Hugo de Jonge wilde dat VWS zijn corona-appjes geheim zou houden

Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, was in het vorige kabinet minister van Volksgezondheid en in die functie medeverantwoordelijk voor het coronabeleid. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dat blijkt uit een brief die De Jonge, in het huidige kabinet minister voor Volkshuisvesting, op 10 november 2022 stuurde naar het ministerie van Volksgezondheid (VWS) en die in handen is van de Volkskrant. De CDA’er meende dat zijn vorige ministerie met de voorgenomen openbaarmaking van zijn whatsappberichten tijdens de coronacrisis veel te ruimhartig was.

VWS zou uitzonderingsgronden die geheimhouding mogelijk maken ‘niet consequent toepassen’. ‘Ik verzoek u de set documenten opnieuw te beoordelen en daar waar nodig de uitzonderingsgronden toe te passen’, schreef De Jonge in de brief waarin hij zijn zienswijze op de naderende publicatie geeft.

De Jonge voegde bij zijn brief een ondersteunend memo van zijn secretaris-generaal, de hoogste ambtenaar van zijn nieuwe ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken (BZK), waar ook Volkshuisvesting onder valt. De topambtenaar van De Jonge bemoeit zich in dat memo tot in detail met de stukken die VWS openbaar wil maken en die volgens hem geheim moeten blijven. Hij hamert er onder andere op dat de chatberichten van De Jonges voormalige politieke assistent niet openbaar mogen worden, omdat anders ‘het functioneren van de staat’ in gevaar komt.

‘Eenheid van kabinetsbeleid’ in gevaar

Het is gebruikelijk dat een betrokkene bij een informatieverzoek om zijn zienswijze wordt gevraagd, maar het komt niet vaak voor dat een minister met hulp van een topambtenaar zo nadrukkelijk stelling neemt tegen de aanpak van een ander ministerie. De interventie van De Jonge en zijn topambtenaar kwam boven op een waarschuwing die BZK eind augustus al aan VWS had gegeven over mogelijke openbaarmaking van correspondentie tussen bewindspersonen.

BZK en kreeg uiteindelijk zijn zin. VWS verklaarde al het chatverkeer met andere kabinetsleden alsnog geheim, hoewel (ex-)bewindspersonen - de namen zijn zwart gelakt in stukken uit een bezwaarprocedure die door de Volkskrant is aangespannen - eerder al toestemming hadden gegeven voor openbaarmaking (‘prima zo’). Daarna kregen ze de boodschap dat de communicatie bij nader inzien toch ‘integraal geweigerd’ zou worden. Anders zou ‘de eenheid van kabinetsbeleid’ in gevaar komen.

VWS draaide na de brief van De Jonge ook de voorgenomen openbaarmaking van de communicatie van zijn politiek assistent met onder anderen Kamerleden terug, al waren enkele betrokken parlementariërs al akkoord met openbaarheid. Ze kregen het bericht dat ‘inmiddels is besloten dat deze documenten in het geheel niet openbaar worden gemaakt'.

Een Eerste Kamerlid, wiens naam eveneens zwart is gelakt, kaartte de kwestie nog aan in het College van Senioren van de senaat, blijkt uit een mail aan VWS. De conclusie van dat overleg: ‘Ik kreeg de indruk dat er onder de fractievoorzitters consensus bestaat dat dit soort berichten wel degelijk onder de Woo (Wet open overheid, red.) vallen. Zelf ben ik ook die zienswijze toegedaan.’

Ook ambtenaren waarschuwden intern dat het categorisch geheim verklaren van chatverkeer kan sneuvelen bij de rechter vanwege de geldende wetgeving over openbaarheid en transparantie. Zelfs De Jonges topambtenaar erkent in zijn memo aan VWS dat zijn aanpak kan sneuvelen bij de rechtbank. Daarom draagt hij VWS op alle stukken te bewaren zodat de rechter nog kan wegen of de informatie geheim mag blijven.

‘In strijd met openbaarheidsregels’

Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans stelde eerder al dat het kabinetsbeleid juridisch onhoudbaar is. Hij noemde de algehele weigering om communicatie tussen bewindspersonen te openbaren ‘in strijd met zowat alle openbaarheids- en archiefregels die we hebben.’

Met de geheimverklaring van het interne chatverkeer brak het kabinet ook met het aanvankelijk ingezette beleid naar meer transparantie. Premier Mark Rutte, die bij het aantreden van het huidige kabinet een nieuwe bestuurscultuur beloofde, openbaarde in juni 2021 nog wel een deel van zijn sms-verkeer. Daar zat ook communicatie met andere ministers tussen.

Ook De Jonge zelf maakte in april 2022 chatverkeer openbaar toen de Volkskrant onthulde dat hij betrokken was bij de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden, ondanks zijn eerdere ontkenningen. ‘Dat was wat mij betreft de uitzondering op de regel’, schrijft de CDA’er in de brief waarin hij VWS maande tot minder transparantie over zijn communicatie tijdens de coronacrisis.

Chatverkeer tussen ministers blijft geheim

De koerswijziging naar minder openheid werd ingezet nadat de Volkskrant in mei vorig jaar onthulde dat premier Rutte in strijd met de Archiefwet jarenlang iedere dag sms’jes wiste van zijn telefoon. Toen de Volkskrant probeerde via andere ministers alsnog sms’jes van de premier boven water te krijgen, drukte De Jonge dat als eerste de kop in door te verklaren dat voortaan al het chatverkeer tussen ministers geheim was.

Rutte nam dat standpunt vervolgens over in antwoorden op Kamervragen. De topambtenaar van De Jonge verwijst in zijn memo weer naar die bijval van de premier om te voorkomen dat VWS de communicatie uit de coronacrisis openbaar zou maken.

Het zal voorlopig onduidelijk blijven of het kabinet in strijd handelt met de geldende openbaarheids- en archiefregels. Een definitief juridisch oordeel kan nog vele maanden op zich laten wachten. In de tussentijd kan het kabinet de chatberichten geheim houden.

Citaten Hugo de Jonge:

‘Ik heb me laten adviseren door deskundigen van BZK en ben er daarbij op gewezen dat vaste Rijksbrede Woo-lijnen niet consequent zijn toegepast door VWS. Voor een inhoudelijke toelichting verwijs ik naar het memo van de secretaris-generaal van BZK.’

‘Ik verzoek u de set documenten aan de hand van het memo opnieuw te beoordelen en daar waar nodig de uitzonderingsgronden toe te passen... Ik zie de opnieuw beoordeelde stukken graag tegemoet.’

Over het eerder vrijgeven van chatverkeer bij de Sywert-deal: ‘Dat was wat mij betreft de uitzondering op de regel die er niet toe kan leiden dat dergelijke vertrouwelijke chatwisselingen in het vervolg ook in andere gevallen, zoals bij Woo-verzoeken, openbaar gemaakt worden.’