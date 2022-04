Huis van Afgevaardigden VS stemt voor vervolging medewerkers Trump

Daniel Scavino bij het Witte Huis in januari 2021, enkele weken na de bestorming van het Capitool. Beeld AP

Navarro was destijds handelsadviseur en Scavino werkte als plaatsvervangend stafchef voor de toenmalige president. Beiden zijn door de parlementaire commissie, die onderzoek doet naar de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw, opgeroepen om te komen getuigen. Zij gaven hier tot nu toe geen gehoor aan, hetgeen wordt gezien als ‘minachting van het Congres'. Dit is een strafbaar feit.

Trump had kort voor de bestorming zijn aanhangers tijdens een toespraak in Washington D.C., op loopafstand van het Capitool, opgeroepen iets aan de verkiezingsfraude te doen die volgens hem was gepleegd. Voor deze fraude is nooit bewijs gevonden.

Scavino zou de avond voor de bestorming bij Trump zijn geweest, waar hij deelnam aan een gesprek over de verkiezingsuitslag. Trump en zijn vertrouweligen wilden proberen te verhinderen dat het Congres het verkiezingsresultaat, dat Joe Biden als de winaar aanwees, zou bekrachtigen. Navarro zou nauw met Trumps voormalige strateeg Steve Bannon hebben samengewekt om dit te bewerkstelligen. Het tweetal wilde Republikeinse Congresleden overhalen om tegen het bekrachtigen van de uitslag te stemmen.

Het Huis stemde met 220 stemmen voor en 203 stemmen tegen vervolging van Scavino en Navarro, waarbij slechts twee Republikeinen zich bij de Democraten voegden. Volgens Bennie Thompson, de Democratische voorzitter van de onderzoekscommissie, moeten Scavino en Navarro 'verantwoordelijk worden gehouden voor het minachten van de wet'. Het is uiteindelijk aan het ministerie van Justitie of de twee ook daadwerkelijk strafrechtelijk vervolgd worden.

Eind vorig jaar stemde het Huis al voor vervolging van de voormalige Trump-medewerkers Mark Meadows en Steve Bannon. Alleen Bannon wordt momenteel vervolgd, zijn zaak dient later dit jaar. Meadows overhandigde uiteindelijk toch een stapel documenten die betrekking hebben tot de communicatie die hij had met Trump en andere partijgenoten.