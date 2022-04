Huiseigenaren nemen massaal energiebesparende maatregelen, isolatiebedrijven zien aantal klussen vertwaalfvoudigen

In het Olympisch Stadion in Amsterdam halen mensen gratis radiatorfolie af. De actie, op 27 maart, was bedoeld om mensen met een kleine beurs de kans te geven om hun huis te isoleren. Beeld Ramon van Flymen / ANP

Vanwege de sterk gestegen energieprijzen nemen huiseigenaren in groten getale energiebesparende maatregelen. Bovendien is de zogeheten Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) dit jaar aantrekkelijker geworden: van gemiddeld 20 naar gemiddeld 30 procent tegemoetkoming per investering. Om in aanmerking te komen, moeten minimaal twee maatregelen worden genomen. Die voorwaarde vervalt volgend jaar.

In de eerste drie maanden van 2022 werden 17.064 subsidieaanvragen gedaan door particulieren en bedrijven, tegenover 7.089 in dezelfde periode vorig jaar. Afgelopen maart was een recordmaand met 6.853 aanvragen ter hoogte van 23,1 miljoen euro.

Alles wijst erop dat de cijfers een voorbode zijn voor een verder aanzwellende verduurzamingsgolf. De RVO benadrukt namelijk dat de subsidie pas kan worden aangevraagd nadat de werkzaamheden daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Wie nu maatregelen wil treffen, moet al gauw maanden wachten op een vakkracht.

Twaalf keer meer klussen

Door de grote hoeveelheid aanvragen is van het beschikbare jaarbudget van 228 miljoen euro nu 52,6 miljoen euro geclaimd. De helft daarvan (26,1 miljoen euro) gebruikten huiseigenaren voor isolatie van dak, gevel, vloer en/of glas. Isolatiebedrijven zagen het aantal offerteaanvragen de afgelopen maanden verzesvoudigen en het aantal opdrachten dat daaruit voortvloeide verdubbelen, wat neerkomt op een vertwaalfvoudiging van het aantal klussen.

‘Wij hebben als sector – uiteraard – altijd opgeroepen te beginnen met hapklare en betaalbare maatregelen’, zegt voorzitter Piet-Jan Dijkstra van isolatiebrancheorganisatie Venin. ‘Maar isoleren is niet zo zichtbaar als zonnepanelen, en wat het oplevert merk je ook niet meteen. Nu voelt iedereen het in zijn portemonnee en hoeven we niemand meer te motiveren.’

Zaterdag lanceerde het kabinet het Nationaal Isolatieprogramma, om in 2030 2,5 miljoen woningen geïsoleerd te hebben. Daarvoor is 4 miljard euro beschikbaar. ‘Goed isoleren van woningen kan gasgebruik terugdringen, draagt bij aan de betaalbaarheid van de energierekening, het halen van de klimaatdoelen en is een noodzakelijke voorbereiding op de overstap naar een aardgasvrij alternatief’, aldus minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting).

Personeelstekorten

Personeelstekorten zijn de grootste bedreiging voor de ambitie, signaleert de isolatiebranche. ‘Als je de opgave vanuit het Nationaal Isolatieprogramma doorrekent, heeft de sector vierduizend banen te vervullen’, zegt Venin-voorzitter Dijkstra. ‘Die mensen moeten we wel zien te vinden. En wij vissen in dezelfde vijver als installatiebedrijven en aannemers.’

De circa 120 gecertificeerde Nederlandse isolatiebedrijven leiden doorgaans eigen mensen op. Er gaat nu gesproken worden met opleidingsinstituten en roc’s over een structurele aanpak. De branche richt zich ook op mensen met ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ (zoals bijstandsgerechtigden) en nieuwkomers. Dijkstra: ‘De isolatiehandeling heb je wellicht snel onder de knie, maar geen twee woningen zijn gelijk. Dat vergt bouwtechnisch inzicht.’

De beschikbaarheid van personeel is ook een aandachtspunt voor de glasbranche. ‘Er is een tekort aan (geschoolde) glaszetters’, zegt Cor Wittekoek, secretaris van de Vakgroep Glas van Bouwend Nederland. Ook deze tak richt zich op scholing. Er komt een nieuwe mbo-opleiding glaszetter. ‘We benaderen dit jaar alle vmbo’s om daar gastlessen over glas te mogen geven om zo de instroom naar het roc te bevorderen.’ Met Vluchtelingenwerk begint de glasbranche een proef met het opleiden van statushouders tot (assistent-)glaszetter.

Behalve het personeelstekort heeft de isolatiebranche nog een zorg. ‘Eerder zag je dat er met nieuwe subsidiepotjes en een aantrekkende markt bedrijven als paddestoelen uit de grond schoten, maar weer verdwenen als het potje leeg was’, zegt Venin-voorzitter Dijkstra. ‘Groeipijn hoort erbij, maar niet ten koste van kwaliteit.’