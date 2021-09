Huawei-topvrouw Meng verlaat Canada na akkoord met VS

Meng Wanzhou van Huawei op weg naar de rechtbank in Vancouver, Canada, in 2020. Inmiddels is ze onderweg naar China. Beeld Getty Images

Meng Wanzhou (49) is de dochter van Huawei-oprichter Ren Zhengfei en was chief financial officer van het bedrijf. Ze werd in december 2018 opgepakt op het vliegveld van Vancouver omdat de Verenigde Staten haar verdenken van bedrijfsspionage en fraude. Ook zou ze het Amerikaanse embargo tegen Iran hebben geschonden door betrokkenheid bij de levering van computerapparatuur aan het land.

Vrijdag werd bekend dat de Amerikaanse justitie de aanklachten tegen Meng laat vallen. In ruil daarvoor heeft de Huawei-topvrouw de verantwoordelijkheid geaccepteerd voor het verstrekken van verkeerde informatie over de handel met Iran. Na het sluiten van de deal bepaalde een Canadese rechter dat Meng vrij is het land te verlaten. Een paar uur later vertrok ze naar haar vaderland China. Het akkoord opent wellicht de weg naar vrijlating van de ‘twee Michaels’, twee Canadezen die in China worden vastgehouden wegens spionage.

Het Amerikaanse verzoek om Meng te arresteren en uit te leveren paste in de confrontatiepolitiek van president Trump. Hij meende dat Huawei de Amerikaanse belangen ondermijnde door als verlengstuk van de Chinese staat te opereren. Zo beschuldigden de VS Huawei ervan spionage mogelijk te maken via de netwerkapparatuur van het bedrijf. Volgens The New York Times getuigt het akkoord tussen Meng en de Amerikaanse justitie van de meer verzoenende houding van de nieuwe president, Joe Biden.

De enkelband van Meng Wanzhou. Ze mocht overdag naar buiten en onder begeleiding van bewakers eten in speciaal afgehuurde restaurants. Beeld AFP

Huawei heeft altijd ontkend iets fout te hebben gedaan. Volgens de advocaten van Meng is ze een pion geworden in een spel tussen de twee supermachten. China heeft er steeds bij de VS aangedrongen het uitleveringsverzoek voor Meng aan Canada in te trekken.

Kort nadat Meng werd opgepakt, arresteerde China twee Canadezen wegens spionage. Het gaat om de zakenman Michael Spavor en de voormalige diplomaat Michael Kovrig. Spavor werd in augustus tot 11 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De arrestaties worden gezien als een represaille voor het vastzetten van Meng. Als zij Canada mag verlaten, zouden ook de ‘twee Michaels’ vrij kunnen komen.

De twee Canadezen zitten in cellen waar het licht altijd brandt en mogen nauwelijks met de buitenwereld communiceren. Meng werd onder prettiger omstandigheden gevangen gehouden. Ze mocht overdag naar buiten, onder begeleiding van bewakers, om te eten in speciaal afgehuurde restaurants of te shoppen in boetieks die andere klanten buiten de deur houden.