‘Huisartsen hebben al te weinig tijd, komen er ook nog mensen met pijnlijke tenen naar de spoedpost’

Huisartsen protesteren op het Malieveld tegen de hoge werkdruk. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dag Michiel, tijdsdruk, administratieve druk, huisartsentekort: de problemen stapelen zich op. Waarvoor vragen de artsen op Malieveld vandaag precies aandacht?

‘Ik zag hier net een spandoek voorbij komen dat het gevoel hier adequaat samenvat: ‘Heeft u een moment? Wij namelijk niet’. De belangrijkste grief van de huisartsen is toch echt dat ze te weinig tijd hebben voor de patiënt. Een consult is nu slechts 10 minuten, ze vinden dat het naar 15 minuten moet zodat ze een beter gesprek kunnen aangaan en er beter voor de patiënten kunnen zijn.

‘Daarnaast maken de huisartsen zich zorgen over de drukte bij huisartsenposten. In het weekend, ’s avonds, ’s nachts: patiënten blijven maar komen. Het is officieel een spoedpost, maar mensen komen er ook geregeld voor pijnlijke tenen of buikpijn. Dat probleem hangt overigens samen met de drukte bij de reguliere praktijken: als mensen daar niet doorheen komen, proberen ze het gewoon ’s avonds bij de huisartsenpost.’

Hoe zijn die problemen ontstaan?

‘Een van de belangrijkste oorzaken zijn de wachtlijsten die overal in de zorg zijn ontstaan. Bij ziekenhuizen, ggz-instellingen, de jeugdzorg, verzorgingshuizen: overal moeten mensen ontzettend lang wachten. En zolang die zorgbehoevende mensen daar niet terecht kunnen, vallen ze onder de verantwoordelijkheid van de huisarts. Zij hebben lang niet altijd de expertise om die mensen te verzorgen, wat weer extra druk geeft.

‘Een ander probleem is dat er simpelweg steeds minder huisartsen zijn die de zorg op zich kunnen nemen. Door vergrijzing gaan veel huisartsen met pensioen, en er zijn te weinig nieuwen opgeleid. Bovendien werken minder huisartsen fulltime dan vroeger. Het is een cocktail die het op alle fronten laat vastlopen.

‘Een bijkomend probleem van de laatste tijd is dat huisartsen uitvallen door de hoge werkdruk. Sommigen verlaten daardoor zelfs het vak, ook jonge artsen die nog maar net zijn begonnen. Het probleem wordt daardoor uiteindelijk alleen maar erger: want hoe meer huisartsen er weggaan, hoe meer de druk toeneemt.’

Al langer klinkt de waarschuwing dat de zorg vastloopt, de coronacrisis legde het pijnlijk bloot. Hoe kan het dat er nog steeds geen oplossing is?

‘Dat komt toch vooral doordat er geen panklare oplossing is. We zitten bovendien met een zorgstelsel dat je niet zomaar verandert. En veel van de problemen liggen dus buiten de huisartsenzorg, zoals die wachtlijsten bij ziekenhuizen of tehuizen. Om dat op te lossen, moet je op elk vlak ingrijpen.

‘Maar men had er natuurlijk eerder voor kunnen kiezen om meer huisartsen op te leiden. Inmiddels gebeurt dat ook. Maar daar is te lang mee gewacht, waardoor we nu achter de feiten aanlopen. Het gebeurt wel vaker: men ziet het probleem pas als het er is. Ik denk overigens ook dat het aandeel parttime werkende artsen lange tijd is onderschat.’

Zijn er wel manieren om de werkdruk op korte termijn te verminderen? Of zien we de huisartsen binnenkort weer terug op het Malieveld?

‘Huisartsen kunnen kijken naar digitale oplossingen. Maar juist de beroepsgroep zelf is daar sceptisch over. Artsen vinden dat de persoonlijke band en het patiëntencontact juist centraal staat in hun vak. Daar hebben ze ook zeker gelijk in, maar toch is er best zorg die je van afstand, digitaal, kunt leveren.

‘Er kan ook best wat gedaan worden aan de druk op huisartsenposten. Misschien moet de overheid daarvoor een nationale campagne optuigen om mensen duidelijk te maken dat die er alleen voor spoed zijn. Of wellicht kunnen we net als in Denemarken een spoednummer introduceren. Voor mensen voelt dat dan toch anders: er moet een goede reden zijn om een nummer met zo’n naam te bellen.

‘Door deze demonstratie wordt in ieder geval duidelijk dat er iets moet gebeuren. De huisartsen kijken ook nadrukkelijk naar de overheid. Toen de naam van zorgminister Ernst Kuipers hier op het podium viel, klonk er boegeroep. De artsen zijn het over een ding eens: tot nu toe is er veel te weinig gedaan.’