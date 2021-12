Huis van Afgevaardigden verhoogt Amerikaanse defensiebegroting met 5 procent

Een Amerikaanse B-1 bommenwerper na te zijn bijgetankt in de lucht door een KC-135. Beeld AP

In vergelijking met het laatste budget onder president Trump stijgt de defensiebegroting met 5 procent. Een deel daarvan wordt gebruikt voor de aanschaf van extra gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen. Er wordt ook meer uitgetrokken voor programma’s die een tegenwicht moeten bieden aan de groeiende militaire dreiging van China en Rusland.

Oekraïne krijgt komend jaar voor 265 miljoen euro aan militaire hulp. Ook zijn de VS van plan meer geld te pompen in trainingsmissies en gezamenlijke oefeningen om de Europese defensie tegen Rusland te versterken. Er gaat ook extra geld naar de Baltische staten, die zich ook bedreigd voelen nu Rusland een enorme troepenmacht heeft samengetrokken bij Belarus en Oekraïne.

Sommige Congresleden wilden president Biden via het defensiebudget ook dwingen sancties af te kondigen om de omstreden ‘Nord Stream 2’-pijpleiding alsnog de nek om te draaien – Rusland wil via die route gas pompen naar West-Europa. Dat voorstel haalde het niet. Biden waarschuwde de Russische president Poetin deze week wel dat het project op losse schroeven zal komen te staan als Rusland Oekraïne aanvalt.

De Congresleden trokken aanzienlijk meer geld uit dan het Pentagon had gevraagd om de Amerikaanse militaire presentie te versterken in de regio van China. Dat was een tik op de vingers van het ministerie van Defensie, dat volgens sommige Congresleden onvoldoende gefocust is op de dreiging van China.

De laatste tijd kunnen de Republikeinen en de Democraten het nergens meer over eens worden, maar de nieuwe defensiebegroting werd met 363 tegen 70 stemmen aangenomen. Het budgetvoorstel moet nog door de Senaat, maar verwacht wordt dat die het zonder problemen zal goedkeuren.

Linkervleugel

De verhoging van het budget is een teleurstelling voor de linkervleugel van de Democratische partij. Die hoopte op een ‘vredesdividend’, nu president Biden een punt heeft gezet achter de Amerikaanse militaire operatie in Afghanistan. Volgens Biden is daarmee de tijd van grote landoorlogen voorbij.

Afgesproken is wel dat er een commissie komt die de in totaal twintig jaar durende Amerikaanse interventie – die duizenden Amerikaanse levens en bijna 2.000 miljard euro heeft gekost – moet gaan onderzoeken. Een voorstel om de wet te herroepen waarmee het Congres in 2002 het groene licht gaf voor de oorlog in Irak, haalde het niet.

Onder druk van de Democraten raken de militaire commandanten een groot deel van hun bevoegdheden kwijt voor zover het gaat om het vervolgen van hun personeel voor seksueel geweld, verkrachting, moord en andere ernstige misdaden. Voortaan zullen onafhankelijke aanklagers daarover beslissen.

In de begroting wordt veel geld gereserveerd voor technologische vernieuwingen, zoals het toepassen van kunstmatige intelligentie. Het Pentagon moet volgens de Congresleden meer vaart maken met de ontwikkeling van hypersonische wapens en de verdediging daartegen. Op het gebied van dergelijke supersnelle wapens liggen de VS volgens sommigen achter op Rusland en China.

Beide landen hebben de afgelopen maanden proeven genomen met hypersonische wapens die uiterst moeilijk zijn te onderscheppen. Vooral Rusland werkt hard aan deze wapens. Moskou ziet ze als een garantie om het machtsevenwicht met de VS te handhaven.