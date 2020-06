Hugo de Jonge meldt zich als lijsttrekker CDA: ‘Regeren met Forum? Dat gaat niet gebeuren’

Minister Hugo de Jonge van VWS. Beeld ANP

Hij wil het CDA in de steden groot maken, stelt vragen bij de gerichtheid van de landbouwsector op export en sluit regeren met Forum voor Democratie uit. Hugo de Jonge lanceert zich als kandidaat-lijsttrekker door interviews te geven aan enkele media.

U heeft de spanning er lang in gehouden. Wat gaf de doorslag om u aan te melden?

‘Mijn motivatie is de afgelopen maanden aangewakkerd door de coronacrisis, die ons leven heeft bepaald. Het is een moeilijke tijd geweest en we zijn nog niet klaar met dat virus. We staan met elkaar voor de opdracht die crisis te boven te komen. Het CDA neemt altijd verantwoordelijkheid in moeilijke tijden. Dan wil ik er staan.’

Betekent dit dat u ook de ambitie heeft premier te worden?

‘We hebben de ambitie een leidende rol te vervullen. Dus dat hoort erbij.’

Waarom denkt u geschikter te zijn voor die rol dan de huidige premier?

‘Daar ben ik niet mee bezig. Mij gaat het om de rol die het CDA vervult als brede volkspartij, als partij van het midden. Onzekere tijden vormen een recept voor polarisatie. Daar moeten wij een alternatief voor bieden.’

Uw eigen partij viel ten prooi aan polarisatie toen het ging over samenwerking met Forum voor Democratie in Noord-Brabant. Is ook op landelijk niveau besturen met Forum mogelijk?

‘Ik heb altijd gezegd: dat zie ik niet gebeuren.’

Dat klinkt nog als iets dat je zou kunnen overkomen. Sluit u het uit?

‘Dan kennen we elkaar niet goed genoeg. Wat ik wil zeggen: dat gaat niet gebeuren.’

Het CDA is onder uw voorganger, Sybrand Buma, een wat conservatievere koers gaan varen. Tegelijk zijn er, getuige de actie om minderjarige asielzoekers uit Griekenland naar Nederland te halen, ook veel leden die graag een meer sociale koers zouden zien. Hoe staat u daarin?

‘Ik geloof niet in dat soort sjablonen. Het CDA moet een brede volkspartij zijn, die bij uitstek in staat is verschillen te overbruggen. Het is goed die discussies in de partij te voeren en dan een keuze uit overtuiging te maken. Ook na vandaag zullen die discussies niet over zijn. Het is niet onze rol de onvrede te exploiteren, zoals op de flanken wel gebeurt, maar naar concrete oplossingen te zoeken.’

Uw partij liet onlangs een toekomstvisie schrijven, Zij aan zij, waarin een duidelijk sociaal profiel wordt geschetst, met de nadruk op zorgzaamheid van de kant van de overheid. Onderschrijft u die visie?

‘Die visie onderschrijf ik van kaft tot kaft.’

Uw partij is een belangrijke belangenbehartiger van de agrarische sector. Het debat dat over die toekomstvisie ontstond, richtte zich juist daarop: gaat het om dierenwelzijn en duurzaamheid, of om maximale voedselexport? Waar staat u?

‘Daar heb je een goed voorbeeld van die interne discussie. Het is de rol van het CDA daarin het midden te treffen. Nederland heeft een landbouwsector om u tegen te zeggen. Daar moet je trots op zijn. Tegelijk kun je de ruimte in Nederland maar één keer benutten en wil je ook denken aan de generaties na ons. Je zult een middenpositie moeten vinden. De exportpositie van de landbouw is misschien niet het allerhoogste goed. Die stap moeten we zetten. Tegelijk zijn boeren ook ondernemers. Daar moet je oog voor hebben. Dat is een kloof die we moeten overbruggen.’

U bent een stadsmens, weliswaar geboren in Zeeland, maar al heel lang Rotterdammer, de stad waar u ook wethouder was. Het CDA is een partij van de buitengebieden die in de grote steden weinig stemmen trekt. Gaat u dat veranderen?

‘Daar hoop ik wat aan te doen, het wordt een van mijn speerpunten. We hebben als CDA een verhaal voor de grote stad, juist omdat we tegenover polarisatie staan. De zorg voor elkaar moet het fundament van de samenleving vormen. Ook in die wat anonieme grote stad is dat een belangrijk element.’

U doet nu bijna wekelijks samen met premier Rutte de persconferentie over coronamaatregelen. Veel lastige onderwerpen zoals een tekort aan beschermingsmiddelen, de quarantaine van verpleeghuizen, de trage start van de corona-app, komen uw kant op. Gaat u daar, nu de verkiezingen dichterbij komen, andere afspraken over maken?

‘Absoluut niet. Ik heb als minister van Volksgezondheid die verantwoordelijkheid en die neem ik ten volle. Het is een kwestie van de mouwen opstropen. Ik doe gewoon mijn werk en Rutte doet het zijne. Daar moeten we geen partijpolitieke verschillen mee vermengen. Het belang van Nederland is groter dan dat.’

Maandenlang hing er spanning rond het lijsttrekkerschap van het CDA: het zou een tweestrijd worden. Nog geen week geleden kondigde partijvoorzitter Rutger Ploum een lijsttrekkersverkiezing aan. Nu heeft uw voornaamste tegenstrever, Wopke Hoekstra, zich teruggetrokken voordat het tot een stemming komt. Hebben we naar een toneelstukje gekeken?

‘Zeker niet. Deze procedure is in het leven geroepen om mensen ertoe te dwingen voor zichzelf tot een conclusie te komen. Ieder maakt een persoonlijke afweging van wat hem te doen staat en wat hij wil. Ik zet graag die stap en hoop dat Wopke belangrijk wil zijn in de campagne. We hebben hem nodig.’

Kandidaten hebben tot 24 juni de tijd zich aan te melden. Op 26 juni doet het bestuur een voordracht. Daarna kunnen tot 6 juli tegenkandidaten zich melden. Van 6 tot 9 juli kunnen de leden stemmen. Tot dusver heeft zich nog geen andere kandidaat gemeld.