Huisartsenposten staan op knappen. Nooit heeft er een moeten sluiten, nu is dat ‘een direct risico’

De huisartsenposten, cruciaal voor de acute zorg, werden nooit eerder zo zwaar belast. Er is een enorm personeelstekort en ze worden steeds vaker gebeld. In Amsterdam is sluiting opeens niet meer ondenkbaar. ‘Niemand wil op deze manier spoedzorg leveren.’

Het is precies één minuut over vijf als op de huisartsenpost Amsterdam voor de eerste keer het alarm klinkt. Het is een doordeweekse avond en de lijnen zijn pas zestig seconden open.

De eerste spoedbeller.

Sabrina, een van de veertien triagisten die vanavond de telefoontjes moeten beoordelen, zet zich schrap. De spoedbeller heeft zojuist een toets ingedrukt om aan te geven dat de medische nood hoog is. Vanaf nu hebben Sabrina en haar collega’s, die vanwege bedreigingen alleen met hun voornaam in de krant willen, maximaal 30 seconden de tijd om op te nemen. Ook als ze net in een ander gesprek zitten.

Even houdt iedereen de adem in. En dan komt het verlossende woord.

‘Rugpijn sinds twee dagen’, roept iemand. ‘Daar gáán we weer.’

Welkom bij Huisartsenposten Amsterdam, de telefooncentrale die ’s avonds, ’s nachts en in het weekend alle medische spoedvragen van de patiënten van vijfhonderd huisartsenpraktijken uit de regio aanneemt die niet voor 112 zijn, maar die ook niet kunnen wachten tot de volgende dag.

En dat zijn er nogal wat.

Sterker, het worden er steeds meer. De laatste maanden loopt de druk op de huisartsenspoedzorg zo sterk op dat deze op breken staat – ook landelijk gezien. ‘Het loopt ons over de schoenen’, zegt bestuurder Corine van Geffen van Huisartsenposten Amsterdam. Het aantal telefoontjes stijgt zo snel en het personeelstekort is bovendien zo groot dat patiënten steeds langer moeten wachten. In hun frustratie drukken ze daardoor steeds vaker de spoedknop in, zodat die overbelast raakt en bellers in echte nood er niet meer doorheen komen.

‘De norm is dat 98 procent van de spoedtelefoontjes binnen 30 seconden wordt opgenomen’, zegt Van Geffen. ‘Dat halen we nu niet. Eigenlijk is dat een no-go.’

Een paar weken geleden overwoog Huisartsenposten Amsterdam voor het eerst in zijn geschiedenis om een van de vijf spoedposten te sluiten – zo druk was het. ‘We hebben dit nog nooit hoeven doen’, zegt Van Geffen. ‘Maar het was bijna niet meer verantwoord. Niemand wil op deze manier spoedzorg leveren.’ Bellers moesten twee uur lang in de wacht hangen en het aantal wachtenden liep op tot ruim zestig. ‘In die dagen ging ik met hartkloppingen naar huis’, zegt een triagist.

‘Huisartsenspoedpost. Hoe kan ik u helpen?’ Triagist Sabrina legt niet voor niets nadruk op het woord ‘spoed’. Beeld Arie Kievit voor de Volkskrant

‘Wij zijn het afvoerputje van de zorg’, zegt huisarts Ineke Kagenaar, die vanavond op de huisartsenpost werkt. ‘Alles waar de rest van de zorg niet uitkomt – dat moeten wij oplossen.’ Van Geffen: ‘De spoedeisende hulp doet de deuren gewoon een paar uur dicht als het te veel wordt, de ggz sluit om 5 uur ’s middags. Maar de huisartsenpost is altijd open. Anders is er niemand meer.’ Zo merken ze dus ook de gevolgen van de tekorten die er óók zijn in de thuiszorg, de ggz, de verslavingszorg, in de ziekenhuizen. En dan zijn er nog medisch specialisten die er niet voor terugdeinzen de huisartsenpost van alles op te laten lossen. ‘Orthopeden die eigenlijk zelf vervoer moeten regelen voor patiënten, zeggen rustig: bel de huisartsenpost maar’, aldus een van de huisartsen.

De huisartsenpost is een cruciale schakel in de keten voor acute zorg, zegt Mark Kramer, bestuurder van het Amsterdam UMC en opvolger van Ernst Kuipers als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Maar het is ook de schakel die het meest wordt bedreigd. ‘De ketens functioneren, maar ze staan heel erg onder druk. Als je me op de man af vraagt waar ik me het meest zorgen over maak, dan is dat hoe de situatie bij menig huisartsenpost nu is. In Amsterdam moeten we ons serieus zorgen maken. Het personeelstekort is zo groot dat de huisartsenpost slechts met kunst- en vliegwerk overeind blijft. Nog nooit heeft de huisartsenpost moeten sluiten voor patiënten, maar als dat gebeurt breekt de keten. Dan loopt het daarna ook bij de spoedeisende hulp over de schoenen en heb je een groot probleem. Dat is op dit moment een direct risico.’

