Huis neemt wetsvoorstel aan om sluiting overheid VS te beëindigen

Vlak voor de stemming, benadrukte president Trump nog eens dat hij miljarden wil voor de muur aan de grens met Mexico. Beeld EPA

De Democraten hebben in het wetsvoorstel namelijk niet de miljarden dollars opgenomen die Trump wil voor de bouw van een muur aan de grens met Mexico. De maatregel komt nu de ‘shutdown’ de derde week ingaat.

Een kwart van de overheid is dicht omdat Trump en de Democraten het niet eens kunnen worden over het opnemen van vijf miljard dollar in de begroting voor de bouw van de muur. Met het wetsvoorstel dat nu is aangenomen, willen de Democraten dat diverse ministeries weer snel open gaan. Het gaat onder andere om het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, dat geld krijgt tot 8 februari.

De ambtenaren van andere getroffen departementen, die nu niet betaald worden vanwege het conflict, kunnen in het wetsvoorstel weer aan de slag tot eind september, het einde van het huidige begrotingsjaar. Het gaat onder andere om de ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Landbouw, Financiën en Arbeid.

Met het wetsvoorstel verhoogde de nieuwe voorzitter van het Huis, Nancy Pelosi, de druk op president Trump om de ‘shutdown’ ongedaan te maken. Beeld AFP

Zeker uitgesloten

Uren voor de stemming in het Huis, zei het Witte Huis echter dat adviseurs van de president hem zouden aanraden de wet met een veto te treffen. Ook is het vrijwel uitgesloten dat de Senaat zich zal buigen over het wetsvoorstel. De Republikeinen hebben hier de meerderheid.

De Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, liet de afgelopen dagen al doorschemeren dat de maatregel geen kans maakt in de Senaat waar de Republikeinen bij de tussentijdse verkiezingen in november hun meerderheid behielden.

Met de stemming verhoogden de Democraten de druk op Trump om de sluiting van ministeries en overheidsdiensten snel te beëindigen. Onderhandelingen de afgelopen weken tussen het Witte Huis en de Democraten liepen steeds op niets uit. Trump zei deze week nog eens dat de sluiting, als het aan hem ligt, nog lang kan duren als er geen geld wordt vrijgemaakt voor de muur.

Door de shutdown worden ook monumenten, zoals deze in Shanksville voor de slachtoffers van 9/11, getroffen. Beeld AP

Water bij de wijn

De Democraten zijn tegen de muur maar willen wel een aanzienlijk lager bedrag voor dit jaar vrijmaken voor betere beveiliging van de grens. Trump heeft de Democraten, onder wie de nieuwe voorzitter van het Huis Nancy Pelosi, uitgenodigd voor overleg in het Witte Huis om het conflict te beëindigen. Vicepresident Pence, die betrokken is bij de onderhandelingen, waarschuwde de Democraten donderdag dat ze water bij de wijn moeten doen. ‘Wij zullen geen akkoord bereiken zonder de muur’, zei hij op Fox News.