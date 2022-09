Huisartsen, ouderenzorgorganisaties en verpleegkundigen tekenen Integraal Zorgakkoord nog niet

Zorgpersoneel tijdens een door FNV georganiseerd zorgprotest in Amsterdam UMC. Beeld Joris van Gennip

De weigeringen betekenen hoogstwaarschijnlijk dat het IZA vooralsnog van de baan is, en dat er mogelijk verder moet wordt onderhandeld. Dat is een flinke streep door de rekening van minister Ernst Kuipers. De bedoeling was dat zo’n beetje iedereen die maar iets met de zorg in Nederland te maken heeft het IZA woensdag zou ondertekenen. Op Prinsjesdag zou Kuipers de plannen dan officieel presenteren. Het ministerie van VWS wilde de afgelopen dagen niet vooruitlopen op de vraag hoe het verder moet met het IZA als zulke belangrijke partijen niet tekenen.

In de zorg gaat het al maanden over weinig anders dan dit zorgakkoord. Het bevat 135-pagina’s met afspraken over hoe de zorg er de komende jaren uit moet zien, al staat het vooral ook bol van de afspraken om nog wat meer te vergaderen over werkagenda’s, aan Ronde Tafels, en in visie-overleggen.

De afgelopen dagen werd duidelijk dat veel huisartsen het niet eens zijn met de plannen of volledig het vertrouwen missen dat de wel gewenste plannen ook daadwerkelijk door zorgverzekeraars en overheid zullen worden uitgevoerd. Uit een ledenpeiling van de LHV onder 3 duizend huisartsen bleek dat zij het akkoord met een ruime onvoldoende beoordeelden, zeker als het ging om belangrijke afspraken als meer tijd voor de patiënt en de organisatie van de zorg op de huisartsenposten in de avond, nacht en weekeinden.

Het bestuur van de LHV - dat mee onderhandelde en wel tevreden was over het resultaat - en minister Kuipers zetten daarop alles op alles om de ledenraad ervan te overtuigen toch in te stemmen met het akkoord. Kuipers stuurde zaterdag een brief waarin hij de huisartsen schreef dat hij persoonlijk garant staat voor de afspraken in ‘het historische akkoord’, en dat hij erop gaat toezien dat alle afspraken in het akkoord door bijvoorbeeld de zorgverzekeraars worden nagekomen. Het mocht niet baten.

Nieuwe eisen

Na een lange vergadering bleek dat de huisartsen voor 1 oktober willen weten wat de nieuwe tarieven worden voor de diensten buiten de gewone openingstijden, en willen zien hoe de verzekeraars meer tijd voor de patiënt opnemen in hun contracten. In december besluiten de huisartsen dan of ze alsnog het IZA gaan ondertekenen.

Volgens Toosje Valkenburg, huisarts en prominent lid van huisartsenorganisatie Het Roer Moet Om, hebben de huisartsen alle vertrouwen in zorgverzekeraars en het ministerie verloren. ‘Zelfs als in het IZA had gestaan dat elke huisarts een half miljoen zou krijgen, dan hadden huisartsen nog gedacht: dit kan niet kloppen.’

Dat minister Kuipers, ondanks een toezegging, afgelopen zomer weigerde naar het Malieveld te komen waar de huisartsen massaal demonstreerden tegen de werkdruk, ‘is de gemiddelde huisarts nog niet vergeten’. En ook in eerdere akkoorden beloofden zorgverzekeraars dat zij meer tijd voor de patiënt mogelijk zouden maken. Dat is niet van de grond gekomen.

Valkenburg: ‘Waar bij mij de teleurstelling zit, is dat de randvoorwaarden niet afdwingbaar zijn. Ook bij bijvoorbeeld de vermindering van administratieve lasten. Hoe lang hebben we het daar nou met elkaar over? Als er geen wet komt die een maximum stelt aan hoeveel tijd een zorgverlener daaraan kwijt mag zijn, zal er helemaal niks gebeuren. Dit akkoord bestaat uit bij elkaar gepolderde belangen, waar iedereen zich op dezelfde manier tot elkaar blijft verhouden. Dat werkt al tien jaar niet.’

Niet gevoelig voor druk

Ook de ouderenzorgorganisaties bleken niet gevoelig voor de druk vanuit het ministerie en andere partijen als de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut. Zij willen meer ‘garanties en randvoorwaarden’ voordat zij tot ondertekening over kunnen gaan van het IZA.

In het akkoord spreken de partijen duidelijk af dat er geïnvesteerd moet worden in de wijkverpleging, en dat er genoeg geld beschikbaar moet komen om de beweging te kunnen financieren dat steeds meer ouderen langer thuis blijven wonen. Dat stond echter ook in eerdere akkoorden, en nu duiken wijkverplegingsorganisaties nogal eens in de rode cijfers, omdat ze met de tarieven van de verzekeraars niet uit kunnen.

‘Zorgaanbieders hebben er door de eerdere ervaringen weinig vertrouwen in dat zorgverzekeraars nu wel over de brug komen. Ook al omdat uit onze eerste gesprekken over de contracten van volgend jaar nog geen verandering blijkt’, zegt Inge Borghuis, bestuurder van ouderenzorgorganisatie Amtelring, en één van de opstellers van de motie die uiteindelijk door 82 procent van de Actiz-leden werd omarmd.

V&VN twijfelt

Omdat de belangrijkste wijkverplegingspartijen nog niet tot ondertekening overgaan, zien ook de verpleegkundigen, vertegenwoordigd door beroepsvereniging V&VN, voorlopig af van hun instemming. De V&VN kan zich goed vinden in de plannen van het IZA, maar benadrukt hoe belangrijk het is dat juist sectoren als de wijkverpleging en de huisartsen het akkoord zien zitten. ‘Het is een integraal akkoord waar iedereen vertrouwen in moet hebben. (...) Daar móeten we met elkaar uitkomen, anders kunnen we de doelstellingen van het IZA niet bereiken’, zegt voorzitter Bianca Buurman in een persbericht.

De Federatie Medisch Specialisten ging eerder maandag wel akkoord, zij het met de nodige reserve. Dat de specialisten tekenen ‘betekent niet dat we 100 procent geruststelling voelen op alle elementen van dit veelomvattende akkoord. (...) Het IZA is geen vrijbrief voor verzekeraars of overheid om op de stoel van de dokter te gaan zitten’, schrijft de organisatie.