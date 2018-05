Huizen bij A2-tunnel in Maastricht samen ruim 200 miljoen euro meer waard

Door de aanleg van de Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht zijn de woonhuizen binnen een straal van een kilometer samen 220 miljoen euro meer waard geworden. Die waardestijging komt boven op de algemene stijging van de huizenprijzen. Dat heeft het Centraal Planbureau berekend in het rapport Leefbaarheidsbaten A2-tunnel Maastricht , dat dinsdag is gepubliceerd.

Vlak bij de tunnel, tot 500 meter, stegen de huizenprijzen tussen 2010 en 2017 gemiddeld met 7,1 procent, zo blijkt uit een inventarisatie van alle woningtransacties. Van 500 tot 1.000 meter bedroeg de (extra) waardestijging 4,2 procent.

‘Wij beschouwen dat als leefbaarheidsbaten als gevolg van minder geluidsoverlast, minder luchtverontreiniging met fijnstof en het wegnemen van de fysieke barrière tussen Oost- en West-Maastricht’, zegt CPB-onderzoeker Thomas Michielsen. ‘Mensen zijn daardoor bereid meer te betalen voor een woning. Wij interpreteren dat als maatschappelijke winst.’

Op basis van die waardestijging is berekend dat de huizen in het gebied binnen een kilometer van de tunnel in totaal 220 miljoen euro meer waard zijn geworden. Dat is veel meer dan verwacht. In de maatschappelijke kosten-batenanalyse die vóór de aanleg van de tunnel is uitgevoerd in 2006, werd slechts een batenpost voor ‘stedelijke kwaliteit en barrièrewerking’ van 12 miljoen euro becijferd als gevolg van een stijging van de huizenprijzen binnen 150 meter van de tunnel.

November 2013, bouwwerkzaamheden aan de A2-tunnel bij Maastricht. Foto ANP

‘Op basis van de huidige inzichten is dat een forse onderschatting geweest’, aldus Michielsen. ‘We moeten ons afvragen of de maatschappelijke baten wel op de juiste manier worden gewaardeerd. Dat is ook in het belang van andere infrastructuurprojecten.’

De kosten voor de 2,3 kilometer lange dubbellaagse tunnel werden geraamd op 725 miljoen euro. De bruto-investeringen in het project bedroegen 890 miljoen euro, waarbij ook alle aansluitende wegen zijn meegerekend. De totale baten van de tunnel werden op 774 miljoen euro geraamd, waarvan het overgrote deel door reistijdwinst voor weggebruikers.

Leefbaarheidseffecten

Volgens het CPB kan aan de totale baten minstens 220 miljoen euro worden toegevoegd voor leefbaarheidseffecten in bestaande huizen. Onderzoeker Michielsen denkt dat de maatschappelijke winst nog veel groter is. Want de waardestijging voor winkels en kantoren is niet eens meegerekend. Bovendien wordt bovenop de tunnel een park aangelegd (‘De Groene Loper’), waardoor de leefbaarheidswinst nog verder kan toenemen.

Daarnaast constateerde het CPB in het onderzoek een nog grotere waardestijging van 510 miljoen euro voor alle huizen tussen 1 en 2 kilometer van de tunnel. Maar de onderzoekers weten niet in welke mate die kan worden toegeschreven aan de Willem-Alexandertunnel. ‘Het is echter goed mogelijk dat ook huizen op grotere afstand profiteren van de verbeterde leefbaarheid’, zegt Michielsen.

Volgens de CPB-onderzoeker zijn leefbaarheidsbaten steeds belangrijker in de kosten-batenafweging van infrastructurele projecten. ‘Dat is temeer interessant omdat binnenstedelijke infrastructuurprojecten met een focus op het verbeteren van de leefbaarheid in de stad steeds meer voorkomen’, aldus Michielsen. ‘Dat kan ook van belang zijn voor de financiering.’