Hugo de Jonge, de eeuwig optimistische coronaminister – altijd de kop van Jut

Zijn rit op de achtbaan is voorbij. Hugo de Jonge zwaait na 21 maanden af als coronaminister. De Jonge zal hopen dat met het verstrijken van de tijd de waardering terugkeert.

‘Het gaat er niet om wanneer je begint maar wanneer je klaar bent.’

‘Laten we ervoor zorgen dat onze feestdagen geen feestdagen voor het virus worden.’

‘Wij zijn wel klaar met het virus, maar het virus is nog niet klaar met ons.’

Niets mag worden uitgesloten in deze coronacrisis. Dus ook niet dat Nederland ooit, wellicht als Hugo de Jonge oud is, met weemoed herinneringen ophaalt aan de man die het land met zijn zelfbedachte slogans onvermoeibaar moed probeerde in te praten gedurende de ingrijpendste crisis in lange tijd.

Wie weet. Maar dan heeft De Jonge (44) eerst nog veel ballast af te schudden. Voorlopig kunnen de meeste Nederlanders hem even niet meer horen. Slechts 16 procent van het land had in december nog vertrouwen in De Jonges corona-aanpak. Zelfs als er hierna nóg een lockdown komt, zal alleen al het feit dat die door iemand anders wordt aangekondigd sommigen toch wat verlichting bieden.

Dat geldt zeker als dat iemand is die wat minder de neiging heeft onrealistische beloften te doen, iemand die wat makkelijker fouten toegeeft en iemand die wat minder vaak de meest optimistische variant kiest als er gekozen moet worden tussen verschillende scenario’s. Dat is de voornaamste reden dat tijdens de coalitievorming afgelopen herfst de overtuiging is gegroeid dat het beter is om te wisselen van coronaminister. Tijd voor een fris gezicht, voor iemand zonder al die ballast van eerdere beslissingen.

Zeker is dat een hele generatie Hugo de Jonge nooit meer zal vergeten. Na 41 coronapersconferenties waarin hij samen met premier Rutte de coronamaatregelen aankondigde, uitlegde, versoepelde en weer aantrok, heeft iedereen een mening over hem.

Was er ooit eerder een minister die zo vaak besluiten moest nemen die zo snel en direct ingrepen in het persoonlijk leven van zoveel Nederlanders? Het bracht hem roem, waar hij zichtbaar van genoot, en aanvankelijk ook grote populariteit en waardering, in die eerste maanden toen corona nog werd gevoeld als een acute bedreiging die het land verenigde. Daarna, toen corona niet verdween maar een chronische crisis werd, diende de uitzichtloosheid zich aan, begon het mokken en werd Hugo de Jonge de nationale kop van Jut.

Redder in nood

In die eerste weken, voorjaar 2020, lijkt de aanpak van de coronacrisis De Jonge op het lijf geschreven. Als minister van Volksgezondheid en vice-premier namens het CDA is hij tot dan toe vrij onzichtbaar in Rutte III. De meeste mensen kennen hem hooguit van zijn schoenen, zijn kuif en gebruind gezicht; van de zonnebank nog wel, wordt gemord, en dat voor een minister van Volksgezondheid. Als corona in januari voor Nederland officieel tot gevaarlijke besmettelijke ziekte wordt verklaard, is dat nog de verantwoordelijkheid van Bruno Bruins, de VVD-minister voor Medische Zorg.

Twee VVD’ers, Rutte en Bruins, die samen persconferenties geven over de acute gezondheidscrisis, is voor het CDA politiek geen fijn beeld met het oog op de verkiezingen in maart 2021. Alleen al daarom is het uitvallen van Bruins in maart een ‘kans’ voor De Jonge. Hij aarzelt geen moment en neemt de coronaportefeuille over. Hij kent inmiddels het departement en kan meteen aan de slag. Hij is de optimistische redder in nood die te hulp komt in het diepst van de crisis.

En crisis is het. Nederland blijkt nergens op voorbereid. De zorg kampt met een tekort aan personeel, aan beademingsapparatuur, aan ic-bedden en in die periode vooral aan beschermingsmiddelen.

