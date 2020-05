Huisartsen gaan risicopatiënten met corona preventief bloedverdunners geven

Een patiënt met griepverschijnselen bij de huisarts. Bij coronapatiënten met een verhoogd risico op trombose zullen preventief bloedverdunners worden voorgeschreven. Beeld Marcel van den Bergh

Uit onderzoek op vier Nederlandse ic’s is duidelijk geworden dat 30 tot 40 procent van de patiënten met covid-19 al in de eerste paar dagen na opname stolsels in hun bloedvaten hebben. Dat is twee keer vaker dan normaal. Op de reguliere covid-verpleegafdelingen gaat het om 3 procent van de patiënten, zeker vier keer zo vaak als gebruikelijk.

Het gaat vaak om een longembolie, maar ook bloedpropjes in de vaten naar de hersenen of in buik, benen en nieren komen voor. Als die stolsels een bloedvat afsluiten, kunnen ze fataal zijn. De trombose blijkt te worden uitgelokt door het coronavirus, dat in het lichaam van patiënten bloedvatontstekingen veroorzaakt en een heftige immuunreactie.

Nederlandse wetenschappers behoorden begin april tot de eersten ter wereld die voor de bloedstolsels waarschuwden, waarna in allerijl onderzoek op de ic’s op gang kwam. In het ziekenhuis krijgen patiënten met covid-19 al bloedverdunners, maar Nederland is voor zover bekend het eerste land dat patiënten ook uit voorzorg die medicijnen gaat geven.

Huisartsen zullen ze alleen verstrekken aan patiënten die door een coronabesmetting langer dan drie dagen in bed liggen en eerder trombose hebben gehad, blijkt uit de leidraad. Stilliggen verhoogt de kans op bloedstolsels omdat het bloed dan trager stroomt. Ook kankerpatiënten krijgen de medicijnen, omdat bij hen de samenstelling van het bloed kan veranderen, waardoor zij een grotere kans hebben op trombose. Huisartsen zullen hun bedlegerige patiënten ook adviseren om regelmatig even uit bed te komen en te bewegen.