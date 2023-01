Huisartsen zetten alsnog cruciale handtekening onder Zorgakkoord

Huisartsen protesteren in juli 2022 op het Malieveld tegen de hoge werkdruk. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Het IZA bevat 135 pagina’s aan afspraken over hoe de Nederlandse zorg de komende jaren moet veranderen, om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Bijvoorbeeld over digitalisering, over concentratie van zorg, over de wachtlijsten in de GGZ, en over de toegankelijkheid van de spoedzorg. Veel van die plannen zijn nog vaag, en moeten de komende jaren worden uitgewerkt in werkagenda’s, aan ronde tafels en in visie-overleggen.

De steun van de huisartsen voor het IZA is cruciaal voor de uitvoering ervan: huisartsen hebben een spilfunctie in het Nederlandse zorglandschap, en vooral in de ‘eerstelijnszorg’, de laagdrempelige basiszorg waar mensen met al hun klachten terecht kunnen. Een belangrijke beleidsrichting in de zorg is dat zoveel mogelijk problemen worden opgevangen in de eerste lijn, zodat patiënten de dure gang naar de ziekenhuizen bespaard blijft.

De bedoeling was dat alle zorgpartijen het IZA al met Prinsjesdag hadden ondertekend, maar de huisartsen weigerden. Zij hadden er geen vertrouwen in dat andere partijen als het ministerie en de zorgverzekeraars hun toezeggingen zouden nakomen. Het ging dan bijvoorbeeld om extra budget, zodat huisartsen meer tijd per patiënt konden besteden. Tijd is aandacht en een helderder beeld van wat de patiënt echt mankeert. Dat scheelt weer onnodige doorverwijzingen naar de medisch specialist. Ook wilden de huisartsen een extra vergoeding voor de zware avond-, nacht- en weekenddiensten op de huisartsenpost.

Inmiddels zijn de verzekeraars voldoende over de brug gekomen en zijn de tarieven voor de diensten verhoogd, en daarom adviseerde het bestuur van de LHV al eerder aan de leden om alsnog in te stemmen met het IZA. Uit een ledenpeiling van de LHV bleek dat 65 procent van de ruim duizend deelnemende artsen het daar eens mee is. Vanavond bleek er ook in de landelijke ledenvergadering een meerderheid voor te bestaan.

Het besluit is een opsteker voor minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid). Alle belangrijke zorgpartijen hebben het IZA nu ondertekend, en daarmee is het plan nu definitief een zorgbreed pallet aan afspraken. Dat betekent overigens niet dat het geruzie binnen de zorg – met name over geld – nu verleden tijd is. Tijdens de contractonderhandelingen voor 2023 tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars klonk al meerdere keren het verwijt dat de andere partij zich niet aan de afspraken in het IZA hield.