‘Mensen weten precies wat ze moeten zeggen om een dokter in huis te krijgen’

‘Huisartsenspoedpost. Hoe kan ik u helpen?’

Triagist Sabrina spreekt het woordje ‘spoed’ nadrukkelijk uit, in de hoop dat mensen het snappen. Vanavond is dat ijdele hoop.

Want dit zijn de telefoontjes die ze op avonden als deze krijgen: pijn aan de kleine teen, pijn aan de grote teen, verzwikte enkels, gekneusde voeten. Angst, verdriet, griepjes, koorts, rommelige buiken, diarree, gekke afscheiding. Kinderen met een gek bultje. Kinderen die op hun knie zijn gevallen. Mensen die geen tijd hebben om overdag naar de huisarts te gaan. Mensen die geen eigen huisarts kunnen vinden. Mensen die een slaappil nodig hebben. Mensen die hun recept kwijt zijn. Mensen die naar de diëtist willen. Mensen die hun mitella kwijt zijn. Mensen met een zieke hond.

Niemand belt voor zijn lol. Maar het probleem is dat bijna iedereen zichzelf een spoedgeval vindt.

Bij elk telefoontje beslissen triagisten wat er moet gebeuren: óf een ambulance, of een huisarts, of een bezoek aan de spoedpost. Of een advies om zaken zelf op te lossen.

‘Mensen weten precies wat ze moeten zeggen om een dokter in huis te krijgen’, zegt de chauffeur die huisartsen rondrijdt voor visites. ‘Ze googelen alles bij elkaar. Als ik binnenkom, zie ik de computer vaak nog openstaan. Dan blijkt dat ze toch wat hebben overdreven. Maar ik zie ook oude vrouwtjes met een gierend hartinfarct die juist véél te lang wachten.’

‘Sommige bellers willen zo graag gezien worden door een arts dat ze tijdens zo’n gesprek op alles ja zeggen’, zegt huisarts Pascale Hendriks die op de huisartsenpost in Haarlem werkt. ‘Ja, de patiënt is suf. Ja, hij heeft pijn op de borst. Ja, hij zweet. Ja, hij is kortademig. Ja, hij is duizelig. Tot je er op een gegeven moment niet meer omheen kunt en wel een ambulance móét sturen. Achteraf blijkt dan vaak dat het anders zit.’

‘We krijgen telefoontjes van mensen die overdag geen tijd hebben gehad en ’s avonds denken: ik bel gewoon, daar zijn ze toch voor?’, zegt huisarts Ineke Kagenaar. ‘Soms zeggen mensen: ik denk niet dat het gebroken is. Dan denk ik: waarom bel je dan? De generatie tussen de 20 en 30 in de Randstad kan behoorlijk dwingend zijn. Die zeggen gewoon dat ze nú een specialist willen zien, dat ze nú een foto willen. Sommigen worden boos en zeggen: ik betaal hier toch voor? Jonge mensen lijken niet te weten dat je van griep soms gewoon een paar weken blijft hoesten. Terwijl de oudere generatie soms juist te bescheiden is en na drie epileptische aanvallen achter elkaar nóg denkt: ik bel vanavond maar niet, hij gaat toch niet dóód?’

‘Dus nee, wij spuiten hier ’s avonds geen oren uit’, zegt Kagenaar. ‘En we schrijven ook geen verwijzing voor de fysiotherapeut.’

Van agressie en bedreigingen kijkt ze zelf al niet eens meer op. ‘Ik ben eraan gewend’, zegt ze.

Een huilende man die vijf flessen whisky heeft gedronken

Jaarlijks zijn er 3,7 miljoen telefoontjes naar de huisartsenposten. Die staan niet alleen in Amsterdam op knappen, maar ook in de rest van Nederland, mede door het ‘gigantische’ personeelstekort, zegt Astrid Scholl, programmamanager Acute Zorg bij branchevereniging InEen. ‘Er moet iets gebeuren. Wij hebben aan de noodrem getrokken bij VWS, de zorgverzekeraars en de inspectie.’

Triagist Ineke probeert elk telefoontje als een antropoloog te bekijken. Zonder vooroordelen vraagt ze door: ze weet dat iedere patiënt zijn redenen heeft om te bellen.

