Huawei-topvrouw en twee Canadezen vrij: zal dit de relatie tussen de VS en China verbeteren?

Meng Wanzhou van Huawei op weg naar de rechtbank in Vancouver, Canada, in 2020. Inmiddels is ze onderweg naar China. Beeld Getty Images

Daarmee lijken de Verenigde Staten en China een oplossing te hebben gevonden voor een hevig diplomatiek conflict waarin Canada werd meegesleurd. Meng Wanzhou (49) zat sinds december 2018 vast in haar woning in Vancouver, in afwachting van een eventuele uitlevering aan de VS. Volgens Beijing was haar proces politiek gemotiveerd.

Enkele uren nadat de Huawei-topvrouw vrijdag het vliegtuig naar de miljoenenstad Shenzhen nam, lieten de Chinese autoriteiten op hun beurt de Canadezen Michael Spavor en Michael Kovrig vrij. Beijing zag spionnen in het duo. Hun arrestatie, ook in december 2018 , werd gezien als een represaille voor het vastzetten van Meng, al heeft Beijing dit altijd ontkend. Een Chinese rechter veroordeelde de consultant Spavor in augustus nog tot elf jaar gevangenisstraf.

Meng is de dochter van Huawei-oprichter Ren Zhengfei en was de financiële topvrouw van het bedrijf. De Verenigde Staten verdenken haar van het misleiden van de bank HSBC, bij een presentatie op het Amerikaanse bedrijfskantoor in 2013. Daarbij zou zij gelogen hebben over de banden tussen Huawei en het telecombedrijf Skycom, dat volgens Meng absoluut geen dochteronderneming van de Chinese multinational voor handel in Iran was. De Amerikaanse officier van justitie gelooft dat niet, en stelt dat de Meng daarmee het handelsembargo van de VS tegen Iran schond.

Saillant aan de aanklacht is dat die zich op Meng als persoon richtte, en niet op het bedrijf Huawei. Dat is ongebruikelijk in het Amerikaanse rechtssysteem. In 2015 legden Amerikaanse toezichthouders bijvoorbeeld Deutsche Bank een boete van ruim 250 miljoen dollar op voor hun handelsactiviteiten in door de VS gesanctioneerde landen zoals Iran en Syrië.

Ontwrichtend

Vrijdag werd bekend dat de Amerikaanse justitie de aanklachten tegen Meng laat vallen. In ruil daarvoor accepteerde ze verantwoordelijk te zijn voor het verstrekken van verkeerde informatie over de handel met Iran. Na het sluiten van de deal bepaalde een Canadese rechter dat Meng het land mocht verlaten. Een paar uur later vertrok ze naar haar vaderland China. Korte tijd later maakte de Canadese premier Justin Trudeau de vrijlating bekend van de ‘twee Michaels’.

Na haar vrijlating sprak Meng tegen verslaggevers over een ‘ontwrichtende tijd’, waarin ‘mijn leven op zijn kop stond’. Toch waren haar omstandigheden van haar gevangenhouding beduidend prettiger dan die van de twee Michaels. Ze mocht overdag haar villa van acht miljoen dollar verlaten, om, met een enkelband om weliswaar, te eten in speciaal afgehuurde restaurants of te shoppen in boetieks die andere klanten buiten de deur hielden. Ook kwamen docenten langs om haar Engels en schildervaardigheden te verbeteren. De twee Canadezen zaten in cellen waar het licht altijd brandde en mochten nauwelijks met de buitenwereld communiceren.

De enkelband van Meng Wanzhou. Ze mocht overdag naar buiten en onder begeleiding van bewakers eten in speciaal afgehuurde restaurants. Beeld AFP

Het is nog onduidelijk in welke mate de vrijlating de relatie tussen de VS en China zal verbeteren. Zo is niet bekend of de VS iets hebben teruggekregen voor het laten vallen van de aanklachten.

Het Amerikaanse verzoek om Meng te arresteren en uit te leveren paste in de confrontatiepolitiek van voormalig president Donald Trump. Hij meende dat Huawei de Amerikaanse belangen ondermijnde door als verlengstuk van de Chinese staat te opereren. Zo beschuldigden de VS Huawei ervan spionage mogelijk te maken via de netwerkapparatuur van het bedrijf. De onderneming heeft altijd ontkend iets fout te hebben gedaan. Volgens de advocaten van Meng was ze een pion geworden in een spel tussen de twee supermachten. China heeft er steeds bij de VS op aangedrongen het uitleveringsverzoek voor Meng aan Canada in te trekken.

Volgens The New York Times getuigt het akkoord tussen Meng en de Amerikaanse justitie van de meer verzoenende houding van de nieuwe president, Joe Biden. Ook op terreinen als klimaatverandering zoeken Amerikaanse diplomaten duidelijk naar samenwerking met hun Chinese collega’s. Toch blijft het vooralsnog bij uitgestoken vingers. Uitgerekend dit weekend, een dag na het vrijlaten van Meng, ontmoet Biden de regeringsleiders van India, Australië en Japan om voorzichtig te spreken over een alliantie tegen de toenemende invloed van China in Azië. Onlangs presenteerden de VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië nog het militaire Aukas-pact, met hetzelfde doel.

Voor de Canadese premier Trudeau is de vrijlating van de twee Michaels een welkome opsteker, nadat zijn partij er vorige week niet in slaagde bij de verkiezingen een meerderheid in het parlement te bemachtigen. De situatie staat symbool voor een pijnlijk dossier voor de regeringsleider: de weinig daadkrachtige opstelling ten opzichte van China onder zijn bewind.

Door een uitleveringsverdrag met de VS kon Canada niet aan betrokkenheid bij de diplomatieke rel ontkomen. Na Mengs arrestatie zijn 119 Canadezen in China opgepakt, van wie enkelen volgens Canada buitensporig hoge straffen hebben gekregen. Velen van hen zitten nog vast. Ondertussen heeft Canada van alle grote Angelsaksische landen misschien wel het meest besluiteloze China-beleid, constateert dagblad The National Post. Alliantiegenoten Australië, Nieuw-Zeeland, Engeland en de VS hebben stuk voor stuk de komst van Huawei-netwerken in hun land al verboden, Canada moet nog een beslissing nemen.