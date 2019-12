Huis stelt aanklachten op tegen Trump, stemming over impeachment stap dichterbij

Nancy Pelosi Beeld Getty Images

Volgens Pelosi, de voorzitter van het Huis, hebben de hoorzittingen in het Congres de afgelopen weken voldoende aangetoond dat Trump zich schuldig heeft gemaakt aan onder andere machtsmisbruik, omkoping en belemmering van de rechtsgang.

‘In Amerika staat niemand boven de wet’, aldus Pelosi. ‘De president heeft zijn positie misbruikt voor eigen gewin. Zijn acties waren in strijd met de Grondwet.’ Wanneer het Huis, waar de Democraten de meerderheid hebben, over de aanklachten stemt, is niet duidelijk. De Democraten hebben eerder laten weten dat ze het onderzoek – althans dat in het Huis – voor Kerstmis willen afronden.

Het wordt de derde keer in Amerika’s geschiedenis dat parlementsleden kunnen stemmen over het in gang zetten van de afzettingsprocedure van een president. Pelosi’s aankondiging volgt één dag nadat de Justitie-commissie grondwetsdeskundigen heeft gehoord over de vraag of de president flink in de fout is gegaan toen hij Oekraïne vroeg om een corruptie-onderzoek te beginnen naar presidentskandidaat Joe Biden en zijn zoon Hunter.

Terwijl president Trump woensdag terugvloog naar de VS, na de Navo-top in Londen, legden de Democraten in het Huis van Afgevaardigden de laatste hand aan het impeachmentonderzoek. Beeld Getty Images

Aanklacht kan stemmen kosten

Van de deskundigen zeiden er drie, die waren opgeroepen door Democraten, dat er genoeg gronden zijn voor impeachment van Trump. Een vierde, opgeroepen door de Republikeinen, stelde dat er veel meer onderzoek nodig is en dat de Democraten te haastig te werk gaan. Nadat ze gehoord waren, was het onduidelijk hoe het impeachmentonderzoek verder zou gaan. Pelosi’s aankondiging betekent dat het onderzoek nu is afgerond.

De Democraten zijn bang dat een impeachment hun stemmen gaat kosten als dit te lang gaat duren. Als het Huis stemt voor Trumps afzetting, volgt de berechting van de president in de Senaat. Daar is een tweederde-meerderheid nodig om Trump tot aftreden te dwingen. Voordat Pelosi met haar verklaring kwam, had de president de Democraten uitgedaagd om snel in actie te komen.

‘Als jullie mij gaan afzetten, doe het dan snel, zodat we een eerlijk proces kunnen krijgen in de Senaat’, twitterde Trump. ‘Waarna wij weer verder kunnen gaan met het besturen van het land.’ De verwachting is dat Trumps afzettingsprocedure in de Senaat zal doodlopen, omdat de Republikeinen hier een meerderheid hebben van 53 stemmen. Tot nu toe heeft geen enkele Republikeinse senator laten blijken dat Trumps handelen in de Oekraïne-affaire afzetting van de president in zijn ogen rechtvaardigt.

The Do Nothing Democrats had a historically bad day yesterday in the House. They have no Impeachment case and are demeaning our Country. But nothing matters to them, they have gone crazy. Therefore I say, if you are going to impeach me, do it now, fast, so we can have a fair.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 december 2019

Johnson en Clinton vrijuit

De eerste president tegen wie een afzettingsprocedure werd begonnen, was Amerika’s zeventiende president, Andrew Johnson. Johnson, die regeerde tot 1869, werd in het Huis aangeklaagd maar uiteindelijk vrijgesproken in de Senaat. De tweede was Bill Clinton, die in 1998 door het Huis van Afgevaardigden werd aangeklaagd. Ook Clinton ging in de Senaat vrijuit. Richard Nixon trad in 1974 af als president, nadat hij had ingezien dat het Huis een afzettingsprocedure zou beginnen.