Huisarts Karsten: tien topschaatsers vroegen hulp met anabolen, vier van hen gebruikten daadwerkelijk

Beeld Linelle Deunk

Dat zegt Karsten tegen de Volkskrant, in wat achteraf zijn laatste interview blijkt te zijn. Hij overleed vorige week in Frankrijk op 76-jarige leeftijd, aan de gevolgen van alvleesklierkanker.

In e-mails en gesprekken die op band zijn opgenomen vertelt Karsten over de begeleiding die hij in het grootste geheim aanbood aan de schaatsers. Hun namen wil hij vanwege zijn beroepsgeheim niet noemen.

Over één schaatser heeft hij al in 1992 gezegd dat deze deelnam aan de Olympische Spelen van Albertville. Over de andere drie wil hij slechts kwijt ‘dat ze meededen aan EK’s en WK’s’ en hem begin jaren negentig bezochten voor anabolen. Volgens Karsten wisten de schaatsers van elkaar niet dat ze bij hem kwamen.

Karsten, voormalig clubarts van voetbalclub HFC Haarlem, was vooral in de jaren tachtig en negentig een gekend arts in de sportwereld. Zo’n 150 tot 200 atleten, krachtsporters, vechtsporters, wielrenners, voetballers en schaatsers kwamen bij hem over de vloer, zegt hij. Karsten heeft hun namen altijd geheimgehouden en hield geen boekhouding bij, om hun identiteit te beschermen. Geen van de sporters is volgens hem ooit positief bevonden op doping.

Om de werkwijze van de huisarts te verifiëren, spoorde de Volkskrant vier voormalige sporters op die zelf voor anabole steroïden bij Karsten kwamen. Twee van hen zeggen ervan op de hoogte te zijn geweest dat Karsten ook schaatsers begeleidde, een kwam een schaatser tegen in de praktijk.

Karsten ontketende in 1992 een rel door op tv te stellen dat hij een Nederlandse schaatser uit de toenmalige olympische ploeg begeleidde. Nadat de olympische schaatsers van toen een rechtszaak tegen de Haarlemse huisarts hadden aangespannen, moest hij toegeven dat hij fout zat: met zijn uitspraken had hij volgens de rechter alle olympische schaatsers van Albertville verdacht gemaakt. Toch bleef hij achter de inhoud staan.

De Volkskrant sprak de afgelopen maanden tientallen mensen uit het schaatsen over de rol van Karsten, onder wie de veertien langebaanschaatsers die deelnamen aan de Spelen van 1992. Zij ontkennen ooit contact met de Haarlemse huisarts te hebben gehad en zeggen in hun carrière nooit verboden middelen te hebben gebruikt.

Karsten bleef tot zijn dood wedijveren voor verantwoord gebruik van anabole steroïden, ook om de revalidatie van patiënten met bijvoorbeeld een dwarslaesie te verbeteren. Vanwege zijn ziekte was hij plan er volgend jaar zelf gebruik van te maken.