daaraan toe dat de cijfers ‘grensverleggend’ zijn. ‘De hypotheekrente is extreem laag, de spaartegoeden groter dan ooit en de economie ontwikkelt zich sterk. Voor de huizenkoper is dat gunstig en het schept vertrouwen.’

Komt een woning te koop, dan ontstaat vaak een stormloop van kandidaat-kopers. Inmiddels wordt 80 procent van de woningen verkocht boven de vraagprijs. Gemiddeld betaalt de koper 8,6 procent meer dan werd gevraagd.

Eind september stonden ruim 16.500 woningen te koop. Dit is het laagste aantal ooit sinds het begin van de meting van 1995. Een jaar geleden stonden er nog 29.500 woningen in de verkoop. Huizen die te koop worden gezet, gaan doorgaans uiterst snel van de hand. Wordt een woning verkocht, dan is dat na gemiddeld 23 dagen. Dat is een dag korter dan in het begin van de zomer en de kortste periode ooit. Van de twintig woningen zijn er negentien binnen negentig dagen verkocht.

Doorstroming stagneert

Met ruim 32 duizend woningen werden in het derde kwartaal bijna 30 procent minder woningen verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit is het laagste aantal verkochte woningen sinds 2015. Op jaarbasis verkochten NVM-makelaars ruim 149 duizend woningen. Zij hebben daarmee ongeveer tweederde van de markt in handen.

Het aantal woningen dat te koop wordt gezet, lag jarenlang rond de 170 duizend. In de afgelopen twaalf maanden waren dat er minder dan 147 duizend. Met een te koop staand aanbod van slechts 16.500 woningen, 44 procent minder dan een jaar geleden, loopt de ‘ontevredenheid’ bij woningzoekenden volgens de NVM verder op. ‘We zien nu overal in de woningmarkt de doorstroming stagneren, waardoor consumenten nog verder beperkt worden in hun keuzemogelijkheden’, aldus Gerssen.

Huizenzoekers kunnen volgens de krapte-indicator van de NVM kiezen uit slechts 1,5 woningen, volgens de makelaars een zeer krappe huizenmarkt. Vijf jaar geleden had men nog de keuze uit zo’n zeven woningen.