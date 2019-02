Huis van Afgevaardigden VS neemt resolutie tegen noodtoestand aan

President Donald Trump riep die uit om een muur te kunnen optrekken op de grens met Mexico. Volgens de president is er een crisis aan de zuidelijke grens van het land, maar daar zijn onder meer zestien staten die hem hebben aangeklaagd het niet mee eens. Er is geen bewijs voor een nationale veiligheidscrisis en daarom willen de staten niet dat er noodgeld wordt gebruikt om een grensmuur te bouwen. De Democraten in het Huis van Afgevaardigden, evenals dertien Republikeinen, zijn het daarmee eens.

Eerder werd met 229 tegen 193 stemmen een eerste motie aangenomen, die leidde tot het debat later op de dag. De resolutie gaat nu naar de senaat, waar de Republikeinen een meerderheid hebben. Er wordt binnen de komende achttien dagen over gestemd. Meerdere Republikeinse senatoren hebben al laten weten de resolutie te zullen steunen.

Trump heeft gezegd dat hij een veto zal uitspreken als het wetsontwerp door beide kamers komt. Als de resolutie in het Huis twee derde van de stemmen had gehaald, had het voorstel een veto kunnen omzeilen.