Huis te koop of te huur? Voortaan moet u eerst checken wie voorrang heeft om erin te wonen

Etalage van een makelaar in Delft. Beeld ANP / Peter Hilz

Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil dat gemeenten voortaan de helft van alle beschikbare huur- en koopwoningen kunnen toewijzen aan inwoners van de eigen gemeente. Ook mensen met een cruciaal beroep, zoals leraren, verpleegkundigen en politieagenten mogen voorrang krijgen.

De minister komt met de aanpassing van de Huisvestingswet tegemoet aan een wens van veel gemeenten om meer invloed te kunnen uitoefenen op de woonruimteverdeling binnen hun gemeentegrenzen. Vooral starters met een laag- of middeninkomen kunnen op dit moment lastig een woning vinden in hun eigen woonplaats, omdat ze bij een biedingsprocedure vaak worden overboden door rijkere huizenzoekers uit andere gemeenten.

Ook senioren kunnen om die reden vaak lastig verhuizen naar een kleinere woning binnen hun eigen woonplaats. Daarnaast merken gemeenten dat het soms lastig is om leraren of andere mensen met een cruciaal beroep over te halen om in hun gemeente te komen werken, omdat ze simpelweg geen betaalbare woning in de buurt kunnen vinden.

De Jonge vindt het belangrijk voor de leefbaarheid van veel gemeenten dat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor deze geselecteerde groepen. Wat hem betreft gaan de nieuwe regels al in de eerste helft van 2023 in. Voor die tijd moeten zowel de Tweede als de Eerste Kamer er nog mee instemmen.

Koop- en huurwoningen

Als de Huisvestingswet wordt aangenomen, heeft deze niet alleen verstrekkende gevolgen voor woningzoekenden, maar ook voor woningaanbieders. De gemeente kan dan voortaan via de huisvestingsverordening vergunningen uitdelen aan geselecteerde groepen die voorrang krijgen bij het kopen of huren van een woning.

Iedereen die een huis te koop of te huur wil aanbieden moet dan ook eerst bij de gemeente controleren of iemand voorrang heeft om erin te wonen. Bij een koophuis geldt dat de gemeente dat kan toewijzen aan een lokale inwoner of iemand met een cruciaal beroep als de woning niet meer kost dan 355.000 euro (de zogeheten Nationaal Hypotheek Garantie-grens). Dit geldt niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande woningen die op de markt komen.

De regering verwacht niet dat veel verkopers hun huis dan maar voor een prijs net boven de NHG-grens te koop zetten, omdat veel kopers juist graag de NHG-garantie willen hebben. Die bepaalt namelijk de hoogte van de hypotheek die ze kunnen krijgen en de rente die ze moeten betalen.

Bij huurwoningen geldt geen prijsgrens voordat de gemeente kan ingrijpen, bevestigt een woordvoerder van minister De Jonge. Volgens de wet zou de gemeente Amsterdam of Utrecht bijvoorbeeld kunnen beslissen dat een dure huurwoning van 1.500 euro voortaan niet meer verhuurd mag worden aan een expat die bij een bank werkt, maar alleen verhuurd mag worden aan lokale inwoners of aan iemand anders met een huisvestingsvergunning.

Gerechtvaardigde ingreep

Nieuw is ook het aantal woningen dat onder de huisvestingswet valt. Op dit moment mag de gemeente nog maar 25 procent van de huurwoningen toewijzen aan eigen inwoners. Met de nieuwe wet zou dat 50 procent van alle huur- en koopwoningen worden. Gemeenten mogen zelf een onderverdeling maken of ze de voorrangs-vergunningen geven aan eigen inwoners of mensen met een cruciaal beroep.

Het kabinet realiseert zich dat de nieuwe wet ten koste gaat van het recht op vrije vestiging en vrije verkoop. Maar dit acht ‘de regering gerechtvaardigd’, aldus de toelichting op het wetsvoorstel. Met de nieuwe regels kunnen gemeenten zorgen voor een ‘rechtvaardige en evenwichtige verdeling van de schaarse woningvoorraad, zodat de juiste woningzoekenden in de juiste woningen terechtkomen.’

Vooralsnog lijkt er onder de coalitiepartijen in de Tweede Kamer steun te zijn voor de nieuwe huisvestingswet. Ook oppositiepartijen PvdA en GroenLinks zijn positief, waardoor de wet ook op een meerderheid in de Eerste kamer kan rekenen.