De decentrale organisatie van de Nederlandse zorg – ontstaan tijdens de verzuiling en in regels verankerd door opeenvolgende kabinetten - blijkt in crisistijd bovendien een enorm obstakel. Wie heeft de regie? De Jonge besluit dat het roer om gaat. Onder stoom en kokend water wordt een nationale crisisorganisatie opgetuigd. Normaliter opereren ziekenhuizen zelfstandig, nu worden patiënten landelijk verdeeld, soms gaan ze zelfs naar Duitsland. Hetzelfde geldt voor de inkoop, die ziekenhuizen anders altijd zelf doen – het ministerie neemt de coördinatie over. Met wisselend succes en gelardeerd met uitspattingen zoals de mondkapjesdeal met de organisatie van Sywert van Lienden.

Groeiende frustratie

Die plotse, haakse bocht die genomen moet worden van decentrale polderzorg naar centraal georganiseerde crisiszorg, wordt ongetwijfeld nog onderwerp van parlementair onderzoek. In februari 2022 komt de Onderzoeksraad voor Veiligheid alvast met een rapport over de eerste maanden coronacrisis. Want het blijft behelpen. De Jonge slaagt er ook in 2021 niet in om echt greep te krijgen op het zorgstelsel, tot zijn eigen groeiende frustratie.

Ook over de gezondheidsdiensten, de GGD’s, die per regio zijn georganiseerd, blijkt Den Haag immers maar zeer ten dele zeggenschap te hebben. Ook die zijn gewend hun eigen boontjes te doppen. Wat in Amsterdam voor waar wordt aangenomen, wordt in Limburg soms heel anders beleefd. Als De Jonge a zegt, is er altijd wel weer een GGD-directeur die in de media b zegt. En er zit oud zeer vanwege de bezuinigingen van de laatste jaren. Over álles moet bovendien vergaderd worden, en steeds opnieuw kijkt Nederland met jaloezie naar naburige landen waar ze eerder en massaler testen, waar ze eerder en massaler bron- en contactonderzoek doen en waar ze eerder vaccineren.

Iedereen die De Jonge achter de schermen volgt, ziet zijn frustraties met de week groeien. Vóór de schermen kiest de minister de vlucht naar voren via management by speech: als hij nou gewoon live op tv zegt dat het beter zal gaan, dan moet het toch beter gaan? Soms lukt het hem op die manier om ambtenaren en ‘de zorg’ tot extra inspanningen te dwingen, bijvoorbeeld als het in het voorjaar van 2020 gaat om extra bedden op de intensive care.

Hugo de Jonge tijdens een van de vele persconferenties. Beeld ANP

Vaker moet hij achteraf toegeven dat hij te optimistisch is geweest en dat hij te veel heeft beloofd. Dat gebeurt vaak in een wolk van woorden, lange betogen die ook in de Tweede Kamer toenemende ergernis oproepen. Of de minister puntig en bondig wil antwoorden, is vaak het verzoek van de Kamervoorzitter. De verwondering is wijdverbreid als De Jonge eind 2020 bij een eindejaarsinterview in Algemeen Dagblad gekunsteld poseert bij een piano met de de bladmuziek verkeerd om. Eind 2021 herhaalt hij dat in galakostuum op de cover van de Linda. Het is De Jonge ten voeten uit; bescheidenheid is niet zijn voornaamste eigenschap. Een gebrek aan zelfvertrouwen ook niet.

Maar omdat de fotosessies juist verschijnen op momenten dat het kabinet achter de feiten aan lijkt te lopen, maken ze De Jonge kwetsbaar voor kritiek. Overpromise and underdeliver – het is een riskante houding voor een bestuurder. Het dieptepunt is de bluf waarmee hij de feestzomer van 2021 voor geopend verklaart voor alle jongeren die zich even snel met het Janssen-vaccin laten inspuiten, in weerwil van de bijsluiter die zegt dat het vaccin pas na twee weken werkt. ‘Dansen met Janssen!’, predikt De Jonge. Twee weken later zwelt een nieuwe besmettingsgolf aan en worden in paniek de clubs weer gesloten.

