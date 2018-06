Huisartsengenootschap: schrijf minder medicinale wiet voor

‘Voor pijnvermindering of verbetering van levenskwaliteit is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs om cannabis te kunnen aanraden. Een behandeling met cannabis is alleen te overwegen bij patiënten in de palliatieve fase die niet uitkomen met gangbare behandeling tegen pijn- en andere klachten’, zo is er in de nieuwe richtlijn te lezen. Het Nederlands Huisartsen Genootschap is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen die de wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts wil bevorderen.

Het huisartsengenootschap vond dat het met een standpunt moest komen over het voorschrijven van cannabis, omdat patiënten er steeds vaker naar vragen. Cannabisolie mag sinds 2015 worden voorgeschreven. Het aantal voorschriften met cannabis neemt sindsdien sterk toe, vorig jaar schreven huisartsen het middel 50 duizend keer voor.

Ook het gebruik van vrij verkrijgbare cannabisolie (CBD- of wietolie) via apotheek, drogist of reformzaak neemt toe. Het huisartsengenootschap heeft als extra argument voor terughoudendheid dat cannabis niet is geregistreerd als officieel geneesmiddel en dat de bijwerkingen niet bekend zijn.

Hulpmiddel voor patiënten

De discussie over medicinale wiet loopt al jaren. Het gebruik van het middel, dat in de reguliere vorm met meer van de stof THC geestverruimend is, is omstreden in de gezondheidszorg. Volgens het Bureau Medicinale Wiet van de Rijksoverheid helpt bijvoorbeeld het middel Bediol van gedroogde bloemtoppen van de vrouwelijke cannabisplant MS-patiënten. Het heeft een relatief laag THC-gehalte.

Veel patiënten met hevige pijnen zeggen veel baat te hebben van het middel. Zo zei de voormalige civielingenieur René Barendse deze week in de Volkskrant hoezeer cannabisolie hem hielp om zijn haast ondraaglijke zenuwpijnen te verlichten. Hij krijgt dit middel overigens op doktersrecept, maar het wordt niet vergoed door de verzekering. De Stichting Patiënten Groep Medicinale Cannabisgebruikers begrijpt dan ook niets van de verscherpte richtlijn van de huisarts. Volgens deze stichting is allang aangetoond dat het middel veel mensen in nood helpt.

Terughoudendheid

Ook het gebruik van morfine-achtige pijnstillers neemt toe, valt het genootschap op. Het huisartsengenootschap stelt in de nieuwe richtlijnen dat opioïden alleen moeten worden voorgeschreven als iemand zulke ernstige pijn heeft dat het zijn dagelijks leven te zeer beïnvloedt en dat de overige behandelingen en medicatie dit niet voldoende kunnen verminderen. Het zou alleen moeten worden voorgeschreven bij chronische, niet aan kanker gerelateerde pijn, alleen aan patiënten zonder gevoeligheid voor verslaving, en bij voorkeur kortdurend. Terughoudend voorschrijven bij patiënten met een psychische aandoening blijft belangrijk.