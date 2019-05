Huawei stapt naar rechter om Amerikaans verbod op te schorten

De Verenigde Staten legden Huawei de sancties onlangs op wegens verdenkingen van spionagepraktijken. Het plaatste Huawei op de zogenoemde Entity List, een zwarte lijst met bedrijven die geen handel mogen drijven met Amerikaanse organisaties. Het telecombedrijf heeft herhaaldelijk ontkend dat het wordt gecontroleerd door de Chinese regering, het leger of de inlichtingendiensten.

‘Het verbod legt Huawei een groot aantal beperkingen op’, verklaart Song Liuping, juridisch verantwoordelijke van het bedrijf in een mededeling die gepubliceerd is door de zender CCTV. Het telecombedrijf diende in maart een klacht in tegen de Verenigde Staten omdat de beperkingen ‘ongrondwettelijk’ zouden zijn.