Ze vertelt hoe ze zojuist een ambulance heeft besteld voor een huilende man die vijf flessen whisky heeft gedronken. Daarna is ze minutenlang verstrikt geraakt in een gesprek met de zoon van een man die al een paar weken schouderpijn heeft. Vanavond heeft de zoon ineens besloten te bellen.

Ze beschrijft welke vragen ze moest stellen – de reden dat elk gesprek een aanzienlijke tijd in beslag neemt. ‘Kan hij zijn vingers nog bewegen? Waar zit de pijn precies? Is hij gestruikeld? Op zijn hoofd gevallen? Zijn de vingers koud? Welk cijfer geeft hij de pijn? Gebruikt hij medicatie? Zweet hij? Is hij misselijk? Heeft hij pijn op zijn borst? Wat is de kleur van zijn gelaat? Ziet hij bleek? Mag ik uw vader zelf even spreken?’

Ambulancepersoneel bij het Amsterdam UMC dat, afhankelijk van het besluit van de medewerkers op de huisartsenposten, al dan niet moet uitrijden. Beeld Arie Kievit voor de Volkskrant

Nu staat Ineke bij de regiearts voor overleg. De zoon vindt dat zijn vader zoveel pijn heeft dat een röntgenfoto absoluut noodzakelijk is, vertelt ze.

Maar de regiearts is onverbiddellijk. ‘Dit kan niet’, zegt ze beslist. ‘Dingen die tot morgen kunnen wachten, laten we wachten.’

Daar loeit het alarm van de spoedlijn alweer. De frequentie is opgelopen tot om de paar minuten. Naast bijna vierhonderd telefoontjes is de spoedlijn vandaag nu al 79 keer gebeld – en de avond is nog niet voorbij. Op Tweede Paasdag waren er zelfs ruim duizend telefoontjes. ‘Opnemen’, roept triagist Elvy als de bel van de spoedlijn te lang gaat. ‘Anders ga ik mensen aanwijzen.’

Kramer van het LNAZ vindt een noodkreet op zijn plaats. ‘Als er echt stront aan de knikker is, en je bent zwaargewond, dan word je in Nederland meteen geholpen. Dat is tot op de dag van vandaag zo. Maar dat is niet grenzeloos. Er komen nu te veel mensen met problemen waarvoor alleen een pleister hoeft te worden geplakt. De Nederlandse burger moet zich realiseren waarom we deze acute zorg hebben. Dat is voor de echt urgente gevallen. Elke beller moet zichzelf afvragen: is het écht nodig dat ik bel? Is het echt nodig dat ik nu gebruik ga maken van de acute zorg?’

De entree van de spoedeisende hulp in het Amsterdam UMC. Beeld Arie Kievit

‘Ja. Dit is een ambulance. Bellen maar’

Als Sabrina die avond het telefoontje opneemt van de vrouw met ernstige benauwdheid, is de maximale wachttijd voor de patiënten opgelopen tot 40 minuten. Vlak hiervoor heeft ze een man gehad die zo hard schreeuwde van de pijn dat hij niet meer aanspreekbaar was. Nu stelt ze vragen aan de hevig benauwde vrouw. Aan de arts vertelt ze dat de patiënte bij het in- en uitademen verontrustend klinkt en ernstige klachten heeft.

‘Ja’, zegt de arts tegen Sabrina. ‘Dit is een ambulance. Bellen maar.’

Maar als Sabrina de 112-meldkamer belt, wordt ze in de wacht gezet. En blijft het stil. Op het scherm ziet ze de seconden oplopen. Arts Ineke Kagenaar komt bij haar staan. ‘Zottigheid in de stad’, zegt ze. ‘Ziekenhuizen liggen vol, ambulances zitten vol.’

Minuten gaan voorbij, maar de 112-meldkamer neemt niet op. Op de achtergrond loeit het alarm van de spoedlijn voor de zoveelste keer. Mensen grijpen naar hun telefoonsets. Alles komt nu tegelijk. Naast haar probeert een collega te bellen met een moeder die ze nauwelijks kan verstaan omdat haar kind oorverdovend krijst. Bezorgd kijkt Sabrina naar haar scherm. ‘Soms zijn er geen ambulances’, zegt ze zacht. ‘Echt heel naar.’

Na tweeënhalve minuut is arts Kagenaar het zat. ‘Dit duurt te lang. Bel onze eigen huisartsen maar.’

Uiteindelijk hangt Sabrina 4 minuut 13 in de wacht met de meldkamer van 112. Als ze even later opnieuw met de meldkamer belt, kan er eindelijk een ambulance naar het adres. Opgelucht haalt Sabrina adem.

Om privacyredenen zijn enkele details van patiënten gewijzigd.