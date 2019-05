Huawei hard getroffen door maatregelen Google en chipmakers

Tot nu toe ging het vooral over de door Huawei aangelegde (5G-)netwerken, maar met de laatste door de Amerikaanse overheid afgedwongen ingreep door Google wordt ook de smartphone-tak van de Chinezen aangepakt. Nieuwe telefoons van Huawei zullen alleen nog maar gebruik kunnen maken van de rudimentaire open source-variant van het systeem Android. Alles wat Google daar bovenop heeft gebouwd aan eigen apps (zoals Gmail, YouTube of Google Maps) wordt afgesneden. Hetzelfde geldt voor extra ondersteuning en vroegtijdige toegang tot nieuwe versies.

Google benadrukt dat alle huidige telefoons van Huawei gewoon blijven werken zoals ze nu ook werken. Ze blijven dus gebruik maken van Google Play en Googles maatregelen om zijn app-winkel veilig te houden. Maar de gevolgen op de wat langere termijn voor bestaande toestellen zijn nog ongewis. Krijgt bijvoorbeeld het huidige topmodel Huawei P30 ook een geheel nieuwe versie van Android? Dat is nog onduidelijk.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device. Android

In ieder geval is dit een zware slag voor Huawei, dat de laatste jaren juist met een indrukwekkende opmars bezig is met een sterk groeiend marktaandeel. Huawei aar heeft tot nu toe altijd volgehouden dat het niets onoorbaars doet. In de Verenigde Staten bestaat er angst dat de Chinese overheid de netwerken van Huawei gebruikt om te spioneren. Het bedrijf ontkent dat dit mogelijk is en zegt dat alle apparatuur veilig te gebruiken is. Zonder in details te treden benadrukt Huawei dat gebruikers van zijn toestellen ook in de toekomst een veilig systeem mogen verwachten.

Google is niet het enige Amerikaanse techbedrijf dat gedwongen is in actie te komen. Ook Amerikaanse chipmakers als Intel, Qualcomm en Broadcom staken volgens persbureau Bloomberg met onmiddellijke ingang hun samenwerking met Huawei. De chips van deze fabrikanten worden door Huawei in serverapparatuur gebruikt. Voor zijn mobieltjes gebruikt Huawei eigen chips.