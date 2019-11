Huizenbouw zakt verder weg door stikstofcrisis

Bouwwerkzaamheden aan een huis. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De regering wil dat er jaarlijks 75 duizend nieuwbouwhuizen bijkomen. De stikstofcrisis versterkt een al eerder voorspelde daling van de bouwproductie.

Minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen beloofde een week geleden dat het kabinet volgend jaar zijn doel zal halen om 75 duizend nieuwe woningen te bouwen, nu het maatregelen neemt om de stikstof- en pfas-problemen te verminderen. EIB-directeur Taco van Hoek zegt in een toelichting op het onderzoek ‘Trends op de bouwarbeidsmarkt’ dat hij ‘verbaasd was dat de minister vasthield aan die bouwverwachting. De stikstofcrisis is echt een klap op een al eerder dit jaar ingezette terugval.’

In de eerste helft van 2019 liep het aantal aangevraagde vergunningen voor woningbouw al terug. Volgens Van Hoek was dat te wijten aan de nadruk op bouwen in de steden: ‘Dat kost nu eenmaal meer tijd. Ook is woningbouw duurder geworden door onder meer de verplichting tot gasloos bouwen. Daardoor moet soms opnieuw worden onderhandeld over de prijzen.’

Toen het EIB-onderzoek enkele weken geleden werd afgerond, was de verwachting nog dat de gehele bouwproductie volgend jaar met een half procent zou toenemen. Dat gold voor het geheel aan bouwactiviteiten, van de constructie van woningen tot de aanleg van wegen. ‘Inmiddels verwachten we echter dat sprake zal zijn van krimp’, vertelt Van Hoek. ‘Die terugval in vergunningverlening en het uitstellen van bouwprojecten kun je nu eenmaal niet terugdraaien.’

Over ruim twee jaar zal de groei van de bouwproductie weer toenemen, verwacht het EIB. Dat wordt deels veroorzaakt door het alsnog opstarten van uitgestelde projecten. Ook de toenemende behoefte aan verduurzaming van gebouwen draagt bij aan die toename.

Meer zzp, minder vacatures

Steeds meer arbeidskrachten in de bouw zijn niet in vaste dienst, blijkt uit het EIB-onderzoek. Inmiddels is een op de drie medewerkers op de bouwplaats zzp’er. Vooral onder metselaars, ijzervlechters en steigerbouwers is het zzp-schap toegenomen. Slechts de helft van de zzp’ers heeft zich verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. In minder de helft van de gevallen is de polishouder verzekerd voor minder dan de helft van het huidige nettoloon.

Aan de groei van het aantal vacatures in de bouw lijkt een einde gekomen. Begin dit jaar was er een nieuw recordniveau van 59 vacatures per duizend medewerkers in de bouw. Nu zijn dat er 55 duizend. Om in het tekort aan medewerkers te voorzien is inmiddels is een op de vijf medewerkers op de bouwplaats afkomstig uit het buitenland. Dat zal in 2023 een op de vier zijn. Van de helft van deze bouwvakkers is het land van herkomst Polen of Turkije. Door de groei van het aantal talen op de werkplek zal de bouw meer aandacht moeten besteden aan het voorkomen van communicatieproblemen, zegt Van Hoek. ‘Niet alleen om samen een goed product te maken, maar ook voor de veiligheid.’