Altijd de zonzijde

Dat eeuwige optimisme is niet alleen een spel voor de bühne. Het zit diep in hem, de neiging om altijd de zonzijde te willen zien. In samenwerking met een liberale premier - tot diep in zijn vezels doortrokken van de overtuiging dat de overheid zichzelf niet te groot moet maken - leidt dat keer op keer tot kabinetsreacties die later moeten worden gecorrigeerd omdat ze niet afdoende blijken.

Steeds opnieuw blijken de vol overtuiging uitgesproken prognoses te optimistisch. De scholen nog een keer dicht? Geen sprake van. De vaccinatiedrang opvoeren? Geen denken aan. Een avondklok? Dat zou wel heel on-Nederlands zijn!

Bij elke beperking die uiteindelijk tóch wordt ingevoerd, put de Tweede Kamer dankbaar uit het archief met eerdere beloften. Nog in de winter van 2021 zegt De Jonge dat het kabinet niet denkt aan een vaccinatieplicht, waarna uitlekt dat daarover op liefst drie departementen tamelijk concrete ideeën leven.

Hugo de Jonge voorafgaand aan een van de vele persconferenties. Beeld Freek Van Den Bergh / de Volkskrant

Het maakt dat elke beslissing die hij later toch moet nemen, binnen en buiten de Kamer ontploft in zijn gezicht: ‘Maar De Jonge zei laatst nog….’ Pas eind november 2021, als duidelijk wordt dat het land weer een coronawinter voor de boeg heeft, erkent hij openlijk dat het hem dwars begint te zitten: ‘Van mijn soms wat al te grote stelligheid trekt het virus zich niet zoveel aan. Dat realiseer ik me terdege.’

Rond die tijd wordt om hem heen voor het eerst ook gefluisterd dat hij moe is. Anderhalf jaar lang zeven dagen per week werken met nauwelijks tijd om even uit te blazen, gaat hem niet in de koude kleren zitten. Op elke coronapersconferentie volgt een urenlang debat in de Tweede Kamer, vaak tot na middernacht. Vóór elke persconferentie is er steeds opnieuw het urenlange overleg met de specialisten van het Outbreak Management Team, met de burgemeesters en met andere leden van het kabinet – door de week, in het weekend, eigenlijk dag en nacht.

Zijn gezin betaalt niet alleen de tol met zijn voortdurende afwezigheid, maar ook met de bedreigingen aan zijn adres die steeds heftiger worden. Het loopt dusdandig uit de hand dat er eind 2021 een politiepost voor zijn huis verschijnt. Zijn adres circuleert al enige tijd op de sociale media. Er is al eens een verdacht pakketje gesignaleerd in de straat. En in december belt zelfs een gemaskerde man aan om een gesprek met de minister te eisen.

Eén taak te veel

Het moet zijn tomeloze optimisme zijn geweest dat hem in de zomer van 2020 op de gedachte brengt dat hij ook het CDA-lijsttrekkerschap erbij kan doen. Het wordt een beslissing die het land niet raakt, maar hemzelf des te harder: na enkele maanden erkent hij dat hij het er niet bij kan hebben. De aanhoudende onderhuidse strijd met zijn uitdager Pieter Omtzigt splijt de partij, terwijl een nieuwe coronagolf over het land spoelt. Hij moet kiezen tussen zijn partij in crisis of het land in crisis. Het wordt het land.

Eén man zal hem daarvoor dankbaar blijven. Want terwijl minister-president Rutte zijn derde kabinet steeds verder ziet ontbinden en de ene na de andere bewindspersoon uitvalt of wegloopt, blijft De Jonge onvermoeibaar overeind. En zonder ook maar één keer openlijk te klagen dat diezelfde premier de lastigste vragen op de persconferenties en in de Kamerdebatten liefst doorspeelt naar hem. ‘De minister van Volksgezondheid zal u dat zo meteen uitleggen…’

Zijn opvolger mag gaan ervaren hoe dat voelt en gaan uitzoeken of het beter kan. De Jonge wendt de steven. Hij keert naar verwachting wel terug in het kabinet, maar op een ander departement.