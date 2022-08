Huisjesmelker Cees Engel was ervan overtuigd dat hij een ‘nobele strijd’ leverde tegen ‘dictatuur Nederland’

Cees Engel praat met bewoners van zijn camping Fort Oranje Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Waar de overheid hem meermaals als dader aanwees, was Cees Engel er juist een leven lang van overtuigd slachtoffer te zijn. De voormalige miljonair en ‘krottenkoning’ van Rotterdam, die landelijke bekendheid vergaarde als uitbater van de beruchte camping Fort Oranje en later nog bekender werd als vader van Viruswaarheid-voorman Willem Engel, overleed vorige week op 78-jarige leeftijd in zijn woning in België, een land waar hij naar eigen zeggen naartoe vluchtte om te ontkomen aan ‘de dictatuur Nederland’.

Toen Engel aan het einde van de oorlog in Utrecht werd geboren, wees niets er nog op dat zowel zijn eigen leven als dat van zijn nageslacht in het teken zou staan van een immer durende strijd tegen de overheid. Pas toen hij tijdens zijn studie besloot het huis van zijn hospita over te kopen, en er gaandeweg achterkwam dat je met het verhuren van kamers veel meer kon verdienen dan als biochemicus, nam zijn leven een andere wending.

Vanaf toen begon hij bij veilingen namelijk goedkope panden op te kopen, die hij vervolgens verhuurde aan veelal kansarme Rotterdammers die elders maar moeilijk woonruimte konden vinden. Dat bleek zo’n succesvol bedrijfsmodel dat hij halverwege de jaren negentig meer dan zeshonderd panden bezat. Omdat die panden vaak bekendstonden om hun abominabele staat van onderhoud, vol gaten, kieren en ratten, leverden ze hem de bijnaam ‘krottenkoning’ op.

‘Klootzakkenlijst’

‘Het waren mensen die nergens anders terechtkonden’, verantwoordde hij zichzelf later in het Algemeen Dagblad. ‘Wij deden tenminste nog iets door ze een dak boven hun hoofd te bieden.’

De gemeente Rotterdam, die hem in 2004 nog bovenaan de zogenoemde ‘klootzakkenlijst’ zette vanwege de hoge huren die hij als huisjesmelker vroeg, zag dat anders. Regelmatig moest de politie invallen doen, omdat er illegalen woonden of werd gehandeld in drugs. Eind jaren negentig leverde een rits wietplantages in zijn panden hem zelfs een gevangenisstraf van negen maanden op. Toen dat allemaal niets hielp, besloot de stad hem in 2007 uit te kopen voor ruim 13 miljoen euro, met als voorwaarde dat Engel nooit meer zaken mocht doen in Rotterdam.

Hoewel het gros van dat geld eigenlijk naar zijn schuld bij de Belastingdienst had moeten gaan – de reden dat hij in 2013 failliet werd verklaard – kwam het in plaats daarvan deels bij zijn oudste zoon Jan Engel terecht, die er vijftig prostitutieramen van kocht in de Duitse havenstad Bremerhaven, en deels bij zijn nieuwe investeringsproject: een camping in het Noord-Brabantse Rijsbergen, genaamd Fort Oranje.

Die camping zou in de jaren daaropvolgend uitgroeien tot de meest beruchte van Nederland. Engel bleek in zijn caravans op Fort Oranje dezelfde tactiek toe te passen als in Rotterdam: verhuur aan iedereen die moeite heeft met het vinden van een woning – van arbeidsmigranten tot drugsverslaafden en alleenstaande moeders – en vraag ze weinig, behalve een hoge huur.

Don Quichot

Engel was er zelf van overtuigd dat hij iets nobels deed. Voor de overkoepelende gemeente Zundert echter, bleken de ruim vijfhonderd meldingen over diefstal, geweld, drugs, prostitutie en brand die sinds zijn overname bij de politie binnenkwamen reden de camping in 2017 te ontruimen.

In het twitterbericht waarin hij het overlijden van Engel bekendmaakte, schreef jurist Jeroen Pols, die Engel bijstond in de vele rechtszaken die op de ontruiming volgden: ‘Na tientallen jaren strijden tegen een rancuneuze overheid is Cees Engel overleden. Een bijzonder mens die stond voor rechtvaardigheid en een wetenschapper in hart en nieren. De strijd om Fort Oranje gaat door.’

Het bericht werd onder meer gedeeld door de jongste zoon van Cees, Willem Engel, die hem eerder dit jaar in een interview namens zijn actiegroep Viruswaarheid vergeleek met Don Quichot. ‘Een van de dingen waarom ik je bewonder, is dat je je hele leven lang alleen maar je eigen weg bent gegaan.’

Die eigen weg voerde Engel de laatste jaren van zijn leven naar het Belgische Wuustwezel, waar hij probeerde te ontkomen aan ‘de dictatuur Nederland’. Hij woonde in een huis dat nauwelijks was ingericht, maar wel stampvol lag met dossiers van nog te voeren rechtszaken tegen de overheid. Zijn overtuiging dat hij een leven lang was tegengewerkt door hogere machten en dat de schuld nooit bij hem, maar altijd bij de ander lag, bleek tot het einde toe onwrikbaar.