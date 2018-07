Huisarts plaatst kanttekeningen bij hiv-preventiepil PrEP: ‘Medicijnen zijn voor als je ziek bent’

Hij werkt sinds de aidscrisis in de jaren tachtig met hiv-patiënten en begeleidt in zijn praktijk in hartje Amsterdam zeventig mannen die PrEP nu al op eigen kosten gebruiken.

U was wat huiverig voor een interview, omdat lobbyorganisaties eerder vielen over uw uitspraken dat PrEP een roekeloze leefstijl zou faciliteren van mannen met veel wisselende seksuele contacten. Wat namen zij u precies kwalijk?

‘Ze vonden mijn opmerkingen stigmatiserend. Ik had gezegd dat er een kleine groep homomannen is die roekeloos onbeschermde seks heeft met veel wisselende partners. Die uitspraken deed ik na een werkdag waarop ik drie van zulke mannen in mijn praktijk had gehad met een soa. Dan word je als arts soms een beetje wanhopig, zeker als het gaat om mannen die onveilige seks hebben onder invloed van heftige drugs als crystal meth. Dat neemt niet weg dat het merendeel van de homomannen heel bewust kiest voor een eigen safe-sex-strategie. In het gesprek daarover pleit ik nog steeds graag voor het good old condoom.’

Pleitbezorgers van PrEP stellen dat je pragmatisch moet zijn: er blijft een groep mannen die een condoom onhandig of niet lekker vindt en voor hen is PrEP een uitkomst.

‘Ik zie natuurlijk ook dat er een bepaalde condoommoeheid optreedt en er is een grote groep die altijd heeft gevreeën met de angst dat er iets misgaat. Ik begrijp dat goed hoor, ik heb ook weleens een condoom aan de kraan gehangen om te kijken of-ie niet kapot was gegaan. Maar we moeten het condoom niet aan de wilgen hangen. Er is geen enkele preventiestrategie ooit zo effectief geweest als condoomgebruik in de hiv-epidemie. Bij goed gebruik biedt het 98 procent bescherming. In de praktijk komt scheuren bijna niet voor. Hier om de hoek zit de Condomerie, daar kun je zelfs condooms op maat bestellen. Ik raad het iedereen aan, je loopt toch ook alleen lekker op schoenen die goed passen? Die condoommoeheid is deels aangepraat. Ik hoor van jonge patiënten dat in hun homovriendengroep iedereen aan de PrEP zit, er is groepsdruk om het zonder condoom te doen.’

Andre Heijen, huisarts op de Wallen. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

U maakt zich daar zorgen om?

‘Ja, want PrEP beschermt niet tegen andere soa’s en daarin zien we al jaren een stijgende lijn. Die stijging was er overigens al voor de introductie van PrEP, dus het verband daarmee is moeilijk aan te tonen. Er wordt nu gezegd: het aantal soa’s neemt door PrEP niet toe. Maar in de risicogroep van de PrEP-proef zaten ook mensen die daarvoor al zes of zeven keer per jaar met een soa bij de dokter zaten, dus dan is er weinig ruimte voor een toename. Soa's zijn goed behandelbaar en PrEP-gebruikers komen elke drie maanden op controle, dus je bent er snel bij. Maar toch, als je voor de derde keer een anale druiper hebt, daar wordt een mens niet blij van. We weten daarnaast dat mensen met andere soa's makkelijker besmet raken met hiv, dus ook in die zin is het een risico.’

U zou PrEP zelf niet gebruiken?

‘Nee, ik vind het toch schuren om hiv-remmers te slikken om te voorkomen dat je de rest van je leven hiv-remmers nodig hebt. We schuiven op naar een medicalisering waar ik geen voorstander van ben. Medicijnen zijn voor als je ziek bent. Ik vind het ergens ook schrijnend dat eenderde tot de helft van de hiv-patiënten ter wereld geen toegang heeft tot hiv-remmers, en dat wij die middelen hier dan gebruiken om lol te kunnen hebben. Maar ik ben hulpverlener, dus het gaat er niet om wat ik zelf zou doen. Als ik een patiënt heb die geregeld in mijn spreekkamer zit met een soa, wijs ik hem zeker op de mogelijkheid van PrEP. Want het werkt.’

Wat is de ervaring met uw zeventig patiënten die nu al op eigen kosten PrEP gebruiken?

‘Voor een deel gaat het om wat oudere mannen die de aidscrisis nog hebben meegemaakt en altijd seks hadden met angst. Zij voelen zich nu rustiger. Die groep gebruikt vaak ook nog een condoom en slikt PrEP vaker on demand, dus alleen als ze weten dat ze seks gaan hebben. Voor jonkies is het lastiger om seks te plannen, die slikken meestal dagelijks. De therapietrouw is hoger dan ik had verwacht. Je ziet wel dat mensen in het begin met PrEP wat losser worden met condooms. Als ze dan twee keer een soa hebben opgelopen, komen ze daar vaak weer van terug. Toen PrEP net werd geïntroduceerd kostte het hier rond de 500 euro per maand. Ik had toen patiënten die speciaal een vakantie in Zuidoost-Azië planden om het daar goedkoper te kunnen aanschaffen. Nu is het patent vervallen en kost het rond de 48 euro per maand. Voor een jongere is dat veel, maar de meeste andere groepen kunnen dat wel betalen.’

Wat vindt u ervan dat PrEP straks wordt vergoed?

‘Ik moest wel een paar keer met mijn ogen knipperen. Het is natuurlijk fijn voor de homojongens en ik ben ervoor, maar als je het in de bredere context bekijkt, is het vreemd. Bij de ggd ligt de rode loper uit voor risicogroepen: die kunnen daar gratis testen op soa's en kunnen straks op zeven ggd-locaties ook PrEP grotendeels vergoed krijgen. Maar een heteroseksueel die zich op soa's wil laten testen, moet zijn eigen risico aanspreken en kan niet anoniem bij de ggd terecht, maar moet naar de huisarts. De anticonceptiepil zit voor vrouwen niet in het basispakket, dat wordt gezien als een eigen verantwoordelijkheid. Intussen kan ik de abortuskliniek nog maandelijks verblijden met een nieuwe klant. Dat dat nodig is in Nederland in deze tijd, vind ik bizar. Ik ben voor gratis preventie bij de huisarts voor alle groepen. Ik zit hier niet alleen voor de homoman, maar ook voor de heteroseksuele studente.’